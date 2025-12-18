Поселок пряничного типа: супруги каждый год «строят» сотни рождественских домов — съедобной сделали даже хрущевку

Поселок имбирного типа производства семейной кондитерской «Прянзавод» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пряничные дома — не самое традиционное для России рождественское блюдо, но в последние годы неплохо прижилось. И некоторые смогли эту идею даже развить, «приземлив» на сибирскую действительность. Так в домашней кондитерской семьи Переладовых из Новосибирска кроме привычных уже ярких имбирных домиков появилась самая настоящая панельная хрущевка со светящимися карамельными окошками и сахарным снегом на карнизах. Раз в год супруги «строят» сотни пряничных домов. Подробнее об их праздничных съедобных поселках — в материале журналиста NGS.RU Стаса Соколова.

Алексей и Лида Переладовы — вполне обычная для Новосибирска пара. Он работает менеджером по продажам в частной компании, она — в госструктуре. Живут в новостройке с видом на лес. Волшебство приходит в их дом в декабре, когда разворачивается строительство пряничных домов.

Началось всё с имбирных пряников из ИКЕА. Когда магазин только начал работать в Новосибирске, они для многих стали открытием: недорогие, непривычные, с ярким вкусом и ощущением праздника. Супругам захотелось повторить сами пряники, а потом они решили сделать и домик, просто для себя. Получилось красиво, и Алексей показал фото коллегам по работе. Разумеется, кому-то тоже захотелось что-то подобное. Потом другому, третьему, а после заказы пошли уже от коллег Лиды.

Алексей и Лида Переладовы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Так уже больше 10 лет Переладовы делают рождественские домики из имбирных пряников. Назвать это бизнесом было бы преувеличением, хотя дома, конечно, стоят денег (обычные по 1500–2300 рублей). Но и возни с ними немало.

Весь «строительный цикл» одного изделия занимает четыре дня. Пласты пряников должны высохнуть, как и глазурь на них, потом дома нужно собрать, потом нанести уже окончательные украшения.

«Обычно сначала заказов немного, и мы переживаем, что их не будет. А потом все просыпаются, и мы уже едва справляемся, — признался Алексей Переладов. — Так что никаким продвижением не занимались. У нас есть аккаунты в соцсетях, ну еще рассылки делаем по своей базе».

Так выглядят пряники, из которых и строят пряничные дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Строить» пряничные дома приходится в выходные и поздними вечерами, а то и ночами, потому что основную работу никто не отменял. Высокое начальство и так может смотреть косо на подобное предпринимательство внутри трудового коллектива.

Работа эта сезонная: кроме как перед Новым годом, потребности в пряничных домиках не возникает. А открывать постоянно действующую кондитерскую (пусть и домашнюю) с разным десертами, которые были бы востребованы круглый год, Переладовы пока не планируют.

При этом сами пряничные дома могут быть разными — от скромных избушек до трехэтажных особняков. Чтобы иметь возможность предложить что-то недорогое клиентам, для которых полторы тысячи рублей — это слишком высокая цена, «Прянзавод» освоил производство мини-домиков («домят») за 400 рублей. В этом году, рассказал Алексей, они как-то увлеклись и наделали таких малюток на целый поселок.

«Так как у нас маленькие домики — самые заказываемые, мы в этом году 50 рублей с каждого проданного отправляем в АНО „Диада +1“, которая помогает детям с РАС и их родителям в организации ресурсных классов», — добавил он.

«Прянзавод» делает домики разного размера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В этом году «модельный ряд» пряничных домов семьи Переладовых еще и расширился: они реализовали целую пряничную хрущевку.

«Мы сами жили в панельке, это для нас для всех родное. Что нам эти сказочные домики», — со смехом объяснила Лида.

«Сейчас вообще тренд на хрущевки. Я видел конструкторы, светильники из фанеры», — добавил Алексей.

Вроде, это «временное жилье» ругали, но, пожив в новых микрорайонах-человейниках, люди начинают вспоминать о хрущевках с большей теплотой. А может быть, дело и не в человейниках, просто для кого-то это часть детства.

Рождественская имбирная хрущевка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Идея соорудить панельку возникла у домашних кондитеров еще лет восемь назад, но, что называется, руки не доходили — нестандартное изделие лучше опробовать на себе, а когда нужно было приступать, руки уже были заняты.

Как с любым новым домиком, мороки с «хрущем» было достаточно. Но получилась она какой-то более теплой и душевной, чем обычные пряничные домики. В ней всё, как у настоящих новосибирских панелек: надписи на стенах (в том числе и такие, каких не хотелось бы видеть), сосульки и снег на козырьках и балконах, и, конечно, сидящие в окнах коты.

Не хватает только одной детали. Просим маленького сына Переладовых принести игрушечные машинки и ставим джип так, чтобы он чуть ли не въезжал в подъезд. Теперь действительно всё как в жизни.

Для придания хрущевке достоверности пришлось воспользоваться игрушечным автопарком Источник: Стас Соколов / NGS.RU

После того, как автор этого материала опубликовал пряничную хрущевку в своем телеграм-канале, в комментариях написали, что подобное в Новосибирске уже делали. Действительно, несколько лет назад домашняя кондитерская Podzu изготовила нечто подобное — там, правда, была девятиэтажная панелька. Переладовы признались, что раньше ее не видели, но на эксклюзивность идеи и не претендуют. Пусть это будет таким новосибирским стилем пряничных домов.

Пряничные дома, конечно, делают для подарков и украшения дома. Но, вообще-то, это десерт — их едят. Причем сами пряники получаются с ярким насыщенным вкусом и не особо приторные даже. Стекла в окнах тоже съедобны — это карамель. Самое трудное — начать есть.

У пряничной хрущевки всё как у настоящей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Один коллега в августе его начал есть, да и то только потому, что при переезде дом упал и сломался. Но вообще мы сами не сможем по вкусу сказать, когда пряники для дома сделаны год назад или на прошлой неделе», — сказала Лида Переладова.

«У меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, как-то жалко, когда их в первый день съедают — мы же его четыре дня делали. С другой, это еда, он не должен бесконечно стоять», — говорит Алексей.

Хрущевку, в принципе, «Прянзавод» тоже готов сделать на заказ, но таких заказов почему-то пока не поступало. В соцсетях людям нравятся ее фотографии, но, видимо, не настолько, чтобы заплатить за такую «милоту» 3300 рублей. Ну, или пока о такой возможности не узнали платежеспособные любители хрущевок или просто оригинальных десертов.

Мини-домик за 400 рублей по сравнению с другими пряничными домами кажется нарядной собачьей конурой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Но Переладовы уже размышляют над будущим проектом.

«Хотим сделать что-то в стиле томской деревянной архитектуры», — рассказал Алексей.

Теперь главное — найти время для этой новой затеи. Производственные мощности «Прянзавода» пока ограничены временем и силами семьи.