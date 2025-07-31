«Все очень плохо». Как выживает малый бизнес в Анапе, оставшись без заработка и помощи в летний сезон

Часть торговых точек так и не открылась в этом сезоне Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

— У нас без вариантов. Работы как таковой нет. Вся Анапа в детсады, школы, поликлинику и больницу устроиться не сможет. Надо землю грызть зубами, руками, я не знаю чем, — рассказывает женщина, торгующая женской и мужской одеждой на 1-м проезде в Джемете. Вокруг нее открыты еще около трех лавок, все остальное закрыто роллетами. Единичные туристы, проходящие мимо, удивляются пустынной улице, где всегда было полно людей.

Еще в конце мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что, несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. А правительством приняты меры по поддержке бизнеса.

Но те самые меры поддержки коснулись далеко не всех. Многие рассчитывают только на себя. К концу июля большинство продолжает работать в минус, ведь курорт, который живет за счет отдыхающих, остался без сотен тысяч туристов. О том, как выживают предприниматели, узнал 93.RU.

«Выдержать бы это время»

Местные рассказывают, что еще в июне в Анапе было совсем пусто, сейчас же оживает центр курорта и Витязево, а вот Джемете напоминает место съемки фильма про постапокалипсис. Многое закрыто, а на берегу еще работает техника и водолазы чистят дно от мазута.

— Именно наш пляж не очень чистый. У нас тут стоит машина водолазов. А чуть дальше песок уже чистый, — рассказывает владелица гостевого дома с бассейном в Джемете в двух минутах от моря. Женщина оставила цены на уровне прошлого года — 3000 рублей за сутки. — Сейчас у нас занято 7 номеров из 26, как жить — не знаю, помощи нам никакой нет. Мы как самозанятые работаем. У меня дочка-третьекурсница в Москве, обычно оплачивала ей учебу с тех денег, что в сезон заработаем, а сейчас… Хоть бы не отчислили.

На Джеметинском проезде — у самого входа на пляж — работает только продуктовый магазин.

— Одна я открыта с 1 июня, и то… все очень плохо, — рассказывает женщина за кассой. — У меня магазин свой, не аренда, поэтому работаю. А другим, как им открыться, чем платить за аренду? С утра вы четвертый человек у меня (на часах около 13:30). И то берут что-то на 50–100 рублей. Выдержать бы это время…

Среди выживших — один продуктовый магазин Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

В Витязево во второй половине июля многие торговые точки, кафе и столовые уже открылись. Туристов хоть и стало чуть больше, но заведения пустуют. Повезет, если занято три-четыре столика.

— Все плохо. Обычно, когда сезон, людей так много, что и в спальных районах снимают жилье. Работаем в минус. Пока так, — рассказывает владелица столовой в 15 минутах ходьбы от моря, в обеденное время здесь непривычно пусто. — Восемь лет я не выходила отсюда, работала много, сезоны хорошие были, а тут… Даже с детьми на море успела съездить, на Большой Утриш, там чисто. Надеемся, что август будет лучше.

Некоторые владельцы гостевых домов снизили стоимость суточного проживания вдвое, чтобы заработать хоть что-то.

— В 2024 году в это время уже все было заполнено. Нам приходилось даже отказывать. А в этом… Заполняемость 2%, — рассказывает владелец гостевого дома с бассейном в Витязево. В этом году ночь стоит 1700 рублей. — Из Краснодара приезжают постоянники, но это только на выходные, вот в августе из Москвы семьи должны приехать. Конечно, мы жили всегда за счет отдыхающих. Цыплят, как говорится, по осени считают. А там посмотрим. Если что, буду искать работу…

На улице Черноморской в Витязево активно идет торговля Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Самая оживленная улица в Витязево, ведущая к морю, — это Черноморская. Там активно ведется торговля — от сувениров до шуб. А вот на соседней улице Светлой встречаются закрытые точки.

— С торговлей все очень тяжело. Туристов мало. Раньше вообще никого не было, вот на днях лучше стало. Мы решили все равно открыться в этом году, чтобы место не потерять, которое арендуем. Даже если в ноль выйдем, точка за нами будет на следующий год. Нам-то никакой помощи нет, может, что-то гостиницы получают, не знаю, — рассказывает женщина, которая вместе с сыном торгует пляжной продукцией на улице Светлой в Витязево.

В этом сезоне в Анапе полно свободных номеров Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

А какие есть меры поддержки?

По решению Правительства РФ, туристические компании могут получить отсрочку от уплаты страховых взносов и налогов за февраль — октябрь 2025 года на конец года. Отсрочка предусмотрена по налогу на имущество организаций, земельному налогу и страховым взносам.

Речь идет о гостиницах, кемпингах, турагентствах, туроператорах, детских лагерях, санаториях, страусиных фермах, дельфинариях, зоопарках, парках развлечений, аквапарках, парках живой истории, музеях, парках и пляжах. Что касается гостевых домов, тот тут все сложнее, официально они будут легализованы в Краснодарском крае только с 1 сентября 2025 года. При этом возможность получить льготу есть, если у ИП прописано в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 1 марта 2025 года основной вид деятельности — 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».

Некоторые объекты размещения в этом сезоне приняли решение вообще не открываться Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

В Фонде микрофинансирования Краснодарского края ввели отдельный вид микрозаймов «Специальный Анапа». Выдают от 100 тысяч до 5 миллионов рублей под 2% на срок от 3 до 36 месяцев. Получить микрозайм могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Среди главных условий — доказать снижение выручки на 30% и более в сравнении с 2024 годом. Потратить деньги можно на строительные и ремонтные работы, погашение арендных платежей и коммуналки. Но деньги выдадут только под залог имущества заемщика и (или) третьего лица. Как рассказывают предприниматели, чтобы получить 5 миллионов рублей, нужно заложить имущество на 15 миллионов. Далеко не у всех есть такая возможность.

Также в Анапе отменили туристический налог. Правда, эта мера поддержки ощутима меньше всего, ведь этот налог только ввели 1 января 2025 года, и с ним массово еще никто на курорте не сталкивался.

«Снижение доходов практически до нуля»

21 июля блогер Макс Анапский опубликовал у себя в телеграм-канале текст петиции, которую местные предприниматели, связанные с туризмом, собираются отправить в Правительство РФ. Люди просят властей ускорить ликвидацию ЧС, пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к качеству морской воды и песка, привести их к мировым стандартам, а также обратить внимание на катастрофическое положение малого бизнеса и помочь им пережить этот кризис.

«Многие представители гостиничного и туристического бизнеса в городе столкнулись со снижением доходов практически до нуля, что угрожает массовыми банкротствами и потерей рабочих мест. Этот быстрый финансовый коллапс указывает на острую необходимость прямого и существенного вмешательства правительства для предотвращения повсеместных закрытий предприятий, потери рабочих мест и каскадного экономического кризиса в регионе».

Посетителей в заведениях очень мало Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Предприниматели просят ввести прямые субсидии, беспроцентные кредиты, отсрочки по налогу на прибыль, транспортному налогу и так далее. Кроме того, обеспечить полную компенсацию вреда, причиненного окружающей среде и имуществу граждан в результате разлива. А также создать национальный фонд для ликвидации последствий разливов нефти, который бы формировался за счет взносов компаний, перевозящих нефть, и владельцев танкеров.