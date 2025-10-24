Медбрат из Москвы запустил бренд свитеров ручной работы — их вяжут бабушки

Первый бизнес Тимур Абдуллаев открыл в 2015 году Источник: предоставлено героем публикации

Связанный руками бабушки свитер или шарф — настоящий символ уюта и заботы. Но не у всех есть такая бабушка или другие родственники, создающие вещи с душой. Предприниматель Тимур Абдуллаев понял, что ностальгические чувства могут стать хорошим стимулом для покупки. Он основал в Москве социальный проект, который выпускает вязаные изделия ручной работы. Изготовлением их занимаются бабушки, матери-одиночки и другие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Из поликлиники на модные показы

Тимур Абдуллаев окончил медицинский колледж. Четыре года он проработал участковым медбратом в городской поликлинике: ходил по вызовам, ставил уколы, брал кровь, измерял давление. Молодой человек всегда мечтал запустить свой бизнес. Но его не впечатляла мысль просто что-то перепродавать, хотелось создать собственный проект с идеей и историей. Попробовал сделать чайный бренд, но дело не пошло.

Тимур всегда любил оригинальную одежду, и когда в 2015 году стали очень популярны футболки с ироничными принтами и хлесткими фразами, он открыл производство. Дело быстро стал набирать обороты.

— Семь лет я просто делал бренд одежды. Он был очень устойчивый, у нас были громкие коллаборации с огромными компаниями. Я устраивал показы, куда приходило по 500 человек. Почти всё делал сам: дизайн, реализацию и остальное. И в какой-то момент понял, что мне надоело. Вот я создал коллекцию, провел показ, продал и снова по кругу. Я подумал: неужели так и будет всё время? — вспоминает Тимур.

Коллекции обновляются каждый сезон Источник: https://vk.com/murmurizm

Предприниматель решил выпустить последнюю коллекцию и сфокусироваться на чем-то другом. Идей было много, но окончательного решения, чем заниматься дальше, пока не пришло. Хотелось завершить историю на теплой ноте, и Тимур предложил коллаборацию Лене Плавовой — ее социальный проект занимался профилактикой одиночества среди пожилых людей. Тогда вместе с мастерицами-бабушками выпустили коллекцию вязаных свитеров.

— От всей этой идеи со свитерами мне самому стало очень тепло. А еще я увидел у нее огромный потенциал — возможность масштабировать как бизнес. Я понял, что такая идея может стать долгосрочной миссией, наш бренд может оказывать обществу социальную поддержку. Это меня вдохновило, — говорит Тимур Абдуллаев.

Возможность зарабатывать на своем хобби

Поскольку сфера осталась прежней — производство одежды — предприниматель решил оставить название «Мурмуризм», у которого уже сформировалась своя аудитория. В новый проект он пригласил партнером Лену Плавову, объединив компетенции. Девушка стала креативным директором. Она отвечает за разработку и производство коллекций, занимается социальной составляющей. Тимур — бизнес-стратегией, развитием и продвижением бренда.

В 2022 году сделали ребрендинг. Деньги на развитие решили искать необычным способом — через краундфадинговую платформу. На первый сбор закупили пряжу, сделали сайт и запустились.

Тимур начинал без опыта в предпринимательстве и дизайне одежды Источник: предоставлено героем публикации

Основатели называют свой формат «бизнес с социальным эффектом». Дизайн вещей делает Лена. Она следит за трендами и старается каждый сезон предложить что-то актуальное. У бренда есть базовая коллекция, а также примерно раз в три месяца выходят новые модели. Затем вязайнер — так в компании назвали новую профессию — разрабатывает схемы вязания. Сначала образцы отвязывают командой, доводят до совершенства и только после этого передают схемы мастерицам.

Сейчас с брендом сотрудничают около 60 вязальщиц. Среди них пенсионерки, матери-одиночки, пациенты психоневрологического диспансера и другие представители социально уязвимых групп. Тимур говорит, что почти каждый день компания рассматривает новых мастериц. Глобальная цель — чтобы их количество постоянно росло, а значит, больше людей могли зарабатывать на своем хобби.

Продукция продвигается через соцсети. Бренд делает яркий контент и постоянно придумывает необычные инфоповоды, о которых многие СМИ и блогеры готовы рассказывать бесплатно. Например, ищут ребенка, который станет дизайнером новых изделий.

Если компания или предприниматель берет на работу инвалида, то может обратиться в СФР за возмещением расходов на оборудование рабочего места, в том числе и для надомного труда. Размер субсидии — до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место. Деньги можно потратить на закупку основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, а также услуги монтажа и установки.

Хэндмейд-свитера для людей и пушистиков

— Изначально мы позиционировали себя как отдельную нишу. Но сейчас хотим, чтобы человек, в первую очередь, выбирал актуальное красивое изделие, хотел его купить. Возможно, он только после покупки узнает, что тут есть еще и социальная история, — это идет бонусом, — объясняет Тимур Абдуллаев.

Предприниматель считает, что конкуренция в сегменте вещей ручной вязки слабая. Потенциальный спрос пока превышает предложение. Появление новых игроков идет на руку всем, потому что работает на популяризацию ниши в целом. Он видит повышение спроса на ручную работу: люди переходят от фаст-фэшн на один сезон к вещам со смыслом и историей. У компании много корпоративных клиентов — крупных предприятий, которые заказывают подарки для сотрудников.

Помимо одежды для людей, бренд выпускает коллекции для питомцев. Началось это со свитера для котика Лены Плавовой и переросло в полноценную линейку для кошек и собак. У компании был даже опыт сотрудничества с котокафе: дарили свитера тем, кто забирал домой пушистиков.

В офисе компании Источник: https://vk.com/murmurizm

Не сдаваться, даже если тяжело

Тимур вспоминает, что на его пути всегда было много трудностей. Из-за отсутствия опыта часто принимал неудачные решения. Например, еще до ребрендинга он открыл магазин в Санкт-Петербурге, который пришлось закрыть через четыре месяца с большими убытками. На выпуск коллекций часто занимал деньги у друзей и, если идея не выстреливала, предприниматель оставался с нераспроданными вещами и долгами.

— Когда я видел, что друзья путешествуют и живут полноценной жизнью, а я не вылезаю из своего бизнеса, постоянно в этой всей рутине, то задавался вопросом: зачем мне это надо? Но всё равно понимал, что надо продолжать, и всё обязательно получится. Мои знакомые, кто в те же годы запускали какие-то свои бизнесы, все уже давно работают в найме. Конечно, мне было сложно, но я не сдавался, — говорит Тимур.

Мужчина считает: чтобы добиться успеха, важно научиться вовремя закрывать проект, если он не приносит прибыль, и переключаться на то, что работает.

Начинающим предпринимателям Тимур советует идти вперед и не сдаваться.