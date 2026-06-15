«Мы в низшей точке»: как выживает праздничный бизнес в кризис — интервью с владельцем ивент-агентства

Предпринимателям стало тяжелее работать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Последние годы для бизнеса были непростыми. Пандемия коронавируса, общий экономический кризис, новые законы, блокировки соцсетей и увеличение налогов усложнили и работу предпринимателей, и жизнь всех людей.

Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер поговорила с владельцем бюро праздников «Шоу Тайм» Иваном Зачинским о том, как сфера развлекательных мероприятий справляется с кризисом. От чего люди стали отказываться, а на чем не экономят ни при каких обстоятельствах — в интервью.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU / Городские медиа

«Здесь нельзя предсказать спрос»

— Иван, расскажите, как вы попали в праздничный бизнес. Сколько лет существует ваша компания?

— Компании 13 лет. На самом деле всё тривиально. Я работал в похожей организации какое-то время. Потом эта организация закрылась, собственники не стали заниматься бизнесом, уехали в другой город. Я частично выкупил компанию, взял некоторых оставшихся сотрудников. Мы организовали что-то похожее, но немного в улучшенной версии.

Специализируемся не на чистом ивенте, а на развлекательно-познавательном формате. Также делаем зеркальные костюмы, затем их продаем.

— У вас собственное производство?

— Я не скажу, что это производство. Скорее, мастерская. Придумываем эскизы, делаем интересные костюмы, которые можно использовать на мероприятиях.

Агентство проводит праздники для детей и взрослых Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Вы пытались создать франшизу. Получилось?

— Действительно пытались сделать франшизу, но, объективно говоря, это не очень хорошая идея. Потому что рынок праздников очень волатильный (то есть непостоянный. — Прим. ред.). Здесь нельзя предсказать спрос, особенно наряду с какими-то катаклизмами, не зависящими от нас.

Было две попытки запуска — не получилось. Практически во всех федеральных центрах мы присутствуем, но я не назову это франшизой: там нет точек каких-то локальных. Сейчас работаем по такой модели: находим специалистов, обучаем по нашим стандартам. Потом они работают по нашим заказам.

«Если начнется падение в детских праздниках, всё очень плохо»

На детях не экономят даже в трудные времена Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— В сфере праздников высокая конкуренция?

— Если мы говорим именно про наш сегмент, я не скажу, что высокая. Или, возможно, мы ее не особо чувствуем. На этом рынке хорошо работают связи, опыт. Если тебя знают, у тебя всё будет хорошо.

Когда случается какой-то кризис, те, кто был к нему менее готов, отваливаются в первую очередь. Это сейчас и происходит. Для тех, у кого с бизнес-процессами всё хорошо, даже больше работы становится.

— То есть вы на себе последствия кризиса не ощутили?

— Если мы говорим про сегмент детских праздников, в целом дела не стали хуже. С взрослыми стало хуже объективно.

— Получается, на детях не экономят?

— Да, даже в трудные времена. Если начнется падение в детских праздниках, значит, всё очень плохо. Детский день рождения проведут в любом случае. Просто, если не очень всё хорошо, проведут его не с привлечением десяти артистов, а с привлечением пяти.

Сейчас очень хороший тренд. У людей, которые застали более цивилизованную систему проведения праздников, появляются дети. Раньше какой-то детский день рождения мог напоминать прямо такой балаган. Сейчас то, что даже пять лет назад считалось премиум-уровнем, — это базовый минимум.

Люди ценят качественную организацию Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Что входит в этот базовый минимум?

— Например, к ребенку приезжает аниматор. Костюмы у него могут быть очень разные. Есть понятие «чистый», «грязный», «аккуратный» и «неаккуратный», а есть просто «хороший» и «не очень хороший». Раньше «грязный», «неаккуратный» и «не очень хороший» могли сочетаться все в одном. В таком костюме человек приезжал, и всех устраивало. Сейчас такого нет. Выросла техническая оснащенность, уровень подготовки.

Среди аниматоров обострилась конкуренция. Можно выбрать, кого отправить на мероприятие. Люди стараются прокачиваться, не допускать промахов. Это хорошо сказывается на сервисе.

«Депрессивно всё»

«Бабло побеждает зло» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Если говорить о праздниках для взрослых, от чего стали отказываться?

— Я бы ответил, от чего не отказываются. Никогда под нож не попадают свадьбы: это одно из главных событий в жизни, на нем не экономят обычно. По-прежнему всё хорошо с новогодними какими-то торжествами.

Всё остальное сильно просело. Раньше обычный юбилей могли отметить с размахом — сейчас такого нет. Корпоративные мероприятия на должном уровне остались только у самого-самого крупного сегмента. Люди на этом экономят.

Помню, было какое-то ООО. Планировали мероприятие великого масштаба. Если бы я распечатал предложенную нам смету, она бы на стол не поместилась. Нас хотели привлечь как организаторов. Это должно было случиться перед Новым годом.

Мы очень сильно напряглись, попытались это всё дело подготовить. Но опять же кризис, видно, и на их великой смете отразился, что-то там не пошло. Они не стали делать именно в таком масштабе.

От масштабных и дорогих мероприятий стали отказываться Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— В какой момент начался спад?

— Когда был COVID, ивент-сфера сильно пострадала, многие ушли с рынка. Потом был какой-то краткосрочный период, буквально пару лет, когда всё бурно росло после всех запретов. Последние года два по нисходящей идет. В данный момент мы в низшей точке.

— Что сильнее всего повлияло на ваш бизнес?

— Общий кризис, ограничительные моменты, в целом как-то депрессивно всё. Рынок не устал, это внешние факторы. Сильнее всего, конечно, мешают ограничения соцсетей, интернета. Ивент — очень мобильная сфера. У большинства агентств офис — это ноутбук и телефон где-нибудь в машине в пробке. Часто нет ресурсов, чтобы кто-то отдельно сидел и этим занимался.

Интернет в целом ловит нестабильно, это сильно мешает. Банально музыку запустить на мероприятии или что-то посмотреть неудобно. Это создает проблемы, и с этого всё начинается.

Опять же, реклама. Некоторые рекламные каналы умерли. Ряд социальных сетей и мессенджеров заблокированы, ограничены. Это клиенту неудобно, иногда люди просто не хотят пользоваться какими-то новыми альтернативами. Получается, связь фактически обрезана.

Казалось бы, есть телефон, на который можно позвонить, но звонят люди неохотно. Почему вот такая интересная ситуация, когда ты не можешь адекватно пообщаться с заказчиком. Таргетированная реклама, продвижение через контент и так далее — всё это сейчас тоже ограничено. Поэтому тяжело.

Проблемы с интернетом мешают общаться с клиентами Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Как изменилось число праздников, которые вы проводите?

— Стало меньше в среднем на 40%. Если смотреть среднее за месяц год к году, в 2024-м было 756 мероприятий, в 2025-м — 874, сейчас всего около 448.

— А кадровый дефицит в сфере праздников есть?

— На самом деле наоборот. Рабочих мест становится меньше, квалифицированных кадров — больше. У меня есть ощущение, что понятие безработицы вернется в нашу жизнь скоро. Может быть, все, конечно, пойдут в самозанятые, но сомнительно.

«Очень многие закрылись в феврале»

— Что насчет налогов, почувствовали увеличение нагрузки?

— Да, разумеется. Все почувствовали. Выкручиваются люди известными и не очень известными способами. Кто-то закрылся. Очень многие закрылись в феврале [2026 года]. Прошли первые месяцы, люди посчитали, скалькулировали и поняли, что маржи у них не остается.

Я бы не сказал, что это сильно ударило по всему рынку ивента. Потому что большинство — компании с очень небольшим оборотом, до них повышение налогов не долетело. До агентств побольше, разумеется, долетело. Но это не розничная торговля, где проблемы затронули абсолютно всех.

Рост налогов тоже усложнил работу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Как бизнесу пережить кризис?

— Оптимизироваться. Могу собственным опытом поделиться. Когда о налоговых моментах стало известно, мы стали к этому готовиться. Пытались оптимизировать какие-то вещи, чтобы у нас работало меньше людей над задачей. Что-то автоматизируем, что-то оптимизируем и таким образом пытаемся уменьшить расходы.

Зарабатывать больше, чтобы отбить рост затрат, сложно. Было бы неплохо в этих условиях заработать хотя бы столько же. Поэтому надо резать расходы, чем мы и занимаемся. Если бы у меня спросили совета, я бы порекомендовал именно это.

Надо сушить расходы, где это возможно без ущерба основному производству. Очень много неоптимизированной работы у коллег. И мы всегда на каких-то созвонах, встречах говорим: «Зачем тебе два человека, когда с этим может справиться один, вот нужно добавить это и это, и всё будет хорошо».

— Как планируете развивать компанию в будущем?