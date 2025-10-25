Нумеролог и массажист сбежали из Москвы, чтобы растить улиток в селе, — видео

Село Печерское находится в 123 километрах от Самары — это около двух часов езды. Именно там уже полтора года работает экоферма «Волжская улитка». Создатели необычного предприятия — Дмитрий и Елена. Оба жили в столице. Она фэншуй-дизайнер, нумеролог, организатор мероприятий. Он массажист, консультант по здоровому образу жизни.
Каким ветром столичных жителей занесло в село под Тольятти? Как решились всё бросить и почему производить стали именно улиток? Что это за еда такая и есть ли спрос на нее?
Ответы — в видео и в тексте наших коллег из 63.RU.
Как решили переехать
Лена и Дима познакомились в Москве. Но всегда мечтали жить на своей земле. Столица долго не отпускала их: учеба, работа, дети, друзья, налаженный быт. Решающим моментом стала пандемия коронавируса в 2020 году.
«Я как раз родила младшего ребенка. И вдруг мы оказались заперты в четырех стенах. Мы очень свободолюбивые люди, оба работали удаленно. И мы поняли: даже если локдаун, даже если закроют, нам нужна земля. У нас всё-таки много детей, и нам хотелось, чтобы природа и чистый воздух был», — делится Елена Соколовская.
У семьи были накопления. А еще было понимание: 10 соток — это мало, нужен большой кусок земли. Кроме того, было важно, чтобы всё по фэншуй, — искали место с правильной энергетикой.
Фэншуй — древняя китайская практика организации пространства, основанная на идее гармонизации потоков энергии ци. Название переводится как «ветер и вода». Суть практики заключается в правильном расположении предметов и строений для привлечения удачи, благополучия и здоровья.
«Объездили всю Самарскую область, и только здесь мы поняли: это оно. Купили 30 соток, потом еще соседний участок. С нуля построили дом на этом месте. Вход ориентирован на юго-восток. Рядом река с быстрым течением, но с обратным изгибом — она не обнимает нас, а наоборот. Это возможность быстрого роста, развития», — приоткрыла нам немного тайных знаний Елена Соколовская.
Обосновавшись на новом месте, устроив детей в садики и школы, будущие фермеры стали размышлять, чем же именно они хотят заниматься.
«Перебирали разные варианты: кролики, курицы, еще что-то. Меня ничего не вдохновляло. Я девушка необычная. А когда услышала про улиток, сказала: „Давай попробуем!“» — вспоминает Лена.
Как растят улиток
Принцип выращивания улиток такой же, как с помидорами. Весной их сажают, осенью собирают урожай. Только сажать нужно не рассаду, а малька улитки. Елена и Дима остановились на сорте Maxima и ласково называют их максимки.
Мясо «максимки» содержит много белка, богато микроэлементами и нутриентами. Maxima почти в 2 раза крупнее виноградных улиток, да и растут быстрее, созревая за 4–5 месяцев.
Мясо улитки диетическое: там практически нет жиров и углеводов. Чистая польза.
«Очень важно, чем питается улитка. Она-то может и яд съесть, ей ничего не будет. А вот человеку, который потом скушает эту улитку, будет плохо. Поэтому мы сами делаем комбикорм, не доверяем никому», — делятся фермеры.
Улитки питаются примерно так же, как коровы: в составе комбикорма — кукуруза, пшеница, ячмень, костная мука.
В России, да и в Самарской области, есть и другие фермеры, которые растят улиток. С некоторыми из них наши герои общаются, перенимают опыт. Могут спросить совета. Но этого недостаточно: для полного успеха нужно знать улитку, как лучшего друга.
«Я в прошлом году утром уходил и ночью возвращался. Почему? Потому что надо изучить улитку. Не так, что кто-то что-то рассказал. А своими глазами всё это увидеть: как она растет, как развивается, что ей нужно, что она лучше ест, когда ей мел дать, какой комбикорм ей больше нравится. Потому что в конечном итоге всё это влияет на качество улитки и на качество самого продукта», — делится Дмитрий.
«Да, работа в поле — это роль мужа, — подтверждает Лена. — В 2024 году мы впервые купили малька улитки. И он каждый день там пропадал по много часов. Привозил домой детей — и всё, „я в поля к улиткам“. Я, конечно, была недовольна, ругалась, как все женщины, мол, мало времени уделяешь семье…»
Но скоро улитки выросли и началась новая глава. Теперь их нужно было продать. Тут на сцену вышла Елена.
За пару месяцев она получила все нужные документы, в том числе завела улиток в «Меркурий» (автоматизированная информационная система для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов). Затем связалась со знакомыми из прошлой жизни — теми, кто имел отношение к ресторанному бизнесу, мероприятиям.
«Где-то помог мой личный бренд, наработанные связи. В какие-то рестораны просто заходила с улицы: „Здравствуйте, я вам тут улиток принесла“. Садились пробовать», — смеется женщина.
Те рестораторы, которым блюдо нравилось, включали его в меню. Некоторые советовали улиточную ферму другим своим знакомым. Так потихоньку бизнес развивался: сейчас отведать волжскую улитку можно в нескольких заведениях Самары и в некоторых ресторанах в Москве.
Весной 2025-го фермеры оформили сайт, соцсети. Потом придумали фестиваль «Гастроспираль» в Самарской Луке — он состоялся в октябре. Там готовили и ели улиток.
Как готовят и едят улиток
Фермеры арендуют производство на 2–3 дня в неделю, чтобы там разделывать и готовить деликатес.
Чтобы приготовить улитку, ее нужно разбудить, промыть, сварить, разделать (удалить кишечник и печень), сварить еще раз. После этого можно поступить по-разному. Если взять чистую раковину, положить вареную тушку внутрь, добавить масло, специи, зелень и запечь, это эскарго.
Если добавить к улиткам хлеб, вяленые помидоры и зелень, это брускетта.
Можно сварить уху из улиток или сделать вяленую улитку к пиву.
«Мы хотим, чтобы волжская улитка воспринималась как новый русский продукт. Хотим уйти от ассоциации с Францией. Можно пирожки с улиткой испечь, гречневую кашу с улиткой и грибами приготовить. Наша задача — показать, что улитки — это не что-то изысканное, для чего нужен особенный случай. Раз это полезный продукт, его желательно кушать почаще, а не на какой-то там праздник и только лишь под вино», — рассказывают Лена и Дима.
«Улитки — это природный афродизиак. Это не про то, что вы подумали сейчас, ха-ха, афродизиаки — они про молодость организма. Это то, что позволяет выглядеть не на свой возраст, надолго сохранять функцию деторождения», — делится мать улиток.
О чём мечтают фермеры
Улиток обрабатывают вручную — каждую из них нужно достать из раковины, а это не так-то просто, и разделать очень аккуратно. А затем нафаршировать — это тоже ручная работа.
«Над нами шутят, мол, вы столько детей нарожали, чтобы они маленькими пальчиками выковыривали их?» — смеются фермеры.
Поэтому улитки довольно дорогие. И по этой же причине масштабировать бизнес будет очень сложно. Нужны какие-то суперроботы, которые смогут обрабатывать улитку так же хорошо, как это делает человек.
Наши собеседники пока не заглядывают так далеко: есть более насущные проблемы. Одна из них — вредители. Они проникают в огород, несмотря на забор и электропастуха. Например, могут сделать подкоп. Крыса берет улитку, выгрызает у нее печень, бросает и берет следующую. Таким образом одна крыса может за ночь уничтожить 50 кг улиток.
Для защиты от таких неприятностей фермеры завели собаку, но ее эффективность еще предстоит испытать. Пока хвостатый охранник справляется.
Еще одна проблема — переменчивая погода. Оказывается, Самарская область — зона не только рискованного земледелия, но и рискованного улиткоделия. Например, внезапные ночные заморозки могут уничтожить часть урожая.
«В прошлом году был такой случай: двое суток лил дождь, а после двухсуточного дождя ударил мороз минус 8. И некоторые улитки погибли. Не все, а те, которые выползли из поддонов и стали по земле бродить. Причем синоптики обещали тепло и в соседних деревнях было тепло. А здесь просто мороз прошел полосой», — вспоминает Дмитрий.
Таких вещей не избежать — остается только набираться опыта и решать проблемы по мере их поступления.
В планах семьи — строить производство, а не арендовать. И чтобы всё было рядом: огород с улитками, цеха, где их обрабатывают, инфраструктура для туристов и мастер-классов. Чтобы люди могли приехать, заселиться в домики или в глэмпинг, посмотреть, как растут улитки, как их готовят, тут же попробовать эскарго или самостоятельно нафаршировать улитку, отдохнуть и насладиться природой.
Елена встречалась с министром туризма Самарской области — ей обещали поддержку. Нужно только немного времени и удачи, а еще содействие местной власти. Фермеры уже присмотрели большое поле недалеко от реки — именно там они планируют воплотить свою мечту.