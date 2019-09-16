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Бизнес
Проблема

Мэрия пытается продать Ленинский рынок Ярославля: почему власти избавляются от городского имущества

Один из крупнейших рынков может уйти с молотка

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Рынок очень популярен в районе

Фото: Александра Савельева 

Мэрия Ярославля решила продать Ленинский рынок на улице Белинского — один из пяти крупнейших в городе. Идея чиновников такова: нужны деньги на текущие обязательства города, надо избавляться от неликвидных активов. 


Давайте разбираться, почему популярный в районе рынок является для города убыточным и кто выиграет от продажи. И выиграет ли. 

Многолетние попытки продать 

Многие считают, что рынок важнее гипермаркетов&nbsp;

Многие считают, что рынок важнее гипермаркетов 

Впервые продать Ленинский рынок пытались ещё в 2015 году. Тогда за это выступал экс-заммэра Ярославля Игорь Блохин. Но депутаты от «Пятёрки» высказались против, и проект продажи заглох. 

Вновь о продаже заговорили в октябре прошлого года, новость об этом появилась через несколько дней после назначения врио мэра Ярославля Владимира Волкова. Тогда планировали выручить за рынок 100 миллионов рублей, но заявили, что займутся им с 2019 года. 

И занялись: мэрия включила рынок в план продажи муниципального имущества, который вынесла на обсуждении комиссии муниципалитета по экономике в конце августа 2019 года. Где депутаты снова не обрадовались идее, ведь на этот раз не была обозначена даже примерная цена объекта, и вновь отказались включать рынок в план приватизации городского имущества. 

Но рынок по-прежнему остаётся в шаге от продажи — обсуждать её теперь уже будут на общем заседании муниципалитета, где окончательное решение зависит только от депутатов.

Сколько можно заработать на рынке

Половина рынков Ярославля уже продана в частные руки&nbsp;

Половина рынков Ярославля уже продана в частные руки 

Прежде чем продавать любое имущество, просчитывают, насколько оно прибыльно или убыточно. 

Так, по отчётам 2017 года, рынок при неполной загруженности принёс бюджету 500 тысяч рублей прибыли.

Уже в 2018 году мэрия предоставила отчёт с убытком в 800 тысяч рублей. 

— Мэрия предоставила отчёт об убыточной работе рынка, что странно. У нас все места сданы, затрат практически нет, тогда вопрос, почему убыток? — не понимает депутат муниципалитета Константин Шлапак. — Вопрос к исполнительной власти, кто хозяйничает. Может, стоить пересмотреть работу и управление рынком так, чтобы вывести предприятие в прибыль? Если она будет около 10–15 миллионов рублей в год, то необходимость продажи отпадёт.

Затыкаем дыры с 1000-летия

Город не справляется с управлением рынком — он приносит убытки&nbsp;

Город не справляется с управлением рынком — он приносит убытки 

— Я против продажи рынка. По сути, это заткнуть дыры в бюджете, которые мы затыкаем с 1000-летия Ярославля, — говорит депутат Константин Шлапак. — Если и предполагать продажу, то при условии, что рынок будет сохранён, а стоимость продажи будет не ниже 140–170 миллионов рублей.

Некоторые депутаты всё же склоняются к продаже.

— За бесценок можно продать всё, при этом бюджет особо не пополнить. Мы хотим получить в бюджет 150 миллионов рублей. Тогда нам нужно хотя бы по 15 миллионов рублей чистого дохода в год иметь с рынка. Пока таких цифр исполнительная власть, которая управляет рынком, показать не может. Наверное, требуются какие-то вложения, работа с издержками. Придёт частник, он, вероятно, построит бизнес по-другому. Для обычных граждан Ярославля — какая разница, кому рынок принадлежит, — считает депутат Сергей Калинин.

В своё время были проданы в частные руки ярославский рынок на улице Угличской, а также Дзержинский рынок. Оба были сохранены и сейчас приносят доход владельцу. 

— Мы требуем, чтобы во время продажи было обременение. Нам не нужны здесь торговые сети, «Пятёрка» ими относительно насыщена. А вот места для фермеров, пенсионеров с возможностью купить продукты дешевле нам нужны, — добавил Сергей Калинин. 

Вопросы о рынке мы задали напрямую в мэрию Ярославля, отправив официальный запрос. Публикуем текст вопросов, которые мы задали, и ответы, которые получили. 

— Для чего мэрия Ярославля поставила в план приватизации Ленинский рынок? С какой целью планируется продажа рынка? На что планируется потратить средства с продажи? 

— В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества» мэрией Ярославля планируется включить в прогнозный План (программу) приватизации муниципального имущества на 2019–2021 годы акции Ленинского рынка. Отчуждение 100% акций общества будет осуществляться через процедуру торгов в электронном виде. Средства, полученные от продажи вышеуказанного пакета акций, будут направлены на расходы, утверждённые в бюджете Ярославля. 

— Какое сейчас целевое назначение имеет участок, являющийся территорией Ленинского рынка? Планируется ли его изменить? 

— Земельный участок общей площадью 6600 квадратных метров на улице Чкалова, 17а относится к категории земель населённых пунктов с видом разрешённого использования для эксплуатации рынка и торговой площадки. Изменения вида разрешенного использования данного земельного участка мэрией города Ярославля не планируется. 

— Существует ли проект обновления Ленинского рынка? Что с ним будет?

— Проект обновления Ленинского рынка мэрией города Ярославля не разрабатывался.

А вы часто ходите на рынок? 

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      суеверн
      16 сен 2019 в 17:11

      Заводы раздербанили,осталось крошки доклевать.Опять же рабочие места отнимут у женщин.Мешает рынок "пятёрочкам" и им подобным,вот в чём дело.

      Гость
      16 сен 2019 в 16:48

      Как говорят мудрецы-смотри, кому это выгодно.А выгодно это недоМерку "Зайцеву", продать рынок, подписать разрешение на его снос и строительство на этом месте очередного жилого комплекса(по аналогии с троллейбусным депо) или торгового центра. И получить "бонус" за это от потенциального застройщика.Все же лежит на поверхности, ничего тайного нет.

      Гость
      16 сен 2019 в 16:44

      Продать и построить там элитное жильё для дармоедов что пьют кровь у народа.