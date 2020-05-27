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Ярославскому бизнесу могут снизить единый налог на вмененный доход

Ярославскому бизнесу могут снизить единый налог на вмененный доход

В Ярославской области придумали, как еще можно поддержать предпринимателей, многие из которых сейчас не могут работать, как раньше.

— Сегодня на заседании правительства области с коллегами обсудили, как еще можем поддержать малый и средний бизнес. Сейчас в числе наиболее пострадавших — 14 тысяч МСП региона. За ними стоят 35 тысяч человек, и очень важно сохранить их занятость. В качестве дополнительной помощи прорабатываем снижение в два раза ставки единого налога на вмененный доход. Мы понимаем, что это частично оголит муниципальные бюджеты, поэтому очень важно, чтобы выпадающие доходы городов и районов были им частично компенсированы, — сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.

Он также отметил, что в бюджете области уже предусмотрено на это 200 млн рублей. И призвал города и районы пересмотреть свои бюджеты, чтобы направлять средства на поддержку предприятий.

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