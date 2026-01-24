«Постепенно скатываемся в суррогат». Российский бизнесмен выращивает какао в Венесуэле — что происходит на рынке шоколада

Какао выращивают в Южной Америке и поставляют в Петербург Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

Петербургский предприниматель Владимир Скарзов, который выращивает в Венесуэле и поставляет в Россию какао, рассказал «Фонтанке» о том, как ему там работается после того, как власти США захватили Николаса Мадуро и какие угрозы его бизнесу кажутся наиболее актуальными.

Владимир Скарзов Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

Справка В Петербурге Владимир Скарзов до 2013 года был совладельцем компании по управлению и эксплуатации жилого фонда. Примерно тогда же в Венесуэле организовал небольшую туристическую фирму. Чуть позже предприниматель основал компанию «Рускакао», которая выращивает в штате Монагас в Венесуэле какао-бобы. Там их перерабатывают и поставляют в Петербург, где налажено производство шоколада.

— Владимир, какова сейчас ситуация на рынке какао-бобов, что с ценами на какао?

— Сейчас цены на какао-бобы определяются таким явлением, как Эль-Ниньо. Это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного на несколько градусов, а затем — холоднее обычного. Такое явление происходит каждые 2–7 лет и влияет на климат в разных уголках Земли, в том числе в Южной Америке.

Климат нестабилен, из-за этого соляризация почвы (метод борьбы с вредителями, использующий солнечную энергию для повышения температуры почвы) также становится нестабильной, возможна засуха, что влияет на объемы выращивания какао-бобов и колебания цен на них. В 2024–2025 годах было сокращение урожая, и какао-бобы категории fino de aroma (бобы высокого качества со сложным сбалансированным вкусом без дефектов, их выращивают в Венесуэле, Колумбии, Перу) стоили по 12 долларов за килограмм. Это было абсурдно много. Сейчас цена приближена к реальной, она составляет примерно 4,5 доллара за кило. Это комфортная для всех участников рынка цифра.

— Как еще сокращение урожая какао отразилось на рынке?

— Когда цены в прошлом году были на максимуме, некоторые производители начали замещать сердцевину какао-боба его шелухой. Раньше она шла только на переработку для скота, а теперь стала попадать в продукт для человека. Она совершенно не опасна для здоровья, но качество продукта явно становится ниже. Фактически мы начали скатываться от настоящего какао к его суррогатам.

Урожай какао страдает из-за нестабильного климата Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

— Вы в эту сторону не скатывались?

— Нет! Тем более что у нас есть собственные плантации в Венесуэле, и мы, пожалуй, единственная российская компания, которая занимается в стране не перепродажей какао, а его выращиванием. Мы, кстати, увеличиваем площади плантаций и в ближайшее время уже будем полностью обеспечивать себя собственным сырьем.

Производство какао-бобов в 2024 году составило до 4,37 млн тонн, а их потребление держалось на уровне 4,87 млн тонн. Весной 2025 года цены на какао-бобы подскочили до 10–12 тыс. долларов за тонну, летом снизились до 8 тыс. долларов за тонну на фоне разговоров о благоприятной погоде в Западной Африке. Осенью прошлого года какао-бобы подешевели уже до 7 тыс. долларов за тонну. Сейчас цены упали до 4 тыс. долларов за тонну в связи с тем, что урожай в 2025–2026 годах будет больше, чем в предыдущие годы. Крупнейшие плантации какао-бобов находятся в Кот-д'Ивуаре, Гане, Камеруне, Нигерии. На эти четыре страны приходится 75% мирового производства. Венесуэла производит порядка 30 тыс. тонн какао-бобов и в число лидеров в этом сегменте не входит.

— Меняется ли как-то процесс выращивания какао-бобов, в том числе в связи с изменениями климата?

— Да, сейчас территории, которые еще лет десять назад хорошо подходили для выращивания какао, стали слишком жаркими для этого растения. Поэтому постепенно плантации какао идут все выше в горы, где, кстати, традиционно выращивается кофе. Раньше эти две культуры не пересекались по локациям, но из-за изменения климата сейчас мы приходим к этому.

— От чего зависит дальнейшее увеличение ваших плантаций и развитие вашего бизнеса в Венесуэле?

— В первую очередь, конечно, от политической ситуации в стране. Все участники отрасли (и не только они) в ожидании.

— Политический кризис как-то отразился на вашем бизнесе и сегменте в целом?

— Нет, всё стабильно.

— Есть ли затруднения с перевозкой грузов?

— На сегодня нет.

3 января прошла военная операция США в Венесуэле, во время которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Им было предъявлено обвинение в наркотерроризме. Но ни Мадуро, ни его жена вину не признали. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передала США 30 млн баррелей нефти стоимостью около 4 млрд долларов. Некоторым американским нефтяным компаниям, по оценке Трампа, предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. При этом некоторым венесуэльским компаниям Вашингтон разрешит выйти на американский рынок.

Некоторые производители заменяли какао шелухой Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

— Какой объем грузов вы поставляете из Венесуэлы?

— За 2025 год мы поставили из Венесуэлы в Россию около 500 тонн различной продукции.

— А какие есть ожидания, предположения, слухи?

— Даже если страна перейдет под тотальный контроль США, на выращивании кофе и какао, надеюсь, такие перемены никак не скажутся. Конечно, торговля кофе и какао — это лишь незначительная часть экономики страны, основное — нефть, и основные перемены будут там. Но мне кажется, хорошо, что Венесуэла известна не только как нефтяной насос, но и как производитель кофе и какао. Поэтому есть большая надежда, что этот сектор будет работать стабильно и без значительных изменений.

— Что бы вы посоветовали предпринимателю из России, который хочет начать бизнес в Венесуэле?

— Что всё-таки сейчас инвестировать в эту страну не стоит. Да никто сейчас и не будет. И даже не думает об этом. Остаются работать только те предприниматели, которые не первый год в Венесуэле.

Кофе и какао не главный продукт в экономике Венесуэлы Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

— Всё-таки можно ли ожидать каких-то изменений в части регулирования работы сектора АПК в Венесуэле?

— Нынешняя политика по сохранению сортового единообразия какао не допускала изменений генетического материала, это было закреплено на законодательном уровне. Прежние власти Венесуэлы посчитали, что в стране не будут выращиваться гибридные сорта какао, и последовательно проводили именно такую политику. Поэтому до сих пор в стране выращивается не тронутый мутациями сорт какао, например, Criollo.

Однако сейчас, с учетом смены власти, можно ожидать того, что венесуэльский какао не останется тем идеалом, которым он был до недавнего времени.

Предположу, что в обозримом будущем в Венесуэле будет разрешено выращивать различные гибридные сорта, потому что они дают больше урожая, более устойчивы к различным заболеваниям. Переход на гибриды уже произошел в Эквадоре, Перу. Боюсь, что мы можем потерять изначальный вид венесуэльского какао, ведь гибридные растения проще и экономически выгоднее выращивать.

— Вы не планируете сворачивать бизнес в Венесуэле в связи с тем, что могут быть такие изменения?

— Нет, конечно, и мы продолжим выращивать только венесуэльские сорта какао, несмотря на то, что это более трудоемкий процесс по сравнению с выращиванием гибридов. Венесуэльское дерево какао растет 3–4 года, прежде чем начинает плодоносить, гибриды — 2 года.

— Как у вас строится работа на плантациях?

— Урожай собирается примерно с октября по март. В это же время заключаются основные контракты на поставку.

Дерево какао начинает плодоносить на 4-й год Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

— Когда вы планируете вернуться в Петербург?

— Не раньше марта. Как я уже сказал, сейчас идет основная работа. Какао недостаточно просто снять с ветки. Его нужно также ферментировать, просушить (причем при влажности менее 7%), приготовить к отправке, разложить полотном, чтобы наши покупатели получали действительно эксклюзивный продукт высокого качества. Вот такая работа.

— Какие еще отрасли экономики могут развиваться в Венесуэле после того, как политический кризис будет урегулирован?

— Наверное, туризм, и он здесь уже активно развивается. Тут прекрасный климат, практически нет сезона дождей, всё время солнце. То есть Венесуэла может быть вполне интересна россиянам. Для развития туризма особенно хорошо то, что прежнее руководство страны успешно решило проблему бандитизма в Венесуэле.

Какао мало просто собрать — нужно проделать еще немало работы перед тем, как отправить его покупателям Источник: Владимир Скарзов / Личный архив

— Может ли измениться ситуация с бандитизмом в ближайшее время, с учетом того, что прежнего правительства уже нет?

— Время покажет.

— Есть ли сейчас проблемы с тем, чтобы прилететь из России в Венесуэлу и обратно?