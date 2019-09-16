Мэрия пытается продать Ленинский рынок Ярославля: почему власти избавляются от городского имущества

Мэрия Ярославля решила продать Ленинский рынок на улице Белинского — один из пяти крупнейших в городе. Идея чиновников такова: нужны деньги на текущие обязательства города, надо избавляться от неликвидных активов.



Давайте разбираться, почему популярный в районе рынок является для города убыточным и кто выиграет от продажи. И выиграет ли.

Многолетние попытки продать

Многие считают, что рынок важнее гипермаркетов Фото: Александра Савельева

Впервые продать Ленинский рынок пытались ещё в 2015 году. Тогда за это выступал экс-заммэра Ярославля Игорь Блохин. Но депутаты от «Пятёрки» высказались против, и проект продажи заглох.

Вновь о продаже заговорили в октябре прошлого года , новость об этом появилась через несколько дней после назначения врио мэра Ярославля Владимира Волкова. Тогда планировали выручить за рынок 100 миллионов рублей, но заявили, что займутся им с 2019 года. И занялись: мэрия включила рынок в план продажи муниципального имущества, который вынесла на обсуждении комиссии муниципалитета по экономике в конце августа 2019 года. Где депутаты снова не обрадовались идее, ведь на этот раз не была обозначена даже примерная цена объекта, и вновь отказались включать рынок в план приватизации городского имущества. Но рынок по-прежнему остаётся в шаге от продажи — обсуждать её теперь уже будут на общем заседании муниципалитета, где окончательное решение зависит только от депутатов. Сколько можно заработать на рынке

Половина рынков Ярославля уже продана в частные руки Фото: Александра Савельева

Прежде чем продавать любое имущество, просчитывают, насколько оно прибыльно или убыточно.

Так, по отчётам 2017 года, рынок при неполной загруженности принёс бюджету 500 тысяч рублей прибыли.

Уже в 2018 году мэрия предоставила отчёт с убытком в 800 тысяч рублей. — Мэрия предоставила отчёт об убыточной работе рынка, что странно. У нас все места сданы, затрат практически нет, тогда вопрос, почему убыток? — не понимает депутат муниципалитета Константин Шлапак. — Вопрос к исполнительной власти, кто хозяйничает. Может, стоить пересмотреть работу и управление рынком так, чтобы вывести предприятие в прибыль? Если она будет около 10–15 миллионов рублей в год, то необходимость продажи отпадёт.

Затыкаем дыры с 1000-летия

Город не справляется с управлением рынком — он приносит убытки Фото: Александра Савельева

— Я против продажи рынка. По сути, это заткнуть дыры в бюджете, которые мы затыкаем с 1000-летия Ярославля, — говорит депутат Константин Шлапак. — Если и предполагать продажу, то при условии, что рынок будет сохранён, а стоимость продажи будет не ниже 140–170 миллионов рублей.

Некоторые депутаты всё же склоняются к продаже. — За бесценок можно продать всё, при этом бюджет особо не пополнить. Мы хотим получить в бюджет 150 миллионов рублей. Тогда нам нужно хотя бы по 15 миллионов рублей чистого дохода в год иметь с рынка. Пока таких цифр исполнительная власть, которая управляет рынком, показать не может. Наверное, требуются какие-то вложения, работа с издержками. Придёт частник, он, вероятно, построит бизнес по-другому. Для обычных граждан Ярославля — какая разница, кому рынок принадлежит, — считает депутат Сергей Калинин.

В своё время были проданы в частные руки ярославский рынок на улице Угличской, а также Дзержинский рынок. Оба были сохранены и сейчас приносят доход владельцу. — Мы требуем, чтобы во время продажи было обременение. Нам не нужны здесь торговые сети, «Пятёрка» ими относительно насыщена. А вот места для фермеров, пенсионеров с возможностью купить продукты дешевле нам нужны, — добавил Сергей Калинин. Вопросы о рынке мы задали напрямую в мэрию Ярославля, отправив официальный запрос. Публикуем текст вопросов, которые мы задали, и ответы, которые получили.

— Для чего мэрия Ярославля поставила в план приватизации Ленинский рынок? С какой целью планируется продажа рынка? На что планируется потратить средства с продажи? — В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества» мэрией Ярославля планируется включить в прогнозный План (программу) приватизации муниципального имущества на 2019–2021 годы акции Ленинского рынка. Отчуждение 100% акций общества будет осуществляться через процедуру торгов в электронном виде. Средства, полученные от продажи вышеуказанного пакета акций, будут направлены на расходы, утверждённые в бюджете Ярославля.

— Какое сейчас целевое назначение имеет участок, являющийся территорией Ленинского рынка? Планируется ли его изменить? — Земельный участок общей площадью 6600 квадратных метров на улице Чкалова, 17а относится к категории земель населённых пунктов с видом разрешённого использования для эксплуатации рынка и торговой площадки. Изменения вида разрешенного использования данного земельного участка мэрией города Ярославля не планируется. — Существует ли проект обновления Ленинского рынка? Что с ним будет?

— Проект обновления Ленинского рынка мэрией города Ярославля не разрабатывался.