«Алкоголь и сигареты станут роскошью»: власти собрались повышать акцизы — как это ударит по кошелькам россиян

Правительство планирует с 1 января 2026 года повысить акцизы на алкоголь и сигареты. К чему приведет эта налоговая мера — к оздоровлению нации или росту контрафакта, а также что ждет продавцов и производителей. Разбираемся в материале MSK1.RU.

Насколько могут повысить акцизы

С Нового года россиянам с вредными привычками, вероятно, придется раскошеливаться значительно серьезнее: крепкий алкоголь, у которого сегодня акциз 740 рублей за литр, может повыситься на 11,4% — до 824 рублей. Почти на тот же уровень могут повысить акциз на спиртное ниже 18 градусов — со 148 до 165 рублей.

Но настоящий ценовой шок ожидает любителей вина: если на литр столового сейчас акциз 113 рублей, то после Нового года он может совершить рекордный скачок почти на 31% — до 148 рублей.

1 января 2026-го не порадует и поклонников игристых вин — ставка может взлететь на целых 28%, с 125 до 160 рублей за литр.

Даже пиво, напиток простой и демократичный, не уйдет от внимания фискалов: его акцизная ставка планомерно перешагнет порог в 30 рублей, достигнув 33 рублей за литр.

Не останутся в стороне и курильщики: тысяча сигарет, в которую сейчас заложено 2945 рублей акциза, с нового года подрастет до 3278 рублей.

«Неизбежно подтягивается весь ценовой диапазон»

Цены на алкогольную продукцию и сигареты в течение последнего года демонстрировали неумолимый и последовательный рост.

Если проследить траекторию по ключевым точкам, картина становится предельно ясной: пачка сигарет с фильтром, стоившая в августе 2024 года 185,48 рубля, к январю 2025-го подорожала до 191,73 рубля, в мае достигла 196,87 рубля, а к августу 2025-го достигла 199,14 рубля.

Аналогичная участь постигла и пиво, литр которого за год подорожал со 167 рублей до 196,59 рубля, пройдя через отметки в 172,62 рубля в декабре, 175,70 в январе и 190,86 в мае.

На водочном рынке тренд был столь же стабильным: цена литра, начав путь с 747,24 рубля в августе, выросла до 747,33 в декабре, затем до 793,64 в январе, 842,19 в мае и достигла 854,71 рубля к августу 2025 года.

Ситуация с винами лишь подтверждает общую тенденцию: так, столовое вино за год подорожало с 595,02 до 674,73 рубля (декабрь — 623,87, январь — 632,64, май — 663,02), а игристое — с 503,68 до 562,29 рубля (декабрь — 518,22, январь — 527,74, май — 557,70).

Сегмент крепленых вин и коньяка не стал исключением: крепленое вино поднялось в цене с 796,84 до 911,66 рубля, а ординарный отечественный коньяк уверенно прибавлял каждый квартал, стартовав с 1457,75 рубля и завершив год на отметке в 1640,46 рубля.

Больше всего за последние 12 месяцев подорожало пиво. Его цена за год выросла на 17,72%, что является максимальным показателем среди всех представленных товаров. А меньше всего подорожали сигареты — рост стоимости за год составил 7,37%, что почти в 2,5 раза меньше, чем у лидера рейтинга.

Интересно, что водка и крепленое вино не обогнало пиво по темпам роста. Столовое вино подорожало за последний год на 13,4%, коньяк — на 12,5%, а самый маленький прирост у игристых вин — 11,6%.

«Цены на алкоголь и так постоянно растут, и этот фактор сам по себе уже влияет на конечную стоимость. Когда повышается минимальная цена, за ней неизбежно подтягивается и весь ценовой диапазон, — объяснил MSK1.RU генеральный директор Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Я не считаю, что новые акцизы кардинально изменят ситуацию. Скорее, это приведет к точечному повышению ровно на ту сумму, которую в итоге заплатят потребители».

«Зарабатывают продавцы, производители и государство»

Потенциальное повышение акцизов на алкоголь и табак вызывает живую реакцию в обществе, где мнения потребителей и представителей бизнеса образуют сложную палитру прогнозов и опасений.

«Скоро алкоголь и сигареты станут роскошью для людей со стандартным достатком. Я имею в виду нормальный алкоголь и нормальные сигареты, конечно же. Тут два варианта пути у людей: либо меньше пить и курить, либо потреблять с той же системностью, но более дешевые пойло и папиросы», — считает житель Троицка Максим Прохоров.

Россияне отмечают, что даже без новых акцизов сохранять привычные потребительские стандарты становится всё сложнее.

«Цены и без всяких акцизов растут. Купить пачку более-менее нормальных сигарет и бутылку сносного крепкого алкоголя уже стоит не меньше тысячи рублей. Можно, конечно, и подешевле взять, но это уже — из сегмента низкокачественного пойла и курева. А хороший алкоголь теперь могу себе позволить лишь по особым праздникам. Зарабатывают на тех, кто выпивает, и продавцы, и производители, и государство. При этом постоянно стыдят, мол, посмотрите, какие плохие люди с вредными привычками среди нас», — сетует 35-летний москвич Анатолий Кораблев.

Владельцы небольших торговых точек, продающие алкоголь и сигареты, опасаются, что повышение акцизов окончательно подорвет их и без того хрупкую рентабельность.

«Станут покупать меньше, и приведет это всё к повышению цен. Частники многие будут закрываться, смысла покупать эти лицензии малому бизнесу нет, потому что и так с этого заработка нет, именно с сигарет — чисто реклама, — считает продавец Мария Левина из небольшого магазина. — Продажа алкоголя немного снизится, будут работать только сети. Да и любой продавец вам скажет то же самое».

В то время, как одни говорят о финансовой стороне вопроса, другие обращают внимание на социальные последствия.

«Повышение акцизов сподвигнет какую-то часть умеренно пьющих отдавать предпочтение покупке вин. А часть алкашей потянется к контрафактной алкогольной продукции», — руководитель Всероссийского спортивно-патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

«Эксцессы и недовольство населения»

Акцизы на алкоголь и табак, напоминающие «налог на грех», выглядит для властей простым и предсказуемым решением для пополнения казны. Но куда может завести политика постоянного удорожания привычных товаров?

«Правительство ищет средства, чтобы покрыть дефицит бюджета. Поэтому появляется много инициатив, направленных на то, чтобы извлечь дополнительные налоги, — поделился с MSK1.RU своими размышлениями Андрей Бунич. — Акцизы — это косвенное налогообложение, достаточно легко взимаемый налог, поэтому легко просчитать поступление. Но если этой мерой злоупотребить, то могут быть эксцессы и недовольство населения».

В повышении акцизов можно усмотреть не только экономический, но и социальный аспект. Цена на спиртное может сработать как рычаг для того, чтобы люди меньше им злоупотребляли. Такое решение поддерживает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова и считает, что цены на алкоголь в России нужно поднимать.

«Путешествуя по Центральной России, я видела огромное количество круглосуточных алкогольных магазинов. У населения — полноценный и беспрепятственный доступ. Единственное, что может его ограничить, — это серьезный рост цен, — рассказала она MSK1.RU. — Пусть вместо этого открывают больше продуктовых магазинов, развивают торговлю нормальными товарами. А то заходишь в „Пятерочку“ и видишь, как вместо еды люди кладут в корзину бутылку водки».

«Начнут поддельные суррогаты распространять»

При этом властям не стоит увлекаться решением бюджетных проблем за счет акцизов. Аналитики опасаются, что это может запустить опасную спираль: под предлогом заботы о здоровье нации налоги будут расти бесконтрольно. А еще это отразится на бизнесе.

«Сетевые компании не сильно пострадают, а для небольших ритейлеров повышение акцизов может стать существенной проблемой. И конечно, надо учитывать, что если это будет серьезная надбавка, то тогда могут быть риски контрафакта — начнут поддельные суррогаты распространять», — считает Андрей Бунич.

Это может коснуться в первую очередь небольших торговых точек в малых городах, считают эксперты.

«Думаю, в Москве и городах-миллионниках такого не будет, потому что здесь больше контроля и постоянно ходят проверяющие органы. А вот в регионах, в деревнях, отдаленных областях — может быть. Потому что там меньше контроля, никто не видит, кто чем занимается, — подчеркивает Рута Абрамова. — Всё будет зависеть от работы контрольных органов, от количества проверок. Если это сетевые магазины — „Магнит“, „Пятерочка“ — у них строгий контроль. А если обычный ларек, не сетевой, то тут, конечно, вероятность контрафакта есть».

«Люди будут покупать по любой цене»

Повышение акцизов на алкоголь и сигареты эксперты расценивают как меру вынужденную, но при этом вполне ожидаемую.

«После Нового года, ближе к марту мы уже ощутим, как цены потихонечку повысятся. К тому же, у правительства еще есть цель поднять стоимость на импортную продукцию», — считает Рута Абрамова.

По мнению экспертов, производители уже начали подготовку к изменению ставок: до конца года они будут наращивать товарные запасы, чтобы после Нового года, когда потребительский спрос закономерно снизится, предложить продукцию по старой, более привлекательной цене.

«Повышение в среднем на 8–15% стоимости алкогольной продукции в розничной сети однозначно вызовет проседание по объему, но не по сумме. Пока потребитель не примет повышение и не вернется к прежнему спросу, могу прогнозировать снижение примерно на 7–10% от общего объема выручки от продажи алкоголя, — считает юрист-экономист Юрий Капштык. — Это несколько добавит доходности в бюджет, но при этом производители, работающие на отечественном сырье, имеющие свои виноградники или линию переработки зерна для производства водки, ощутят повышение не настолько критично».

Парадокс повышения акцизов в том, что оно может ударить не по вредным привычкам, а по семейному бюджету. Вместо того, чтобы отказаться от сигарет или алкоголя, россияне начнут жестче экономить.

Потребители сразу почувствуют это повышение — акцизы автоматически войдут в цену. А пиво и водка — это те товары, от которых люди часто не могут отказаться. В случае с сигаретами цена может расти, а потребление — не снижаться, потому что люди будут покупать их по любой цене. Это особая категория товаров: ради них люди жертвуют другими расходами», — считает Андрей Бунич.

