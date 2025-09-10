У скандального миллиардера из Австралии решили отобрать бизнес. Что будет с его магазинами в России?

Один из первых магазинов сети в Екатеринбурге открылся в октябре 2024 года Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Приставы начали арестовывать счета и имущество миллиардера Дениса Штенгелова, владеющего пищевым холдингом KDV Group (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve и др.) и сетью магазинов «Ярче!». До этого бизнесмена и его отца потребовали признать экстремистами. E1.RU разбирался, как всё это отразится на компании, ее сотрудниках и покупателях.

Что произошло

В конце августа Генпрокуратура потребовала признать бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистами за «поддержку террористической деятельности». Известно, что в последнее время Штенгеловы жили в Австралии, продолжая вести бизнес в России. Надзорное ведомство потребовало обратить активы компании в доход государства. Речь идет о сумме примерно в полтриллиона рублей.

В начале сентября приставы начали арестовывать счета и имущество Дениса Штенгелова. Под арест попали, в частности, акции и доли компаний, входящих в KDV Group.

Что известно про бизнес Дениса Штенгелова

Строить бизнес Денис Штенгелов начал в Томске. Первое время молодой предприниматель оптом продавал бабушкам сырые семечки. Позже он вместе с партнерами приобрел Яшкинский пищевой комбинат в Кемеровской области. Предприятие было убыточным, но коммерсанты смогли нарастить объемы производства и вывести бренд «Яшкино» на федеральный уровень.

В начале нулевых Штенгелов основал холдинг «Кондитерский дом „Восток“» (КДВ), в который входили несколько пищевых комбинатов на Урале и в Сибири. Среди известных брендов, принадлежащих холдингу, — «Три корочки», «Кириешки», BeerKa и «Бабкины семечки».

Отдельная статья в биографии Штенгелова — трагически известная «Зимняя вишня» в Кемерове. В 2008 году кемеровский кондитерский комбинат, который выкупил КДВ Штенгелова, начали переделывать в торговый центр. Работы, в том числе незаконные, велись там до 2014-го — а спустя четыре года после открытия ТЦ там случился пожар, который унес жизни десятков человек.

Штенгелов после пожара передал Кузбассу 192 миллиона рублей на компенсацию семьям жертв — по 3 млн рублей за каждого. Миллиардер был собственником большей части помещений, но не занимался оперативным управлением, поэтому судить его не стали.

Состояние Дениса Штенгелова оценивается в 1,4 миллиарда долларов Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сеть магазинов «Ярче!» бизнесмен основал в 2012 году. С тех пор в России открылось более 1300 супермаркетов, они работают в 31 регионе. В Свердловскую область продуктовая сеть зашла в 2024 году. На полках магазинов много товаров собственных торговых марок, но есть и продукция местных производителей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка торговой сети, работающей под юрлицом ООО «Камелот-А», за 2024 год достигла почти 132 миллиарда рублей (это на 32 миллиарда больше, чем годом ранее). Компания ушла в убыток на 3,8 миллиарда (в 2023 прибыль составляла 1,5 млрд). Конечные владельцы фирмы — АО «Бошвита» и АО «Ростпозитив», сам Штенгелов уже числится в списке бывших собственников.

Сейчас бизнесмен входит в состав акционеров только одной действующей компании «Кондитерус ком», зарегистрированной в Томске в 2004 году. Основной вид ее деятельности — вложения в ценные бумаги. Штенгелову принадлежит 79,51% компании, его партнеры — Игорь Семенов и Мария Каржилова. Прошлый год фирма завершила с выручкой в 13,4 миллиарда рублей и чистой прибылью в 13,8 миллиарда.

Денис Штенгелов занимает 98-е место в российском списке Forbes. В 2025 году его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. За год бизнесмен смог увеличить его на 100 миллионов.

Что будет дальше

В первую очередь с вопросами о том, как вся эта ситуация отразится на магазинах, их сотрудниках и покупателях, мы обратились к самому Денису Штенгелову и к представителям сети, направив им письма на электронную почту. Оперативно получить ответы от них не удалось.

Тогда корреспондент E1.RU отправилась в один из магазинов и задала эти вопросы продавцам. Они заверили, что ситуация со сменой собственника на работу торговых точек никак не повлияет.

«Магазины будут работать в штатном режиме», — ответили нам.

Когда сеть только заходила в Свердловскую область, ее сотрудники рассказывали, что в ближайшее время компания откроет в регионе около 300 точек (сейчас в Екатеринбурге и пригородах работают 15 филиалов). Спустя год, по словам продавцов, эти планы не изменились. Одна из новых торговых точек в Екатеринбурге сейчас как раз готовится к открытию.

Точка на Ленина, 79а станет первой в центре Екатеринбурга Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Вместе с тем редакции E1.RU удалось пообщаться с еще одним сотрудником компании, который пожелал остаться анонимным (но подтвердил, что действительно работает там). По информации нашего собеседника, магазинов «Ярче!» в Свердловской области больше не появится.

«Запланированные открытия магазинов, например, в Верхней Пышме, Среднеуральске и Новоуральске, не состоятся. В самой структуре настроения царят очень плохие, все понимают: если компания переходит под крыло государства, то, скорее всего, будут рубить головы всем региональным директорам, менеджерам. Может случиться ребрендинг, то есть вместо бренда „Яшкино“ появится что-то другое», — заявил источник E1.RU.

Он также заверил, что сотрудникам компании отменили обещанную ранее индексацию зарплат, которая должна была пройти в сентябре.

Мнение экспертов

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи объяснил E1.RU, что, как правило, компаниям, которые передают в собственность государства, удается сохранить все свои филиалы и рабочие места.

«Это не первое предприятие, которое попадает в такую ситуацию. Я думаю, что поводов для беспокойства у сотрудников нет. Стабильность им обеспечат, все перекредитования произойдут, и предприятие будет работать. Все предприятия, которые попали под национализацию, рано или поздно выходят в рыночную экономику в качестве приватизированных активов», — сказал Александр Хуруджи.

В то же время, по его мнению, вся эта ситуация может затормозить развитие компании.

Очередей из покупателей мы в магазине не заметили Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Еще один наш собеседник, российский эксперт в сфере бизнеса, отметил, что покупатели заметят изменения, происходящие с компанией, уже через 1,5–2 месяца.

«Начнутся сбои в поставках. Понимая тяжелое положение компании, поставщики воспользуются этим и сократят отсрочки платежей и рекламное участие, будут переориентировать свои поставки на других ретейлеров. Все контролирующие органы проведут дополнительные проверки», — сказал E1.RU эксперт.

Он предполагает, что переход права собственности произойдет примерно за полгода. Наш собеседник не исключает, что торговую сеть может получить один из крупных федеральных игроков.

Глава департамента потребительского рынка мэрии Екатеринбурга Максим Чаплыгин отметил, что сеть «Ярче!» занимает на местном рынке очень небольшую долю: всего в городе работает более пяти тысяч продуктовых магазинов, около 80% из них принадлежат крупным федеральным сетям.

Вместе с тем Максим Чаплыгин считает, что уход компании с местного рынка (если такое произойдет) не пойдет ему на пользу.

«В любом случае каждый отдельный игрок — это всегда плюс, это всегда больше выбора и выше конкуренция», — ответил чиновник.

В магазинах сети много товаров от собственных торговых марок, но есть и продукция местных производителей Источник: Анастасия Никифорова / E1.RU

Реакция Дениса Штенгелова

В распоряжении редакции E1.RU появилось письмо, которое, как утверждает наш источник, Денис Штенгелов отправил своим подчиненным на фоне новостей о требовании признать его экстремистом. Ручаться за подлинность этого обращения мы не можем, но факт его получения подтвердили несколько наших собеседников.

«Уважаемые коллеги! Настал момент, когда меня выкинули из компании. Из компании, которая была создана мною 31 год назад. В которой никогда не работал, я в ней жил. Поэтому ощущение, что меня выкинули из жизни», — так начинается письмо.

Далее автор говорит, что обвинения в его адрес и в адрес его отца — «абсолютная ложь». Он пишет, что Николай Штенгелов никогда не был бизнесменом. Про себя Денис рассказывает, что с 16 лет начал жить один и с тех пор не брал денег у родителей.

«Мы прошли большой путь. От компании, состоящей из пяти человек, до компании, где трудятся более 35 тысяч человек. Всё это время главным активом моей компании были люди — наши сотрудники!» — говорится в обращении.

Заканчивается текст утверждением автора о том, что у него украли компанию, и признанием, что он отдавал бизнесу всего себя — «часто в ущерб семье и близким людям». Подписано письмо именем Дениса Штенгелова с уточнением: «сибирский бизнесмен».

Как меняли владельцев других пищевых холдингов

То, что грозит сейчас бизнесу Штенгелова, происходит в России не впервые. Так, в марте 2025 года суд в Москве арестовал владельца холдинга «Русагро», в состав которого, в частности, входит производитель легендарного майонеза ЕЖК. Олигарха Вадима Мошковича заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Бизнесмен по-прежнему находится под арестом, срок продлили до 25 ноября. Ранее мы рассказывали, что о известно про Мошковича.

За год до этого нечто похожее происходило с другим агрохолдингом — «Макфа», в состав которого входит хлебокомбинат «СМАК». Тогда после судебных разбирательств компания, принадлежавшая бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, перешла в собственность государства.