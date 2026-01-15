НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бизнес Истории «Сняла деньги с кредитки и купила стеллаж»: менеджер ушла из продаж и выращивает микрозелень для ресторанов — история

«Сняла деньги с кредитки и купила стеллаж»: менеджер ушла из продаж и выращивает микрозелень для ресторанов — история

Помимо основной деятельности, Анна Плотникова из Перми учит своему ремеслу в школах

90
Таких стеллажей с автоматической системой полива на производстве 25 штук | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUТаких стеллажей с автоматической системой полива на производстве 25 штук | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Таких стеллажей с автоматической системой полива на производстве 25 штук

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

В частном секторе микрорайона Южного в Перми среди коттеджей стоит «торговый центр» — так шутит владелица здания в ответ на расспросы удивленных соседей. На самом деле там находится ферма микрозелени. Владелица зеленого бизнеса говорит, что ее компания — самый крупный поставщик в городе. Производство появилось в разгар пандемии коронавируса, выдержало кризис и продолжает расти. А началось всё с того, что несколько лет назад, в 31 год, Анна Плотникова решила рискнуть и изменить жизнь. Ее история — в материале наших коллег из 59.RU.

Анна открыла свою фабрику растений Sattva Grow 6 лет назад. Сегодня компания выращивает более 40 видов съедобных растений, в основном по методу гидропоники (когда корни растений находятся в специальном растворе) и аэропоники (корни висят в воздухе и питаются с помощью орошения). Зелень закупают более 80 оптовых клиентов и просто пермские сторонники ЗОЖ. Помимо привычных всем шпината, кудрявого гороха, руколы, кинзы и базилика, в ассортименте фермы десятки культур — даже съедобные цветы и экзотика. Например, есть электрический цветок, лимонная вербена, устричные листья, хрустальная трава, листья шисо, перуанская мята и другие эксклюзивы. За ними владелица производства лично ездит в Москву и привозит ростки в ручной клади.

Анна со своей зеленью. Растения важно регулярно увлажнять | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUАнна со своей зеленью. Растения важно регулярно увлажнять | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Клиенты приходят сюда на экскурсии и дегустации | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUКлиенты приходят сюда на экскурсии и дегустации | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Пространство похоже на оранжерею | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПространство похоже на оранжерею | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Полочки как газон | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПолочки как газон | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Эти стеллажи Анна изготавливает сама | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЭти стеллажи Анна изготавливает сама | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Системы полива и освещения встроены | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUСистемы полива и освещения встроены | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Анна отучилась 9 классов и поступила в колледж на менеджера по туризму, потому что это было престижно. По профессии она никогда не работала, но знания, которые дали в сузе, пригодились. После учебы будущая предприниматель работала в другой сфере, а потом стала мамой. В 23 года, после декрета, устроилась менеджером в компанию по продаже удобрений и оборудования для выращивания на гидропонике и аэропонике — позже Анне это очень помогло. Девушка доросла до руководителя отдела продаж, и через несколько лет, в 29, перевелась на удаленку.

«Кто поддерживал? Сила воли»: старт во времена коронавируса

«Дочь пошла в первый класс, я понимала, что ей нужно внимание. Я просто перестала справляться и выбрала ребенка. Когда она уже подросла, а я отдохнула, то подумала: „О, нужно чем-то заниматься“. Я понимала, что 100 лет в сфере выращивания и хорошо разбираюсь, ничего другого не умею, — вспоминает в разговоре с 59.RU Анна. — Я помню этот день — январь 2020 года, на кредитной карте сколько-то тысяч рублей. Я просто сняла деньги и купила стеллаж — на нем мы запустили первый бизнес на микрозелени. Опыт уже был: я выращивала для себя, пока работала на удаленке».

Поначалу у Анны были партнеры, а у них — помещение, где разрешили разместиться. Когда вырос первый урожай и настало время его продавать, до Перми дошел коронавирус. Анна вспоминает то время как «первый страшный кризис». Девушка решилась на откровения в Instagram* и попросила помочь — просто купить у нее зелень. Это сработало: в коронавирус продавалось всё, что вырастало.

Так выглядят семена редиса | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUТак выглядят семена редиса | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Семена высаживают в такие лоточки | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUСемена высаживают в такие лоточки | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Заливают их специальным раствором для питания зелени | Источник: Калмаков ТимофейЗаливают их специальным раствором для питания зелени | Источник: Калмаков Тимофей
+1
И получается такая красота | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИ получается такая красота | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Первые месяцы приходилось работать без выходных: Анна была и доставщиком, и агрономом, и бухгалтером.

«Кто поддерживал? Сила воли. Желание расти и развиваться. Ребенок. Но это больше про мотивацию, — объясняет Анна. — Поддерживали наши клиенты, которые выкладывали отзывы. Брат финансово очень хорошо поддержал на запуске — это очень важная часть. Родителям всегда могу позвонить, попросить починить розетку».

В процессе Анна и ее партнеры закупили новые стеллажи с системой полива микрозелени, наняли сотрудников, но вскоре решили разойтись: было сложно строить бизнес вместе из-за разных взглядов. С ноября 2020 года Анна Плотникова — единственный владелец компании Sattva Grow.

Летом 2023 года Анна сделала ремонт на цокольном этаже дома в Южном и решила перевезти стеллажи с растениями сюда. Здесь стало возможно расшириться еще раз — сегодня на производстве 25 стеллажей в потолок.

У Анны зарегистрирован товарный знак и есть необходимые документы качества на всю продукцию.

Сегодня производство микрозелени находится в большом коттедже в Южном. Но пока занимает только цокольный этаж, там уместились все стеллажи.

«Нам здесь нравится, потому что дом стоит отдельно и мы никому не мешаем. У нас системы вентиляции, отопления, мы всё можем регулировать. Наверху пока ничего нет — это вопрос времени и инвестиций».

«Ты понимаешь, что нужно поднять цены, но не можешь»

На содержание производства ежемесячно Анна тратит порядка полумиллиона. Говорит, что порой это сложно, потому что цены на некоторые продукты остались со времен открытия, а расходы только растут. Повышение считает рискованным шагом, потому что сейчас многие экономят, а конкуренты продают очень дешево. Анна даже встречалась с другими бизнесменами, чтобы согласовать минимальные цены и обсудить конкуренцию в отношении сервиса.

Ростки гороха | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUРостки гороха | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Так выглядит кинза | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUТак выглядит кинза | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Поле васильков | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПоле васильков | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
+2
Свисающий оксалис | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUСвисающий оксалис | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Кервель и перилла | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUКервель и перилла | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Ты понимаешь, что тебе нужно поднять, но не можешь, потому что вылетишь с рынка, — грустит девушка. — Да, ты увеличиваешь оборот, но чистая прибыль та же, как когда зарабатывал в два раза меньше оборотки, просто потому что расходы увеличились, а цены не можешь поднимать. Мы начали сильно автоматизировать производство, чтобы сократить количество сотрудников. Хочется, чтобы люди тоже зарабатывали, приходя сюда».

Из чистого цеха — на грядки

Когда у Анны уже был бизнес, она пошла учиться на агронома. Поняла, что, несмотря на достаточную практику, подтянуть теорию не мешает.

«Была потребность закрыть галочку с высшим образованием: было не окончено из-за декрета. К тому же вуз — это способ соприкоснуться с людьми, которые ведут научную деятельность. После первого года в бизнесе в моем кругу общения появились люди, которые учатся на агрономов, и мне прямо захотелось», — признается предприниматель.

На летних практиках студентов знакомили с растениями, и поначалу Анне не нравилось, что вся работа проходит в грязи, под палящим солнцем, среди мошкары. В те моменты хотелось вернуться к себе на производство под кондиционер. Но Анне было нужно получить этот опыт, так как у ресторанов есть запрос на культуры, которые можно вырастить только в земле, а не на стеллажах. В итоге девушка купила участок земли, чтобы строить дом, а на территории разбила грядки.

Анна в своих васильках | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUАнна в своих васильках | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
А так выглядят цветы бегонии | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUА так выглядят цветы бегонии | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Проросший горох | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПроросший горох | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
+2
Лотки с базиликом | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЛотки с базиликом | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Над каждой полкой есть свет | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUНад каждой полкой есть свет | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Теперь преподавательской деятельностью занимается и сама Анна: она ходит с лекциями в агроклассы пермских школ. Некоторые из них закупали у нее стеллажи для растений — их бизнесвумен теперь тоже производит сама. Это открытые шкафы со своей системой полива и освещения, но некоторые школы закупают товар без поливочных установок: так дешевле, да и детям интересно ухаживать за растениями.

«Очень зажигает, когда ты делишься знаниями, которые тебе нравятся. И дети такие: „Вау, круто, мне это тоже нравится“. В экошколе вообще разбили огород лекарственных трав, там есть заинтересованный преподаватель», — радуется Анна.

«Вчера эта зелень росла у нас, а сегодня ты видишь ее в ресторанах»

Поначалу инициатором в сотрудничестве с пермским общепитом была Анна — сама писала шеф-поварам с предложением. Первым партнером стал «Дом Демидовых» на Ленина. Сейчас у Анны уже более 80 клиентов — это и доставки еды, в основном роллов, и рестораны, и небольшие кафе. Например, зелень от Sattva Grow вы можете попробовать в ресторанах «Тайная В.», Rob Roy, «Особняк», Meduza, «Партизан», баре The Butcher`s daughter, Curtiss, доставке «Oh Мy Crab!» и на других площадках.

«Это прямо вау: зелень еще вчера у нас росла, а сегодня ты видишь ее в ресторанах. Видишь свой вклад, что ты продал, коробку собрал, курьер увез. А общепит просто же на сотни тысяч людей распространяет свою продукцию», — говорит пермячка.

Некоторые шефы перед покупкой приезжают на экскурсию пробовать растения. Всех, да и нас тоже, Анна угощает электрическим цветком. Ощущения передать сложно, но мы попробуем. Кажется, что ты выпил батарейку: во рту покалывание, мурашки и легкое онемение, немного бросает в пот и увеличивается слюноотделение. Такого эффекта можно достичь, только если съесть цветок полностью. Например, раскрошенный бутон в салатах усиливает вкус, а в коктейле дает эффект лишь легкого покалывания.

Еще немного зеленушечки. Это кинза | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЕще немного зеленушечки. Это кинза | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
А так выглядит морковь. Это съедобная травка | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUА так выглядит морковь. Это съедобная травка | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Листики кислицы | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЛистики кислицы | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
+1
Зеленый и фиолетовый базилик | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЗеленый и фиолетовый базилик | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Сейчас в пермских ресторанах, по наблюдению Анны, популярны кервель, щавель, редис, рукола, шпинат и горох.

«Много лет самым популярным был горох, сейчас даже в любую столовую приходишь, и он там. А так как мы работаем с более высокой кухней, мы много лет ждали, что, может быть, горох перестанет быть основной культурой, — рассказывает Анна. — В этом году впервые пришли к тому, что другие культуры вышли в топ. Мы пошли дальше и выращиваем те культуры, которых нет у конкурентов. Ресторанам важно, чтобы люди возвращались, поэтому нужна стабильность, и мы пытаемся поддерживать, давая что-то новое и необычное».

Заказчиков в лице пермских сторонников ЗОЖ у фермы меньше, но даже небольшие заказы им всё равно доставят. Для таких клиентов есть система абонементов — каждую неделю будут привозить определенное количество выбранных растений.

«У нас нет минимального опта, но есть бесплатная доставка. И если постоянные клиенты покупают на сумму от 1000 рублей, мы везем. Это может быть разное количество: если самые дорогие культуры, то на тысячу это пять-шесть контейнеров», — объясняет агроном.

Отдельно у Анны можно заказать натуральный соус для салата из сока лимона, соевого соуса и подсолнечного масла. Его Анна однажды приготовила для себя дома, что называется, из того, что было. Получилось настолько вкусно, что специалисты высчитали для него рецепт и упаковали в отдельный продукт.

В будущем предприниматель хочет построить отдельный дом, где не только цоколь, но и остальное пространство будет оборудовано под ферму.

* Instagram входит в компанию Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

