Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами

Наталья поделилась болью всех цветочников Источник: Наталья Кекало, Ирина Шарова / 72.RU

Все педагоги и дошкольные работники еще задолго до Дня учителя, который официально отмечается 5 октября, начали принимать поздравления со своим профессиональным праздником. И если раньше педагоги, а также воспитатели и нянечки возвращались с работы домой с охапками цветов от благодарных родителей, то теперь всё изменилось. Всё чаще педагогов стараются поздравить более практичными подарками. И такая тенденция ударила по цветочному бизнесу. Как — читайте в авторской колонке для 72.RU Натальи Кекало. Она несколько лет назад открыла небольшой магазинчик и уже поняла, что 1 Сентября, День учителя — больше не хлебные праздники флористов.

Наталья Кекало Флористика, бизнес

Я ушла в цветочный бизнес после 12 лет работы в банковской сфере. Открыла небольшой магазин у остановки три года назад. Сейчас бы, наверное, не решилась на такое. Это довольно непростое дело.

Люди стали реже дарить друг другу цветы. Даже на дни рождения теперь больше принято приходить не с большим букетом любимых цветов виновника торжества, а с красивым конвертом с деньгами. Оно и понятно, всё вокруг дорожает, и первое, от чего отказываются в такой ситуации, — маленькие радости. Поэтому и подарки стали более практичными.

Я как предприниматель и сама каждый раз борюсь с ростом цен. За электричество, как юрлицо, я плачу просто бешенные суммы, с учетом того, что у нас кондиционер работает сутками напролет. Поставщики тоже периодически «радуют» обновленным прайсом на цветы. Поэтому я прекрасно понимаю, почему люди стали реже заглядывать в салоны. За исключением, наверное, мужчин-военных. Они возвращаются домой и сразу идут покупать букеты. Таких покупателей стало больше.

У цветочного бизнеса есть сезонность. Вот летом, например, у всех продажи падают. Люди уезжают в отпуска, сидят на дачах и довольствуются тем, что сами вырастили. Весной все флористы возлагают большие надежды на 8 Марта. Но в этом году все жаловались, что очень много тюльпанов осталось не распродано. У кого-то по 2–3 тысячи! А это всё огромные убытки. Предприниматель, когда делает закуп, то опирается в основном на предыдущие годы. Но нынче все подсчеты были напрасны. Нас задушили сетевики и обычные супермаркеты! Тюльпанами торговали все, кому не лень, даже на улице с машин! В «Магните», например, тюльпан стоил так же, как у нас в закупе. С улицы продают еще дешевле, так как они не платя ни за аренду, ни за свет. В канун праздника и само 8 Марта я просто жила на работе, а муж ко мне потом подошел и сказал: «Дорогая, сходи лучше до „Пятерочки, посмотри, какие там очереди за цветами“.

Но вернемся к тому, почему традиция дарить педагогам цветы сходит на «нет».

Осень тоже всегда считалась одним из самых хороших месяцев для флористов. Тут 1 Сентября и различные праздники педагогов, День матери. Но буквально последнюю пару лет держатели цветочных магазинов замечают, что ожидаемых продаж нет. Выручка на такие праздники упала от 30 до 50%. За примерами даже ходить далеко не надо.

Два года назад я ходила к дочкам на школьную линейку. У моих в руках были, как положено, цветы. Но какого было мое удивление, когда после классного часа я увидела, что все остальные принесли подарки в виде продуктового набора (чай, шоколад, кофе). Сразу сложилось впечатление, что учителя у нас не доедают.

Я не хочу сказать, что это дурной тон. Но подарки — это не только то, что можно съесть. Это эмоции, настроение, вдохновение, знак внимания. К тому же дорогие подарки иногда бывает трудно принять без какой-либо подоплеки. С цветами такого нет. Но, увы, в своей работе я всё чаще слышу: «Да что эти цветочки, завянут да и всё».

Так вот, если подводить итоги сентября, то могу сказать, что сейчас такой тренд. Родители теперь не дарят каждый свой букет, а объединяют усилия и покупают один общий от всего класса. На День воспитателя очереди из мам тоже не было. Предположу, что родители малышей тоже поздравили педагогов одним общим презентом, как, например, в детсаду, куда ходит мой ребенок. Я прочитала в чате, что они просто купили сертификат на покупку в маркетплейсе и торт.

Именно поэтому сейчас многие бизнесмены, подсчитывая убытки, предпочитают закрыться. Выживают в этом бизнесе только большие игроки и те, кто к своей работе относится с душой, а потому имеет свою какую-то клиентскую базу.

А вы дарите цветы педагогам? Да, дарю личный букет Да, мы покупаем с родителями общий букет. Так дешевле и букет красивее Нет, считаю, что цветы — пустая трата денег. Дарим практичные подарки Ничего и никому не дарю. Это их работа, в конце концов