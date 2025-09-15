Раньше вымогали деньги, теперь другие формы. Бизнесмены — о коррупции

Коррупция существует — это признают все Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В августе Управление губернатора Омской области по профилактике коррупционных правонарушений подготовило доклад, в котором указано, что почти каждый пятый омский предприниматель сталкивался с необходимостью передачи взятки для решения тех или иных вопросов. Всего в опросе приняли участие 300 бизнесменов.

Согласно опубликованным данным, предпринимателям за последний год приходилось передавать деньги представителям полиции, МЧС, а также природоохранных служб. По словам бизнесменов, проявления коррупции есть в судах, прокуратуре, Роспотребнадзоре.

Наши коллеги из NGS55.RU спросили у омских представителей малого, среднего и крупного бизнеса о том, приходилось ли им давать взятки. Кроме этого, предприниматели рассказали, как взятки помогают решать вопросы.

Отдельно проблему прокомментировали представители бизнес-сообщества, силовых органов и эксперты.

«Прежде чаще решали вопросы за деньги»

Представитель малого бизнеса — владелец сети беляшных Виктор Зятиков говорит о том, что коррупция в предпринимательской среде давно ушла в прошлое. Хотя ранее была весьма распространена.

Раньше у хозяина беляшной вымогали взятки, теперь такого нет

«К нам давно никто не приходил и не вымогал взятку. Это раньше все службы подряд ходили — от участкового до чиновников. Тогда да, решали вопросы за деньги. Лет 10 такого точно нет. В последние годы с таким не сталкивались, тем более все проверки прекратились. Пока ничего такого нет, чтобы требовалось решить вопрос за деньги. Обычно без них всё делается: поговорили и решили».

По словам Виктора Зятикова, налоговая штрафовала за мелкие нарушения — например, за единичные случаи невыдачи чека. Но на какие-либо взятки много лет никто не намекал и уж тем более открыто их не требовал. Бизнесмен все проблемы решает законным путем.

«С размещением киосков и законностью их установки тоже проблем нет. Всё идет через аукционы, всё официально и законно. Участвуешь в аукционе и арендуешь место. Может, где-то решают проблемы за деньги, но не у нас».

«Лучше заплатить, чем потерять бизнес»

Другие заявляют: если нет взяток — ждите прессинг. Постоянные проверки, возбуждение уголовных дел и не только. Об этом NGS55.RU рассказал перевозчик, руководитель «Омского транспортного союза» и представитель среднего бизнеса Николай Артемьев.

Брать мзду до сих пор считается не зазорным

«Не все предприниматели хотят платить взятки. Результат — постоянные проверки, появляются уголовные дела, которые растянуты на 3–4 года. Идет огромная трата денег на услуги адвокатов, времени на допросы, обыски. Очевидно, что лучше бизнесмену деньги заплатить, чем свой бизнес потерять».

Параллельно растет и бюрократическая нагрузка на предпринимателей. К примеру, недавно заставили снова «перепрошивать» кассовые аппараты.

Николай Артемьев уверяет, что из-за условий работы число бизнесменов в Омске сокращается.

«У кого есть глаза, тот их откроет и увидит, кому в городе принадлежат самые дорогие объекты. Поинтересуется, откуда такие доходы у чиновников. А бизнес при этом банкротится, закрываются торговые центры — вторые, третьи этажи в них пустуют. Денег у бизнеса нет. Этим можно объяснить процесс оттока предпринимателей из Омска».

«Раньше за счет коррупции скорость инвестиций была быстрее»

Представитель крупного бизнеса, известный омский предприниматель и ретейлер, руководитель ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко рассказал, что для его компании коррупция больше не проблема. Бизнес настолько солидный, что решать какие-либо вопросы неформально стало просто невозможно.

Предприниматель уверен, что все вопросы можно решить законно

«Сейчас коррупция для нас не проблема, потому что мы уже крупная компания, внутри четкие антикоррупционные настройки. Если выбирать между скоростью получения документа и ускорения этого вопроса за счет денег, то мы — пусть будет дольше, но по правилам. Тем более мы с бюджетом не работаем, я стараюсь быть в нейтральной позиции в отношении к власти. Конечно, раньше было всё немного по-другому, там была другая культура и бизнеса, и управления. У нее были свои плюсы и минусы».

Бизнесмены сейчас в целом ведут себя законопослушно, потому что риски сумасшедшие — можно получить жесткое наказание.

Снизился уровень коррупционных проявлений как в предпринимательской сфере, так и в бытовой. Виктор Шкуренко привел банальный пример — взятки сотрудникам ГИБДД. Раньше это было сплошь и рядом, теперь всё не так: ради экономии в 1000–2000 рублей при уплате штрафа никто не будет давать «мзду», чтобы потом еще заполучить уголовное дело за дачу взятки. Так и у компаний: они не рискуют нарушать законодательство.

«Коррупция возможна, когда тебе нужно что-то быстро сделать или уйти от норм. А мы всё делаем по нормам. Нам бессмысленно их нарушать. И бюрократию мы воспринимаем как данность. Когда ты принимаешь решения об инвестициях, ты оцениваешь скорость. Раньше за счет коррупции эта скорость была быстрее, сейчас закладываешь реальные сроки на реализацию проектов», — добавил Виктор Шкуренко.

Вместо взяток — инфраструктурный сбор

Давно не сталкивался с проявлением коррупции и крупнейший омский застройщик, председатель совета директоров ГК «Стройбетон» Олег Золотов. Как и Виктор Шкуренко, Золотов тоже говорит о том, что без взяток дела решаются медленнее.

Олег Золотов не понимает, куда идут деньги от инфраструктурного сбора

«„Стройбетон“ официально работает, ничем таким мы не занимаемся. Пусть это дольше, но мы идем официальным путем. Наверное, кто-то, если не может что-то оформить, идет другим, неформальным путем. Наша позиция — всё должно быть законно. Мы знаем уже, как всё делать, всё оформлять, чтобы никто палки в колеса не вставлял. Тогда всё идет по плану».

Для омских застройщиков нашлась замена взяткам: ею стал инфраструктурный сбор, введенный в прошлом году горсоветом.

«Среди предпринимателей люди разные. Кто хочет — дает, кто не хочет — не дает. У нас, строителей, много официальных поборов. К примеру, недавно ввели инфраструктурный сбор для девелоперов на строительство школ и садиков. Куда он идет на самом деле — бог его знает. Теоретически он должен идти в бюджет, но кто это проверит?»

«Никто не признается, что давал или брал»

Возможно, все предприниматели не давали взяток из-за того, что не рассказывают про это. Об этом говорит президент Омского областного союза предпринимателей, руководитель сети автосервисов «Реактор» Илья Николин.

«Нам постоянно говорят о мздоимстве, но когда до дела доходит, то никто из предпринимателей не признается, что брали или давали. Но вообще, чем хуже условия для бизнеса, тем больше искушений решить вопросы неформально».

Предприниматели жалуются на бюрократию, а не на коррупцию

Вместо коррупционного давления появилось бюрократическое: постоянно принимаются законы, которые дополняют и дополняют нагрузку на бизнес. Из-за этого условия его ведения становятся хуже.

«Сдаем отчеты, кучу бумаг, всякие мероприятия проводить. Бизнес в оцепенении находится: как делать, что делать? Никто не говорит. Тарифы растут, маркировка появилась. Мы сломали голову уже, как с этим жить. Столько лишних действий — я даже представить не могу. На это нужны силы, ресурсы, люди. Ситуация напряженная и крайне сложная. И это на фоне снижения спроса на 15–20% во всех отраслях экономики. Всё это нас пугает. Плюс нам говорят о дополнительных проверках».

Сейчас бизнесмены столкнулись с новыми проблемами из-за отсутствия интернета. А всего лишь один ненапечатанный чек может стать причиной для внеплановой фискальной проверки.

«Уже голова кругом. А если отменят мораторий на проверки, то будет совсем плохо — катастрофа! Будем писать объяснения и заниматься оформлением документов. Недавно дискутировали с вице-губернатором Андреем Шпиленко по поводу затруднения получения разрешений на строительство. И пришли к выводу, что депархитектуры реально не справляется со всем этим объемом работ. Поэтому такая нагрузка по экспертизе документов для строительства перекладывается на бизнес. И она становится всё больше».

«Вопросы решать стало сложнее»

Опрошенные NGS55.RU эксперты не согласны с тем, что коррупция куда-то исчезла. Так, председатель экономического комитета горсовета, предприниматель Алексей Провозин признался, что не решает проблемы при помощи взяток, но некоторые его коллеги прибегают к незаконному способу.

Коррупционеры должны понимать, что рано или поздно их посадят

«Коррупция существует. Борьба с ней на уровне „взятки брать нельзя“ ведется. Количество взяткодателей сокращается. Этим и объясняется мнение предпринимателей, что вопросы решать стало сложнее. Если система построена так, что без коррупционной составляющей проблема не решается, а взятки не берут, то ничего и не удается сделать. Поэтому борьба с коррупцией малоэффективна: параллельно с этим нужно совершенствовать легальные механизмы, а этого не происходит».

Депутат также добавил, что на так называемом низовом уровне коррупции стало меньше. Всё это благодаря сокращению числа проверок со стороны надзорных и фискальных органов.

«Объем проверок на низовом уровне уменьшился в разы. Внеплановых почти не стало. Поэтому здесь мы идем в правильном направлении».

Представитель органов власти, руководитель областного бизнес-инкубатора Виктор Соболев согласен с тем, что цифровизация услуг для бизнеса — еще один способ снизить влияние коррупции.

«Посмотрите, насколько проще сейчас стало зарегистрировать компанию, получить разрешение и так далее. Вводится очень много упрощающих процедур, мер поддержки бизнеса. Появляются индустриальные парки и технопарки. Барьеры уменьшаются, но требования к качеству товаров увеличиваются. Бизнесу это не нравится, но без этого никак. Я не считаю это бюрократическими барьерами».

«Коррупция поменяла свои формы»

Несколько иного мнения придерживается доктор социологических наук, профессор экономического факультета ОмГУ Олег Рой. По его словам, коррупционная составляющая переживает трансформацию и адаптируется к меняющимся условиям.

«Конечно же, коррупция никуда не делась, она существует в самых разнообразных формах. Сейчас уже просто откровенная взятка — это время вчерашнее. Всё совершенствуется. Есть такая форма, как откат, — она, да, популярна. Имеют место и другие коррупционные схемы, особенно в сфере госзакупок. Что их питает? Главным образом у предпринимателей отсутствуют неформальные каналы, позволяющие где-то заявить о подобного рода вещах. Они не всегда знают, как бесплатно получать те или иные услуги, хотя их можно бесплатно получить».

«Предприниматели готовы делиться прибылью с коррупционерами»

Омские следком и прокуратура регулярно сообщают о том, чем закончились коррупционные дела, в которых замешаны предприниматели и чиновники. Иногда такое неформальное взаимодействие заканчивается уголовными делами и реальным лишением свободы.

Наказывают и тех, кто дает взятки, и тех, кто их берет

К примеру, 14 августа в Омске вынесли суровый приговор по уголовному делу, в котором были замешаны экс-замдиректора бюджетного «Омскмелиоводхоза» Павел Огарь и директор компании «Евротехстрой» Павел Солгалов. Огарь получал от Солгалова мзду не только деньгами, но и костюмами. Взамен «Омскмелиоводхоз» отказался от исков к компании Солгалова на сумму 31 миллион рублей. В итоге оба фигуранта отправились в колонию на восемь лет. Также им придется выплатить гигантские штрафы — 14,6 и 24,7 миллиона рублей.

Как сообщили NGS55.RU в областной прокуратуре, подобное дело не единственное. В 2023 году к уголовной ответственности по делам коррупционной направленности привлекли 19 предпринимателей по 12 делам, в 2024-м — 16 человек по 9 делам. За первое полугодие текущего года фигурантами коррупционных дел стали 8 бизнесменов. Речь идет в основном об эпизодах, связанных с дачей взяток. В райцентре Любино начался суд над бывшим вице-губернатором Омской области Владимиром Куприяновым, обвиняемым в коррупции.

В региональном следкоме подчеркнули, что подавляющее большинство преступлений коррупционной направленности происходит во время заключения и исполнения госконтрактов.

Следователи постоянно выявляют новые коррупционные схемы

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) полковник юстиции Михаил Зайцев рассказал NGS55.RU о том, что сами коммерсанты не хотят сообщать силовикам о вымогательстве взяток.

«Они сами заинтересованы в заключении договоров и готовы делиться с чиновниками частью прибыли, которую также в большинстве случаев пытаются увеличить различными способами, в том числе путем использования дешевой рабочей силы, применения дешевых и, соответственно, некачественных материалов, получения откатов, к примеру, от субподрядных организаций, увеличения стоимости (тарифов) для граждан при оказании соответствующих услуг и так далее».

Предприниматели понимают, что, участвуя в законных конкурентных процедурах (аукционах, закупках и т. п.), столкнутся со множеством проблем при подписании документов, приемке заказчиком выполненных работ (услуг). Если договориться с чиновником о передаче ему мзды, все этапы, начиная с заключения контракта до приемки работ (даже некачественной), пройдут беспрепятственно.