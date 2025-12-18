Поселок пряничного типа: супруги каждый год «строят» сотни рождественских домов — съедобной сделали даже хрущевку

Пряничные дома — не самое традиционное для России рождественское блюдо, но в последние годы неплохо прижилось. И некоторые смогли эту идею даже развить, «приземлив» на сибирскую действительность. Так в домашней кондитерской семьи Переладовых из Новосибирска кроме привычных уже ярких имбирных домиков появилась самая настоящая панельная хрущевка со светящимися карамельными окошками и сахарным снегом на карнизах. Раз в год супруги «строят» сотни пряничных домов. Подробнее об их праздничных съедобных поселках — в материале журналиста NGS.RU Стаса Соколова.
Алексей и Лида Переладовы — вполне обычная для Новосибирска пара. Он работает менеджером по продажам в частной компании, она — в госструктуре. Живут в новостройке с видом на лес. Волшебство приходит в их дом в декабре, когда разворачивается строительство пряничных домов.
Началось всё с имбирных пряников из ИКЕА. Когда магазин только начал работать в Новосибирске, они для многих стали открытием: недорогие, непривычные, с ярким вкусом и ощущением праздника. Супругам захотелось повторить сами пряники, а потом они решили сделать и домик, просто для себя. Получилось красиво, и Алексей показал фото коллегам по работе. Разумеется, кому-то тоже захотелось что-то подобное. Потом другому, третьему, а после заказы пошли уже от коллег Лиды.
Так уже больше 10 лет Переладовы делают рождественские домики из имбирных пряников. Назвать это бизнесом было бы преувеличением, хотя дома, конечно, стоят денег (обычные по 1500–2300 рублей). Но и возни с ними немало.
Весь «строительный цикл» одного изделия занимает четыре дня. Пласты пряников должны высохнуть, как и глазурь на них, потом дома нужно собрать, потом нанести уже окончательные украшения.
«Обычно сначала заказов немного, и мы переживаем, что их не будет. А потом все просыпаются, и мы уже едва справляемся, — признался Алексей Переладов. — Так что никаким продвижением не занимались. У нас есть аккаунты в соцсетях, ну еще рассылки делаем по своей базе».
«Строить» пряничные дома приходится в выходные и поздними вечерами, а то и ночами, потому что основную работу никто не отменял. Высокое начальство и так может смотреть косо на подобное предпринимательство внутри трудового коллектива.
Работа эта сезонная: кроме как перед Новым годом, потребности в пряничных домиках не возникает. А открывать постоянно действующую кондитерскую (пусть и домашнюю) с разным десертами, которые были бы востребованы круглый год, Переладовы пока не планируют.
При этом сами пряничные дома могут быть разными — от скромных избушек до трехэтажных особняков. Чтобы иметь возможность предложить что-то недорогое клиентам, для которых полторы тысячи рублей — это слишком высокая цена, «Прянзавод» освоил производство мини-домиков («домят») за 400 рублей. В этом году, рассказал Алексей, они как-то увлеклись и наделали таких малюток на целый поселок.
«Так как у нас маленькие домики — самые заказываемые, мы в этом году 50 рублей с каждого проданного отправляем в АНО „Диада +1“, которая помогает детям с РАС и их родителям в организации ресурсных классов», — добавил он.
В этом году «модельный ряд» пряничных домов семьи Переладовых еще и расширился: они реализовали целую пряничную хрущевку.
«Мы сами жили в панельке, это для нас для всех родное. Что нам эти сказочные домики», — со смехом объяснила Лида.
«Сейчас вообще тренд на хрущевки. Я видел конструкторы, светильники из фанеры», — добавил Алексей.
Вроде, это «временное жилье» ругали, но, пожив в новых микрорайонах-человейниках, люди начинают вспоминать о хрущевках с большей теплотой. А может быть, дело и не в человейниках, просто для кого-то это часть детства.
Идея соорудить панельку возникла у домашних кондитеров еще лет восемь назад, но, что называется, руки не доходили — нестандартное изделие лучше опробовать на себе, а когда нужно было приступать, руки уже были заняты.
Как с любым новым домиком, мороки с «хрущем» было достаточно. Но получилась она какой-то более теплой и душевной, чем обычные пряничные домики. В ней всё, как у настоящих новосибирских панелек: надписи на стенах (в том числе и такие, каких не хотелось бы видеть), сосульки и снег на козырьках и балконах, и, конечно, сидящие в окнах коты.
Не хватает только одной детали. Просим маленького сына Переладовых принести игрушечные машинки и ставим джип так, чтобы он чуть ли не въезжал в подъезд. Теперь действительно всё как в жизни.
После того, как автор этого материала опубликовал пряничную хрущевку в своем телеграм-канале, в комментариях написали, что подобное в Новосибирске уже делали. Действительно, несколько лет назад домашняя кондитерская Podzu изготовила нечто подобное — там, правда, была девятиэтажная панелька. Переладовы признались, что раньше ее не видели, но на эксклюзивность идеи и не претендуют. Пусть это будет таким новосибирским стилем пряничных домов.
Пряничные дома, конечно, делают для подарков и украшения дома. Но, вообще-то, это десерт — их едят. Причем сами пряники получаются с ярким насыщенным вкусом и не особо приторные даже. Стекла в окнах тоже съедобны — это карамель. Самое трудное — начать есть.
«Один коллега в августе его начал есть, да и то только потому, что при переезде дом упал и сломался. Но вообще мы сами не сможем по вкусу сказать, когда пряники для дома сделаны год назад или на прошлой неделе», — сказала Лида Переладова.
«У меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, как-то жалко, когда их в первый день съедают — мы же его четыре дня делали. С другой, это еда, он не должен бесконечно стоять», — говорит Алексей.
Хрущевку, в принципе, «Прянзавод» тоже готов сделать на заказ, но таких заказов почему-то пока не поступало. В соцсетях людям нравятся ее фотографии, но, видимо, не настолько, чтобы заплатить за такую «милоту» 3300 рублей. Ну, или пока о такой возможности не узнали платежеспособные любители хрущевок или просто оригинальных десертов.
Но Переладовы уже размышляют над будущим проектом.
«Хотим сделать что-то в стиле томской деревянной архитектуры», — рассказал Алексей.
Теперь главное — найти время для этой новой затеи. Производственные мощности «Прянзавода» пока ограничены временем и силами семьи.
