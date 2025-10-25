Нумеролог и массажист сбежали из Москвы, чтобы растить улиток в селе, — видео

Многодетные родители переехали в село в 2020 году, когда это еще не было мейнстримом Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Село Печерское находится в 123 километрах от Самары — это около двух часов езды. Именно там уже полтора года работает экоферма «Волжская улитка». Создатели необычного предприятия — Дмитрий и Елена. Оба жили в столице. Она фэншуй-дизайнер, нумеролог, организатор мероприятий. Он массажист, консультант по здоровому образу жизни.

Каким ветром столичных жителей занесло в село под Тольятти? Как решились всё бросить и почему производить стали именно улиток? Что это за еда такая и есть ли спрос на нее?

Ответы — в видео и в тексте наших коллег из 63.RU.

Как в селе под Тольятти растят улиток для московских ресторанов Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Как решили переехать

Лена и Дима познакомились в Москве. Но всегда мечтали жить на своей земле. Столица долго не отпускала их: учеба, работа, дети, друзья, налаженный быт. Решающим моментом стала пандемия коронавируса в 2020 году.

«Я как раз родила младшего ребенка. И вдруг мы оказались заперты в четырех стенах. Мы очень свободолюбивые люди, оба работали удаленно. И мы поняли: даже если локдаун, даже если закроют, нам нужна земля. У нас всё-таки много детей, и нам хотелось, чтобы природа и чистый воздух был», — делится Елена Соколовская.

У семьи были накопления. А еще было понимание: 10 соток — это мало, нужен большой кусок земли. Кроме того, было важно, чтобы всё по фэншуй, — искали место с правильной энергетикой.

Фэншуй — древняя китайская практика организации пространства, основанная на идее гармонизации потоков энергии ци. Название переводится как «ветер и вода». Суть практики заключается в правильном расположении предметов и строений для привлечения удачи, благополучия и здоровья.

«Родом я отсюда, Новокуйбышевск — моя малая родина, — делится Лена. — Большую часть жизни жила в Тольятти, и в какой-то период своей жизни я уехала в Москву. Там мы познакомились с Димой. Собственно, наверное, для этого и нужно было туда съездить. Нарожали детей и вернулись» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Объездили всю Самарскую область, и только здесь мы поняли: это оно. Купили 30 соток, потом еще соседний участок. С нуля построили дом на этом месте. Вход ориентирован на юго-восток. Рядом река с быстрым течением, но с обратным изгибом — она не обнимает нас, а наоборот. Это возможность быстрого роста, развития», — приоткрыла нам немного тайных знаний Елена Соколовская.

Рост и правда оказался быстрым! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Обосновавшись на новом месте, устроив детей в садики и школы, будущие фермеры стали размышлять, чем же именно они хотят заниматься.

«Перебирали разные варианты: кролики, курицы, еще что-то. Меня ничего не вдохновляло. Я девушка необычная. А когда услышала про улиток, сказала: „Давай попробуем!“» — вспоминает Лена.

«У мужа особый талант — выращивать. Растения и животные в его руках растут быстрее и здоровее, он это любит всей душой. Я же гурман — обожаю необычные блюда и всегда в поиске нового вкуса», — делится хозяйка фермы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Как растят улиток

Принцип выращивания улиток такой же, как с помидорами. Весной их сажают, осенью собирают урожай. Только сажать нужно не рассаду, а малька улитки. Елена и Дима остановились на сорте Maxima и ласково называют их максимки.

Maxima крупнее виноградных улиток. Размер раковины достигает 40 мм, а вес варьируется от 12 до 25 г Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Если съесть 5–6 таких улиток, организм получит суточную норму белка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мясо «максимки» содержит много белка, богато микроэлементами и нутриентами. Maxima почти в 2 раза крупнее виноградных улиток, да и растут быстрее, созревая за 4–5 месяцев.

Мясо улитки диетическое: там практически нет жиров и углеводов. Чистая польза.

Днем улитка прячется от солнца с обратной стороны деревянного настила Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Так выглядит поле, или огород, назовите как хотите. По площади похоже на территорию обычного дачного участка или на небольшой огород картошки, сколько бы вы посадили для себя Источник: Роман Данилкин / 63.RU

К вечеру улитка просыпается, становится активнее. Выползает искать еду Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Несмотря на выражение «ползешь как улитка», вообще-то улитки довольно шустрые Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Поле у фермеров огорожено невысоким забором, по верху протянут электропастух: линия слабого-слабого тока — он отгоняет улиток, желающих сбежать, от края Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На небольшом огороде можно вырастить около 70 000 улиток Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сейчас часть урожая собрана, а этим нужно еще немного подрасти Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Очень важно, чем питается улитка. Она-то может и яд съесть, ей ничего не будет. А вот человеку, который потом скушает эту улитку, будет плохо. Поэтому мы сами делаем комбикорм, не доверяем никому», — делятся фермеры.

Улитки питаются примерно так же, как коровы: в составе комбикорма — кукуруза, пшеница, ячмень, костная мука.

Также их дополнительно подкармливают мелом, чтобы панцирь был крепкий Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Когда улитка выросла до нужного размера, она отправляется на детокс — в сеточку и в вот такой поддон Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Здесь улитки проводят пару недель, прежде чем отправиться в холодильник Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Красивое слово «детокс» — как будто улитка поехала на курорт! На самом деле это не совсем так. По сути, улитке дают время, чтобы она хорошенько покакала и ничего лишнего в ней не осталось Источник: Роман Данилкин / 63.RU

После детокса улиток хранят в холодильнике — там они засыпают и могут так лежать довольно долго (в живой природе они ведут себя так же — могут дрыхнуть до трех лет!) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В холодильнике +4 градуса. Улитка уходит в зимнюю спячку — прячется поглубже в панцирь и «закрывает» вход черной пленкой. Если бы она оставалась в живой природе и пришла бы зима, она бы закопалась на полтора метра в землю и сделала бы то же самое: пленка, спячка. А весной выползла бы наружу, как ни в чем не бывало! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Улиток кормим и очищаем так, чтобы их пищеварительная система была полностью свободна от песка, травы или земли еще до кухни. Никакого запаха тины или болота — только чистый вкус. Мы не готовим „спящих“ улиток, как на массовых производствах, где 5–10% моллюсков могут быть мертвы. Тройной ручной отбор: на кухню попадают только живые и активные улитки», — рассказывают Елена и Дмитрий Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России, да и в Самарской области, есть и другие фермеры, которые растят улиток. С некоторыми из них наши герои общаются, перенимают опыт. Могут спросить совета. Но этого недостаточно: для полного успеха нужно знать улитку, как лучшего друга.

«Я в прошлом году утром уходил и ночью возвращался. Почему? Потому что надо изучить улитку. Не так, что кто-то что-то рассказал. А своими глазами всё это увидеть: как она растет, как развивается, что ей нужно, что она лучше ест, когда ей мел дать, какой комбикорм ей больше нравится. Потому что в конечном итоге всё это влияет на качество улитки и на качество самого продукта», — делится Дмитрий.

Улитка-улитка, расскажи свои секреты! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Да, работа в поле — это роль мужа, — подтверждает Лена. — В 2024 году мы впервые купили малька улитки. И он каждый день там пропадал по много часов. Привозил домой детей — и всё, „я в поля к улиткам“. Я, конечно, была недовольна, ругалась, как все женщины, мол, мало времени уделяешь семье…»

Но скоро улитки выросли и началась новая глава. Теперь их нужно было продать. Тут на сцену вышла Елена.

За пару месяцев она получила все нужные документы, в том числе завела улиток в «Меркурий» (автоматизированная информационная система для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов). Затем связалась со знакомыми из прошлой жизни — теми, кто имел отношение к ресторанному бизнесу, мероприятиям.

«Где-то помог мой личный бренд, наработанные связи. В какие-то рестораны просто заходила с улицы: „Здравствуйте, я вам тут улиток принесла“. Садились пробовать», — смеется женщина.

Те рестораторы, которым блюдо нравилось, включали его в меню. Некоторые советовали улиточную ферму другим своим знакомым. Так потихоньку бизнес развивался: сейчас отведать волжскую улитку можно в нескольких заведениях Самары и в некоторых ресторанах в Москве.

Весной 2025-го фермеры оформили сайт, соцсети. Потом придумали фестиваль «Гастроспираль» в Самарской Луке — он состоялся в октябре. Там готовили и ели улиток.

Maxima не встретишь просто так в лесу или в поле — это особая фермерская улитка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Maxima также ценятся в косметической промышленности из-за возможности сбора муцина — особой слизи, которая активно применяется в производстве средств по уходу за кожей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Впрочем, Елене далеко ходить не нужно и кремы за много тысяч тоже не нужны — она просто дает улиткам поползать по рукам и мажет лицо слизью, которая осталась после. Говорит, чистый коллаген. Результат налицо: 36 лет, четверо детей и ни одной морщинки! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Как готовят и едят улиток

Фермеры арендуют производство на 2–3 дня в неделю, чтобы там разделывать и готовить деликатес.

Чтобы приготовить улитку, ее нужно разбудить, промыть, сварить, разделать (удалить кишечник и печень), сварить еще раз. После этого можно поступить по-разному. Если взять чистую раковину, положить вареную тушку внутрь, добавить масло, специи, зелень и запечь, это эскарго.

Эскарго можно упаковать в такие вот тарелочки, затем в вакуумную упаковку и хранить в холодильнике Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Затем блюдо ставим на 5–7 минут в духовку — и всё готово Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Эскарго едят специальной вилочкой, она помогает достать улитку из раковины Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Можно отправить деликатес прямо в рот, а можно положить на хлеб Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Если добавить к улиткам хлеб, вяленые помидоры и зелень, это брускетта.

Сбалансированный завтрак! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы сейчас в селе под Тольятти или где-то во Франции? Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вкус улитки достаточно нейтральный, сразу непонятно, какая она. Говорят, нужна «напробованность», чтобы начать разбираться Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Можно сварить уху из улиток или сделать вяленую улитку к пиву.

«Мы хотим, чтобы волжская улитка воспринималась как новый русский продукт. Хотим уйти от ассоциации с Францией. Можно пирожки с улиткой испечь, гречневую кашу с улиткой и грибами приготовить. Наша задача — показать, что улитки — это не что-то изысканное, для чего нужен особенный случай. Раз это полезный продукт, его желательно кушать почаще, а не на какой-то там праздник и только лишь под вино», — рассказывают Лена и Дима.

Печень улитки довольно большая. Ее тоже обрабатывают, замораживают и продают. Из печени улитки делают тартар, паштеты, намазки. Печень улитки содержит много белка (в 1 кг печени — как в 7 кг говядины), кучу витаминов и микроэлементов: A, E, K, B1, B2, B3 (PP), B4, B6, B9, B12, железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь, селен Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Икра улитки — еще один деликатес. Содержит легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, витамины A, C, D, E и группы B, магний, калий, железо, цинк, медь. Ускоряет обмен веществ, укрепляет иммунитет, способствует здоровью костей, очищает кровь. Считается природным афродизиаком Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Улитки — это природный афродизиак. Это не про то, что вы подумали сейчас, ха-ха, афродизиаки — они про молодость организма. Это то, что позволяет выглядеть не на свой возраст, надолго сохранять функцию деторождения», — делится мать улиток.

Мать четверых детей и 70 000 улиток Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Улитка — это суперфуд», — говорит Елена. Так называют продукты с повышенным содержанием полезных веществ (витаминов, минералов, антиоксидантов). К суперфудам относят ягоды годжи, асаи, семена чиа, спирулину, киноа, некоторые орехи Источник: Роман Данилкин / 63.RU

О чём мечтают фермеры

Улиток обрабатывают вручную — каждую из них нужно достать из раковины, а это не так-то просто, и разделать очень аккуратно. А затем нафаршировать — это тоже ручная работа.

«Над нами шутят, мол, вы столько детей нарожали, чтобы они маленькими пальчиками выковыривали их?» — смеются фермеры.

Поэтому улитки довольно дорогие. И по этой же причине масштабировать бизнес будет очень сложно. Нужны какие-то суперроботы, которые смогут обрабатывать улитку так же хорошо, как это делает человек.

Наши собеседники пока не заглядывают так далеко: есть более насущные проблемы. Одна из них — вредители. Они проникают в огород, несмотря на забор и электропастуха. Например, могут сделать подкоп. Крыса берет улитку, выгрызает у нее печень, бросает и берет следующую. Таким образом одна крыса может за ночь уничтожить 50 кг улиток.

То крысы, то мороз — улиток подстерегает много опасностей, как бы ни старались люди их защитить Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Для защиты от таких неприятностей фермеры завели собаку, но ее эффективность еще предстоит испытать. Пока хвостатый охранник справляется.

Еще одна проблема — переменчивая погода. Оказывается, Самарская область — зона не только рискованного земледелия, но и рискованного улиткоделия. Например, внезапные ночные заморозки могут уничтожить часть урожая.

«В прошлом году был такой случай: двое суток лил дождь, а после двухсуточного дождя ударил мороз минус 8. И некоторые улитки погибли. Не все, а те, которые выползли из поддонов и стали по земле бродить. Причем синоптики обещали тепло и в соседних деревнях было тепло. А здесь просто мороз прошел полосой», — вспоминает Дмитрий.

Таких вещей не избежать — остается только набираться опыта и решать проблемы по мере их поступления.

Со стороны может показаться, что всё легко. Но, познакомившись поближе с производством, понимаешь, что в каждую улиточку вложено много-много сил и времени Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В планах семьи — строить производство, а не арендовать. И чтобы всё было рядом: огород с улитками, цеха, где их обрабатывают, инфраструктура для туристов и мастер-классов. Чтобы люди могли приехать, заселиться в домики или в глэмпинг, посмотреть, как растут улитки, как их готовят, тут же попробовать эскарго или самостоятельно нафаршировать улитку, отдохнуть и насладиться природой.

Елена встречалась с министром туризма Самарской области — ей обещали поддержку. Нужно только немного времени и удачи, а еще содействие местной власти. Фермеры уже присмотрели большое поле недалеко от реки — именно там они планируют воплотить свою мечту.