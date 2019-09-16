Мэрия пытается продать Ленинский рынок Ярославля: почему власти избавляются от городского имущества

Рынок очень популярен в районе
Фото: Александра Савельева
Мэрия Ярославля решила продать Ленинский рынок на улице Белинского — один из пяти крупнейших в городе. Идея чиновников такова: нужны деньги на текущие обязательства города, надо избавляться от неликвидных активов.
Давайте разбираться, почему популярный в районе рынок является для города убыточным и кто выиграет от продажи. И выиграет ли.
Многолетние попытки продать
Впервые продать Ленинский рынок пытались ещё в 2015 году. Тогда за это выступал экс-заммэра Ярославля Игорь Блохин. Но депутаты от «Пятёрки» высказались против, и проект продажи заглох.
Вновь о продаже заговорили в октябре прошлого года, новость об этом появилась через несколько дней после назначения врио мэра Ярославля Владимира Волкова. Тогда планировали выручить за рынок 100 миллионов рублей, но заявили, что займутся им с 2019 года.
И занялись: мэрия включила рынок в план продажи муниципального имущества, который вынесла на обсуждении комиссии муниципалитета по экономике в конце августа 2019 года. Где депутаты снова не обрадовались идее, ведь на этот раз не была обозначена даже примерная цена объекта, и вновь отказались включать рынок в план приватизации городского имущества.
Но рынок по-прежнему остаётся в шаге от продажи — обсуждать её теперь уже будут на общем заседании муниципалитета, где окончательное решение зависит только от депутатов.
Сколько можно заработать на рынке
Прежде чем продавать любое имущество, просчитывают, насколько оно прибыльно или убыточно.
Так, по отчётам 2017 года, рынок при неполной загруженности принёс бюджету 500 тысяч рублей прибыли.
Уже в 2018 году мэрия предоставила отчёт с убытком в 800 тысяч рублей.
— Мэрия предоставила отчёт об убыточной работе рынка, что странно. У нас все места сданы, затрат практически нет, тогда вопрос, почему убыток? — не понимает депутат муниципалитета Константин Шлапак. — Вопрос к исполнительной власти, кто хозяйничает. Может, стоить пересмотреть работу и управление рынком так, чтобы вывести предприятие в прибыль? Если она будет около 10–15 миллионов рублей в год, то необходимость продажи отпадёт.
Затыкаем дыры с 1000-летия
— Я против продажи рынка. По сути, это заткнуть дыры в бюджете, которые мы затыкаем с 1000-летия Ярославля, — говорит депутат Константин Шлапак. — Если и предполагать продажу, то при условии, что рынок будет сохранён, а стоимость продажи будет не ниже 140–170 миллионов рублей.
Некоторые депутаты всё же склоняются к продаже.
— За бесценок можно продать всё, при этом бюджет особо не пополнить. Мы хотим получить в бюджет 150 миллионов рублей. Тогда нам нужно хотя бы по 15 миллионов рублей чистого дохода в год иметь с рынка. Пока таких цифр исполнительная власть, которая управляет рынком, показать не может. Наверное, требуются какие-то вложения, работа с издержками. Придёт частник, он, вероятно, построит бизнес по-другому. Для обычных граждан Ярославля — какая разница, кому рынок принадлежит, — считает депутат Сергей Калинин.
В своё время были проданы в частные руки ярославский рынок на улице Угличской, а также Дзержинский рынок. Оба были сохранены и сейчас приносят доход владельцу.
— Мы требуем, чтобы во время продажи было обременение. Нам не нужны здесь торговые сети, «Пятёрка» ими относительно насыщена. А вот места для фермеров, пенсионеров с возможностью купить продукты дешевле нам нужны, — добавил Сергей Калинин.
Вопросы о рынке мы задали напрямую в мэрию Ярославля, отправив официальный запрос. Публикуем текст вопросов, которые мы задали, и ответы, которые получили.
— Для чего мэрия Ярославля поставила в план приватизации Ленинский рынок? С какой целью планируется продажа рынка? На что планируется потратить средства с продажи?
— В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества» мэрией Ярославля планируется включить в прогнозный План (программу) приватизации муниципального имущества на 2019–2021 годы акции Ленинского рынка. Отчуждение 100% акций общества будет осуществляться через процедуру торгов в электронном виде. Средства, полученные от продажи вышеуказанного пакета акций, будут направлены на расходы, утверждённые в бюджете Ярославля.
— Какое сейчас целевое назначение имеет участок, являющийся территорией Ленинского рынка? Планируется ли его изменить?
— Земельный участок общей площадью 6600 квадратных метров на улице Чкалова, 17а относится к категории земель населённых пунктов с видом разрешённого использования для эксплуатации рынка и торговой площадки. Изменения вида разрешенного использования данного земельного участка мэрией города Ярославля не планируется.
— Существует ли проект обновления Ленинского рынка? Что с ним будет?
— Проект обновления Ленинского рынка мэрией города Ярославля не разрабатывался.