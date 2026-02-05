Булочки — президенту, налоги — бизнесу. Что стало с пекарней «Машенька» после разговора с Путиным на прямой линии

Спас ли пекарню «Машенька» разговор с Путиным на прямой линии? Узнали у предпринимателя Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Полтора месяца назад вся Россия увидела, как президент попросил пирожков у владельца скромной подмосковной пекарни «Машенька» в поселке Красково. От лица всего малого бизнеса предприниматель Денис Максимов задавал вопрос о повышении налогов. После внимания президента в «Машеньку» приехали губернатор Подмосковья и глава Люберец.

Казалось, Денис Максимов получил «золотой билет» — высочайшее внимание и протекцию. Журналисты MSK1.RU приехали в поселок, чтобы выяснить, что это внимание на самом деле изменило. Получил ли бизнесмен реальную помощь или стал лишь героем красивого пиар-хода, пока для всего малого бизнеса закручивают налоговые гайки?

Интервью с владельцем пекарни «Машенька» спустя месяц после прямой линии с Владимиром Путиным Источник: Городские медиа

«99% людей спрашивали, какие пирожки мы отправили президенту»

После «президентской» рекламы, которую многие сравнили с историей про «Вятский квас», тут творилось безумие. В день эфира прилавки вымели полностью, заказы на доставку пришлось заморозить, а Денису на телефон обрушился шквал звонков. Как он шутит, на первые 300 звонков он ответил, на вторые 500 — не успел.

«Волна была сумасшедшая. 99% людей спрашивали, какие пирожки мы отправили президенту», — говорит Денис Максимов. Ответ, кстати, простой: с картошкой, с капустой и с яблоком.

Предприниматель Денис Максимов отправил президенту пирожки. В ответ владельцу пекарни пришел подарок от Владимира Путина — набор вин к Новому году, угощения и самый ценный дар, по словам Дениса, — серебряная раскладная икона с Георгием Победоносцем Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ассортимент в «Машеньке» классический, но разнообразный: помимо стандартных пирожков есть караваи, беляши, большие пироги, сосиски в тесте, «синнабоны» с корицей в глазури, сладкая выпечка, бутерброды, пицца, хлеб и кондитерские изделия.

Все изделия готовятся здесь же, в пекарне побольше, и часть отвозится на другую точку. Денис в шутку называет себя «монополистом»: других пирожковых в поселке нет. Сюда за свежей выпечкой ходит всё Красково. Утром заглядывают пенсионеры, днем, во время перемен, сбегаются дети из ближайших школ, вечером из Москвы и Люберец приезжают труженики.

Ассортимент в «Машеньке» разнообразный Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После истории с Путиным сюда специально приезжали из Люберец и Ногинска, но костяк — свои, местные. Две пекарни в Красково Денис открыл шесть лет назад, чувствуя потенциал, хотя формальные расчеты трафика были против. Полгода они работали в минус, но выстояли.

Несмотря на то что выручка пекарни немного повысилась после «рекламы» от президента, предприниматель не уверен, что его бизнес будет жить Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гости из Люберец, в числе которых глава округа, не единственное последствие эфира. С 19 декабря Дениса и его дочь Марию стали узнавать на улицах. Иногда просто показывали пальцем, шептались, а порой подходили, фотографировались. В школе у Маши однажды попросили автограф. При этом Машенькой покупатели порой зовут не только дочку, но и самого Дениса Максимова.

Несмотря на то что Мария учится на отлично, ее будущее туманно: пекарня может закрыться, а баллы на ЕГЭ — подвести Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Прямо перед Новым годом, 30, 31 декабря, курьерская доставка стоила сумасшедших денег, — рассказывает Денис Максимов. — Мы обычно курьеров заказываем, по Красково это ну 250, 400 максимум рублей. А тут у меня заказ на 2000, доставка — 1200. Нет смысла курьера дергать, ездил сам, возил заказы. Прилетает заказ из Люберец. Встречаемся там возле торгового центра, подъезжает парень удалой, в форме…»

Видит меня и говорит: «О, „Машенька“! Можно с вами сфотографироваться, ребятам покажу?» Оказалось, приехал в отпуск из армии. Приятно было: узнают в лицо. Денис Максимов владелец пекарни «Машенька» в подмосковном Красково, городской округ Люберцы

Наплыв покупателей после прямой линии с президентом, конечно, был приятен. Сейчас ажиотаж спал, но средний чек и поток клиентов остались выше обычного. Внимание властей тоже было осязаемым. Помимо визиток чиновников Денис получил и ответный подарок от президента — корзину с вареньем, медом, набором вин к Новому году и иконой, которую Денис бережет для внуков.

Но главная проблема, ради решения которой Денис и выходил на связь с президентом, никуда не исчезла. И не могла исчезнуть, потому что это системный кризис для миллионов российских малых предприятий.

Во всём поселке печет пирожки только «Машенька» — Денис Максимов в шутку называет себя «монополистом». Несмотря на это, Денис Максимов не уверен, что его бизнес выстоит новую налоговую реформу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Банкир, который печет пирожки в родном поселке

Два десятка лет Денис Максимов проработал в банковской сфере. А восемь лет назад круто изменил жизнь. Финансовые отчеты Денис Максимов променял на тесто и жар печи. Стартовал с франшизы «Маковка» в подмосковном Жуковском. Первый день ее работы вспоминает с теплом.

«Вечером сели считать кассу, это сюда, а это что? А это мы, оказывается, заработали. Это был первый раз, когда мне не СМС с зарплатой пришла, а когда я заработал свои деньги сам. Я сразу их забрал. А мне уже тогда сколько, Маш? Уже 40 лет мне было», — с улыбкой говорит Денис. Вряд ли он мог тогда представить, что через несколько лет его пирожки попробует президент.

Мы сидим в пекарне Дениса. В руках у него стопка бумаг с расчетами по выручке, закупкам и налогам. Рядом сидит красавица-дочка Мария Денисовна — та самая Машенька. Ей 17 лет, на каникулах она частенько помогает семье: то за кассой постоит, то корзины для доставки примет. За окном — сугробы вдоль узкой дороги, но участок у входа и тропинка к нему заботливо расчищены.

Денис Максимов воспитывает с женой четверых детей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Когда договор франшизы закончился, Денис с женой переименовали точку в «Машеньку» — в честь старшей дочери. Потом открылись еще две одноименные пекарни в люберецком Красково — поселке, где он вырос.

«Жена отговаривала: „Не надо, нас же тут все знают“. Сейчас так тем более! Иду по улице, каждые 30 метров кто-нибудь здоровается. Потому что мы первое время сами на кассе стояли. Жили вообще на кассе, пока не нашли продавца», — рассказывает Денис.

А я вот детям рассказываю. На этом месте, где мы сейчас сидим, в моем детстве была коробка. Ее зимой заливали в каток. А сейчас тут «Машенька». Денис Максимов владелец пекарни «Машенька» в подмосковном Красково, городской округ Люберцы

У Дениса четверо детей: две дочки и два сына. Жена, на которую открыто ИП, сейчас ухаживает за младшим. Дети вовлечены в семейный бизнес: старший сын в свободное от работы время может поработать на кухне, младшая дочка-художница с удовольствием делает дизайн-макеты для рекламы. Но больше всех горит папиным делом, конечно, сама Машенька. Помогает отцу и постигает азы бизнеса.

Дочь Мария с радостью помогает отцу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на отличные оценки, в будущем она не уверена: баллы для поступления только растут, количество льготных мест увеличивается, но «обычных» бюджетных мест становится только меньше. Поступать она планирует на управление, но говорит: «Дай бог поступить вообще куда-то». Платную основу девушка не рассматривает: слишком дорого.

В «идеальном мире», где дела у пекарни будут идти хорошо, Маша хочет продолжать семейное дело.

Если всё, дай бог, как-то образуется, надо будет всё как-то продолжать, я думаю, что это буду я. Потому что я больше всех этим интересуюсь из братьев, сестер. Мария Максимова дочь владельца пекарни «Машенька»

Дочка радеет за дело отца и хочет заниматься им в дальнейшем, но пекарня может не выстоять Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Налоговые гайки

До 1 января 2026 года налоговая нагрузка Дениса была предсказуемой и посильной. Работая по патенту, предприниматель отдавал около 110–115 тысяч рублей в год плюс НДФЛ за сотрудников. Если разделить сумму на 12 месяцев, получится 9000–9600 рублей.

С выручкой (до вычета всех затрат. — Прим. ред.) от трех пекарен около 40 миллионов в год Денис более не влезает под порог неуплаты НДС. В январе 2026 года, по прогнозам предпринимателя, он должен будет заплатить около 450 тысяч рублей. Налоговое бремя выросло для него в 50 раз.

После прямой линии Дениса спрашивали, когда «Машенька» откроется в Москве, но к такой дерзости предприниматель не готов: из-за новых налогов неизвестно, будет ли существовать пекарня в принципе.

Дочь Мария, в честь которой и названа пекарня, вовлечена в бизнес семьи и посильно помогает. После прямой линии ее стали узнавать на улице Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

450 тысяч налогов в месяц не предел: если в следующем месяце выручка будет больше, то и выплаты в бюджет вырастут соразмерно. И это помимо того, что придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. Не дешевеют также аренда и продукты.

Для сравнения: раньше после вычета всех затрат у предпринимателя оставалось около 300 тысяч рублей. Каждый месяц, как говорит Денис Максимов, получалось откладывать какую-то сумму. В январе этого года бизнесмен мог рассчитывать хотя бы на 150 тысяч. Много ли для семьи из шести человек?

«Мне будет прилетать 450–600 тысяч в месяц налогов. Я вот сейчас сижу, смотрю… Я вам могу показать свой счет в „Сбербизнесе“, там, по-моему, сейчас 400 тысяч с копейками».

У меня сейчас будет выдача зарплат, аренда, и еще 350 тысяч я торчу поставщикам. А я должен где-то еще взять 450–600 тысяч на налоги. Вариантов ноль. Денис Максимов владелец пекарни «Машенька» в подмосковном Красково, городской округ Люберцы

Есть, безусловно, и подвижки в решении вопроса. Денис Максимов еще в декабре был в правительстве Московской области и недавно общался по телефону с министром экономической развития Максимом Решетниковым. На запросы бизнесмена официальные органы тоже отвечают без замедления.

«Есть звонки от высокопоставленных людей, которые вопрос пытаются решить, поскольку, видимо, получили такое задание. Но поскольку это те же люди, которые приняли решение [об увеличении налогов], что и поставило нас в эту позу, я не жду каких-то чудес», — говорит предприниматель из Красково.

За выпечкой сюда ходит весь поселок. Несмотря на это, Денис Максимов не уверен, что его бизнес выстоит новую налоговую реформу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если бы я жил с восьмью детьми и старой бабушкой в однокомнатной квартире в Люберцах, после прямой линии с президентом мой вопрос уже решился бы. Мне бы дали 4-комнатную квартиру. А здесь, поскольку нельзя решить только мою проблему, не решив ее для тысяч людей, она еще, естественно, не решена. Денис Максимов владелец пекарни «Машенька» в подмосковном Красково, городской округ Люберцы

Но Денис Максимов пока не сдается. Он выбрал бороться за уменьшение налогового бремени для производственного бизнеса — того самого, который, по словам президента, не должен пострадать.

Вместе с другими предпринимателями он подготовил записку с предложениями правительству. По идее Максимова, ослабить налоговое бремя можно за счет нулевой ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) на региональном уровне.

«Предложение абсолютно не фантастично, мы реально оцениваем ситуацию, понимаем, что никто НДС не откатит никуда, но есть маневры какие-то на региональном уровне, на федеральном, на которые, надеемся, власти пойдут», — уверяет Денис Максимов.

После прямой линии Дениса спрашивали, когда «Машенька» откроется в Москве, но к такой дерзости предприниматель не готов: из-за новых налогов неизвестно, будет ли существовать пекарня в принципе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Заказывают в пекарне не только пирожки и булочки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Максимов с другими владельцами пекарен просит включить «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» в список приоритетных отраслей на местном уровне — так получится отстоять «нулевой» УСН для себя и других предпринимателей в этой сфере.

Он также проверил, какие льготы и меры поддержки малого бизнеса ему теперь доступны.

«Мне предлагают купить оборудование со „скидкой“ 50% на субсидии от Московской области. Я задумался над этим. Но я приведу такую аналогию…»

Представьте тяжелобольного человека, которому врачи сказали, что жить осталось два месяца, при лучших раскладах — три. Сейчас январь. А ему говорят: «Мы вам в сентябре путевку в Сочи дадим, в санаторий». Денис Максимов владелец пекарни «Машенька» в подмосковном Красково, городской округ Люберцы

«Действительно, неплохо было бы обновить оборудование. Я бы в этой программе с удовольствием поучаствовал. Но мне надо понимать, что я буду просто существовать. Я вот в прошлом месяце машину свою продал, у меня есть небольшой загашник. И я до марта протяну с ним, буду добавлять свое в бизнес. И всё. Вариантов никаких. Будем кувыркаться, смотреть», — делится Денис неутешительными планами.

Раньше бизнесмен платил около 9000 налогов в месяц, не считая НДФЛ за сотрудников. Теперь, согласно новому закону, ему придется отдавать около 450–600 тысяч в месяц Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Иногда Денис, уставший от ведения бизнеса, говорит жене: «Ладно, если что, всё закроем, одну [пекарню] оставим, будем сами с тобой печь. Ты будешь на кассе стоять, а я пирожки печь. И всё. И, дай бог, уложимся в 10 миллионов [чтобы не платить НДС]».

«Я не хочу в тень уходить никуда. Я лучше закроюсь»

Как считает предприниматель, несправедливость заключается не в самом росте налога, а во внезапности объявления.

«Вы смотрели фильм „Ликвидация“? Машков там играет главного милиционера. И он заходит в свой кабинет, а его коллега допрашивает преступника. Преступник сидит довольный. Говорит: „Ну что, Сеня, радуешься?“ — „Да мне начальник в десятку обещал“. Не пожизненное, мол, а десять лет. Он говорит: „Да, был такой договор. А сейчас договор меняется“. Вот то же самое у нас произошло. Договор меняется в моменте», — говорит предприниматель.

В прошлом месяце предприниматель продал машину — это позволит его пекарне просуществовать до марта. Если ситуация не изменится, «Машенька» рано или поздно закроется Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Денис Максимов ждал повышения налогов, но надеялся, что «стричь» будут «крупняк». Хотя даже к увеличению своего налогового бремени Денис был готов, просто не ожидал, каким молниеносным оно будет.

«Я всё прекрасно понимаю. Есть „крупняк“, которому мы, видимо, мешаемся под ногами. Допускаю. Время тяжелое, знаю. Скажет президент: „Так, ребята, все свои ИП закрываем, а вы, Денис Владимирович, должны передать свою пекарню под ведомство Люберецкого хлебозавода“. Вопросов нет! Дайте мне должность, буду на зарплате. Я всё понимаю. Но вот так всё поменять: без объяснений, за месяц до Нового года… как-то неприятно», — рассуждает Денис.

Большинство (по оценкам предпринимателя, около 80%) жителей поселка городского типа Красково ездит на работу в Москву. Лишь малая часть работает здесь и поддерживает жизнь населенного пункта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стоило, как считает предприниматель, снижать порог уплаты НДС постепенно, наблюдать, потом корректировать по результатам наблюдения. Тогда бы приспособился и бизнес. Из-за внезапного и резкого увеличения налогов многие просто закрылись.

«Какая же это рыночная экономика тогда? Я по привычке всегда смотрю объявления о сдаче в аренду помещений. Столько объявлений после Нового года стало! Все, значит, позакрывались. Не приспособился рынок. Видимо, не всё продумали. Но как не продумали? Я вот сижу и думаю. Что же они не продумали, как люди будут жить после нововведений?»

Я не хочу в тень уходить никуда. У меня нет вообще такого желания. Я лучше закроюсь. Ну, видимо, так лучше будет для государства, наверное. Денис Максимов владелец пекарни «Машенька» в подмосковном Красково, городской округ Люберцы