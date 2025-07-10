Его виллу хотел выкупить Брэд Питт и она понравилась Бейонсе. Как спецназовец стал миллиардером

У Алексея Фролова, кажется, есть вообще все Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Алексей Фролов — известный бизнесмен, владелец сети заправок «Flash» и «Уткино Country House», это загородный комплекс отдыха. Фролов выкладывает в своих соцсетях фото элитной жизни, а в одном интервью даже показал роскошный дом с подземным тоннелем и коллекцию ретро машин.

Какое у него состояние, он не афиширует, но дает понять, что речь идет о миллиардах. И показывает публике свою жизнь — на нее явно хватает. Подробности — в материале наших коллег из 161.RU.

От ГРУ к миллионам

Фролов Алексей Валентинович родился 14 августа 1971 года в Новошахтинске. Мама — учитель русского языка, папа — шахтер-проходчик. В школе был троечником, признается, что до сих пор иногда пишет с ошибками. Хотел стать офицером, говорит, быть военным тогда было престижно. Но в военное училище поступил со второго раза. Перед этим окончил ПТУ по специальности «радиоэлектроника».

В 1993 году окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Кирова. Диплом — красный, так Фролов обещал отцу. Потом четыре года он отслужил в армии, прошел первую чеченскую кампанию. Награжден медалью «За отвагу».

— В школе я, кстати, учился не очень хорошо. У меня троечный диплом. Со второго раза поступил в военное училище, его окончил с отличием, красный диплом. Попал в спецназ ГРУ, был командиром группы специального назначения, — вспоминал юность бизнесмен.

После армии вернулся в Ростов, жил на съемной квартире, спал на армейском матрасе на полу.

— Я купил стиральную машинку, телевизор и печку. Была еще машина. Я по вечерам таксовал, потому что мне не хватало. Был случай, когда подвозил одного чувака. Доехали, и он говорит: «Я поднимусь, деньги заберу, и к тебе спущусь, отдам». Ну это кидалово в чистом виде. Я говорю: «Нет, парень, пошли вместе». Он начинает убегать, я его догоняю, и [отлупил]. Такие моменты становления тоже были.

Коллекция ретро автомобилей в усадьбе бизнесмена Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Дальнейшую жизнь Фролов связал с крупным бизнесом.

— Пришел работать к своим друзьям, с которыми в юности занимался спортом, и начал карьеру бизнесмена. У них в тот момент была своя финансовая группа, где было много направлений, и мне поручали различного рода вопросы, которые надо было довести до конца.

Фролов говорит, что не шел в бизнес целенаправленно, так как основное, о чем он тогда думал, — как бы выжить. Рассказывал, как ему по несколько месяцев не платили зарплату, когда он был офицером. Денег постоянно не хватало, так что пришлось искать средства на жизнь — готов был браться за все.

— Одна история была. [Предприятие] рассчиталось с банком детскими соками, долг отдали. И мне поручили найти, куда их продать. Всё оказалось очень просто. Я служил на Дальнем Востоке, там все дороже, и у меня родилась гениальная идея — и я ее придерживался (смеется). Я взял «Желтые страницы» России — справочник такой — и начал искать компании, которые занимаются оптовыми поставками на Дальний Восток. Позвонил в несколько компаний, встретился с людьми и заключил сделку. И соки эти уехали, — рассказал Алексей Фролов в интервью предпринимателю и блогеру Павлу Гительману.

Сколько он выручил за двадцать фур соков, бизнесмен не помнит. Зато помнит свои ощущения от первой заработанной тысячи долларов: «Думал, меня нахрен разорвет, думал, я такой крутой чувак».

В 1997 году Фролов начал руководить компанией «Инвестпром», которая развивала сетку заправок. Через девять лет фирму выкупила «Газэнергосеть», связанная с «Газпромом». Там Фролов продолжил развивать заправки, но был тогда директором другой фирмы — специально для этого созданной «Южной нефтегазовой компании». Уйдя из «Газпрома», Фролов основал ТД «Альфа Трейд», который строил мини-АЗС. В 2014 году стал учредителем компании «Флэш» и «Флэш Энерджи», это сеть заправок и розничная торговля моторным топливом. У первой компании выручка в 2024 году составила 205,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 38,6 миллиона. Вторая компания, судя по цифрам, была не столь успешна в прошлом году: при выручке 3,2 миллиарда получился убыток в 105,7 миллиона. Офисы обеих фирм находятся в бизнес-центре «Гвардейский» в Доломановском переулке.

Также бизнесмен рассказал, как стал работать с «Газпромом» напрямую. Год он не называл, сказал только, что на тот момент у него была компания с 300 сотрудниками. Фирма получала для перепродажи нефтепродукты с Астраханского газоперерабатывающего завода. Все связи были налажены, работа — выстроена.

— И тут во всем «Газпроме» меняется руководство. Компанию перестраивают, начинают делать вертикально интегрированной. Соответственно, все поставки ходят в Москву, и мы остаемся без продукта. И у меня шок, я не знаю, что с этим делать. Люди все мои, у этих людей семьи, у меня какой-то коматоз начинается. То есть компания потеряла поставщика, нечего перепродавать, соответственно, компания теряет деньги. Это ситуация, которая могла привести к определенным нехорошим последствиям. И самое главное, я не могу выйти на новых руководителей, у меня ничего не получается. Я нахожусь в таком унынии, начинаю грустить. В итоге думаю — нет, мы не сдаемся, мы всех победим.

И тогда Фролов решает ехать в «Газпром» лично — просить, так сказать, аудиенцию у нового руководителя. Когда бизнесмен вошел на проходную «Газпрома», нашел в справочнике номер приемной руководства.

— Звоню руководителю, поднимает трубку секретарь, я говорю: «Извините, пожалуйста, такая история, я такой-то, из Ростова-на-Дону. У меня компания, в этой компании работает больше 300 человек, все эти люди зависят от меня. У этих людей есть дети, семьи, и всё зависит от этой встречи. Если я попаду к этому человеку, я докажу, что с нами можно работать, и не подведу своих людей. Дайте мне, пожалуйста, пять минут». Она дала мне пять минут, я попал к руководителю, и с этого момента я начал работать с компанией «Газпром» напрямую, с этим офисом, и моя компания начала расти. Сказал ему то же самое, что и секретарю.

У Фролова много компаний, но не все они связаны с топливом. Есть и сельскохозяйственные предприятия. Например, тепличный комбинат «Донской», где выращивают грибы и овощи. А раньше у Фролова была компания «Золотовское» в Семикаракорском районе, но в 2021 году он продал ее «Агроком Холдинг», принадлежащей Киряки Саввиди — жене миллиардера Ивана Саввиди. Это тоже аграрное предприятие — занимается выращиванием зерновых, овощей, кукурузы.

Бизнесмену не понравилось заниматься сельским хозяйством. Как объяснил — «не зашло».

— Я занимаюсь айти, инвестициями, поставками угля, недвижимостью, нефтянкой, отельным бизнесом. Но вообще мой основной доход — это покупка каких-то проектов, объектов, расширение и капитализация — потом продажа, — однажды сказал Фролов.

Жена — психолог и энерготерапевт

С предыдущей женой он развелся после 11 лет брака. «Это была ее инициатива, ей было некомфортно», — говорит Фролов. Развод стал для него неожиданностью, и справлялся он с этой ситуацией, по его подсчетам, года четыре.

С конца 2018 года женат на Виктории Фроловой. Знакомы они были давно, но раньше Виктория была замужем за другим мужчиной, да и бизнесмен тоже не был свободен. «Они развелись, а я оказался рядом, в нужном месте, в нужный час». Считает, что благодаря жене начал духовно расти, развивать эмпатию и с большим уважением относиться к евреям: Виктория — чистокровная еврейка.

— Мой дух — это дух воина, захватчика. Не в плохом смысле. Моя энергия — добиваться, достигать. А она помогает это делать более мягко, плавно, красиво. Она дополняет. Ее влияние на меня большое. Она может просто спокойно рассказывать что-то в тихой форме, высказывать свою точку зрения, не навязывая и не заходя с позиции осуждения.

В декабре 2018 года Алексей Фролов разместил в соцсетях пост со своей фотографией в килте и с голым торсом. Там написано:

«Уважаемые заинтересованные леди, мой официальный пресс-релиз. Отныне все, что находится под моим килтом, а также мое сердце, принадлежит одной единственной женщине. Приношу свои извинения всем, чьи надежды не оправдались, мечты рухнули, вечера испорчены. Тусовки окончены, контакты почищены, фотографии удалены. Теперь только она. Пожелайте нам счастья».

То самое фото в килте Источник: Алексей Фролов / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После свадьбы, в начале 2019 года, Алексей Фролов написал пост о Виктории, рассказывая о комфорте и заботе, которые она ему подарила. Приводим часть его поста:

«<…> Мы с Викой знакомы много лет. Не буду лукавить, она всегда была для меня привлекательной как женщина. Тем не менее, кроме теплого дружеского общения, нас ранее ничего больше не связывало. Вика была замужем и у меня тоже была жена. Мы даже общались с семьями и бывали друг у друга на семейных мероприятиях и торжествах. После моего развода Вика, как профессиональный психолог, всегда помогала мне советами и оказывала мне всевозможную поддержку, за что я всегда буду ей благодарен. Она оказала мне неоценимую помощь в тот непростой для меня период жизни. Стоит отметить, что мы всегда с ней прекрасно понимали друг друга <…>».

Виктория и до брака с Алексеем Фроловым занималась бизнесом — была совладелицей компании «Витязь», продающей автотранспорт, владелицей туристической компании «Парк путешествий». Также владела ресторанным бизнесом — компанией «Полет», которую позже передала известному в Ростове ресторатору Роману Панченко. Сейчас эти юрлица ликвидированы, судя по данным системы «Контур.Фокус». В 2016-м Виктории принадлежало 99,99% «Донской строительной компании», но в том же году она вышла из бизнеса.

Виктория Фролова в объективе Алексея Фролова Источник: Виктория Фролова | Психолог, энерготерапевт / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь Виктория делит несколько компаний с мужем и другими предпринимателями.

Сейчас она входит в число учредителей трех компаний. Фирмой «Эйва» Виктория владеет вместе с мужем и бизнесменом Максимом Корнецким, у каждого — по 33,3%. В 2024 году она заработала 4,9 миллиона рублей, при этом получила убыток в 9,2 миллиона. Судя по сайту компании, «Эйва» предлагает такие услуги: медитация, йога, массаж, звуковые практики, работа с сознанием. Находится в элитном ЖК «Чехов».

Также у Виктории Фроловой есть 40% в компании «Новый уровень». Оставшиеся 60% — у героя нашего текста. Фирма оказывает консультационные и информационные услуги. Выручка в 2024 году составила 33,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 21,2 миллиона.

И еще одна фирма есть у Виктории и Алексея Фроловых, которую они делят с предпринимателем Артемом Сребным. У пары по 15%, у Сребного — 70%. Называется фирма «Связи онлайн», она зарегистрирована в Москве, занимается организацией конференций и выставок. 2024 год компания закончила с убытком в 1 тысячу рублей.

«Эйва» и «Новый уровень» — ростовские компании. Зарегистрированы в 2023 году, и, как и «Флэш», находятся в БЦ «Гвардейский».

В соцсетях Виктория подписана как «Психолог, энерготерапевт», также у нее есть бренд уходовой косметики «Yea.Yeah.Yes».

Бизнесмен активно ведет блог в соцсетях, где регулярно публикует фото супруги и рассказывает о своей жизни. У него 149 тысяч подписчиков, у жены Виктории меньше, но тоже не мало — 25 тысяч.

Райский уголок не для всех

В 2017 году Фролов открыл комплекс «Уткино Country House» в Семикаракорском районе. Как он говорил в одном из давних интервью, это обошлось ему в 100 миллионов долларов — своих, не заемных.

«Уткино» находится на берегу залива Большая Балка Садковка. Комплекс включает отель (самая низкая цена за номер, указанная на сайте, — 31 тысяча рублей за ночь для двоих), SPA, ресторан донской кухни, конный клуб, спортивно-стрелковый клуб, ферма, собственный пляж. Также можно поохотиться и порыбачить на Маныче или прудах на территории комплекса. Такой отдых элитарного характера.

Комплекс занял 26-е место в рейтинге 50 лучших объектов гастротуризма в 2024 году, который составил сайт 50 best tastes of Russia.

Источник: Павел Гительман / Youtube.com

В одном из интервью Алексей Фролов рассказывал, как появилось «Уткино». Сам он очень любит охоту и рыбалку и как-то купил в Семикаракорском районе участок земли. Приехал — и был поражен красотой природы. Потом посоветовал это место друзьям, те стали туда наведываться. Но пришло время и встал вопрос о благоустройстве и удобствах в этом месте. Тогда Алексей Фролов почти на 500 гектарах ничем не застроенной земли создал «Уткино».

— При условиях тех заездов, что есть сейчас, окупаемость объекта составит десять лет. Но это же не только сам комплекс. Это же еще приобретенные сельхозугодья, охотугодья. Наши гости могут охотиться в Мартыновском охотхозяйстве на оленя, кабана, перепелку, фазанов, — говорил Фролов.

По поводу срока окупаемости он вскоре изменил мнение. Осенью 2020-го года бизнесмен объявил о желании продать «Уткино», так как окупится комплекс году примерно к 2035. Сказал, что ведет переговоры с покупателями.

— Если смотреть по СПАРКу, предприятие пока убыточно. Но для меня как коммерсанта оно уже успешно. В проект инвестировал я сам как физлицо. Как и в случае с «Флэш Энерджи», я сегодня — кредитор «Уткино Country House». Оно должно мне и возвращает долги, платя проценты за пользование средствами и амортизацию, — рассказал Фролов изданию.

Судя по данным «Контур.Фокуса», до 2024-го года комплекс был убыточным, а в 2024-м впервые показал чистую прибыль в 1,77 миллиона рублей.

«Уткино» до сих пор принадлежит Фролову.

Планы на участок перед парком Горького

Алексей Фролов хотел построить бутик-отель в Ростове на пересечении Соборного и Пушкинской, но стройка споткнулась о закон, касающийся памятников архитектуры. Кроме отеля на 40 номеров, на участке планировалось построить высотку, квартиры апартаменты которой предполагалось сдавать с отделкой.

— По закону, который принимался под Москву и Санкт-Петербург, между памятниками архитектуры должно быть определенное расстояние. А у нас любой сарай, которому больше 50 лет, уже памятник архитектуры. Из-за этого остановилось строительство не только нашего отеля, — говорил бизнесмен в 2017 году.

Гардеробная: множество галстуков и головных уборов, а также костюмы, сшитые на заказ Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Через три года стало известно, что он отказался от этого строительства. Невыгодно.

― Чтобы проект был экономически целесообразным, высота здания должна была составить как минимум 14 этажей. Но недавно вступили в силу новые правила застройки исторического центра, касающиеся высотности зданий, и нам ограничили количество этажей до 10.

Участок не долго простаивал — сейчас там строится элитный 10-этажный клубный дом «Летний сад» от компании «Корифей».

Чуть не стал совладельцем «Глории Джинс»

— В свое время я вел переговоры с Владимиром Мельниковым о продаже доли «Глории Джинс» (Мельников — ее основатель и владелец — Прим. ред.), — говорил Фролов в интервью. — Он мне задал такой странный, как мне показалось, вопрос. Он сказал: «Алексей, вот у тебя один бизнес, второй, там еще что-то. Как ты всё успеваешь?» А я как-то успеваю. Потом произошли определенные события… Все эти бизнесы держались на моей энергии. И моя энергия перенаправилась в другое русло, в то событие, которое для меня оказалось важнее. Бизнесы стали снижать доходность, без моей энергии начались проблемы. И у меня произошла расфокусировка. Раньше было много энергии, активности и возможности держать это всё [под контролем]. Когда происходит что-то, что выбивает тебя из колеи, начинаешь меньше посвящать делам себя и сыпаться. Я запомнил фразу Мельникова и позже вернулся к ней и подумал, что это был хороший урок. На той встрече я, по сути, у Мельникова учился. Через какое-то время я распродал часть своих бизнесов, чтобы освободиться от нагрузки, операционки и нервов.

Дом с тоннелем и двухэтажный офис

В трехчасовом интервью предпринимателю и блогеру Павлу Гительману Фролов впервые показал некоторые подробности своей обычной жизни. Рассказал, что по всему миру у него шесть домов, но основное жилье — в Ростове, Флоренции и Хорватии.

В последней — у Фролова две виллы, одну из которых он купил впрок.

— Клиент банка обанкротился, а я решил выкупить эту виллу, потому что у меня периодически появлялись предложения об аренде моей виллы. Бейонсе хотела снимать мою виллу, потом хотел у меня купить ее Брэд Питт. Там пять гектаров, в течение 15 лет я скупал земли вокруг нее по лоскуткам. Первая линия, свое море. Это мое второе место силы после «Уткино», я кайфую.

Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Кроме этого, у бизнесмена есть квартира в Дубае — более 200 квадратов. Но там, как он рассказал, больше для бизнеса, так как там собираются бизнесмены со всего мира.

Также он показал в интервью свою огромную усадьбу примерно на 40 гектарах рядом со Старочеркасской станицей, фотостудию в доме, конюшню, бегающих по территории кроликов (их тридцать), загон с козами и коровами.

Еще продемонстрировал собственную пожарную машину и коллекцию ретро автомобилей, одна из них 1928 года выпуска. Все машины на ходу.

— Я не помню, за сколько ее покупал. Желание было настолько сильно и по фигу — сколько бы она ни стоила.

Еще у бизнесмена есть «Победа», которую для него готовили год — поставили начинку от Bentley. «Ласточка» обошлась в 250 тысяч долларов.

Снаружи «Победа», внутри — Bentley Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Помимо сухопутного транспорта есть несколько водных мотоциклов, катер и летающий ранец, который держит человека в воздухе за счет мощной струи воды. Сколько все это стоит, Фролов не знает.

— Не считал, все покупалось под настроение.

Но зачем Алексею Фролову своя пожарная машина? Однажды его дом загорелся, приехали пожарные, начали тушить — и вода закончилась.

— Я стою, смотрю, как дом говорит, думаю, [вот это оказия], и после этого я понял, что поселку нужна своя пожарная машина. И за несколько лет мы потушили очень много пожаров.

Спецмашина его, но если в поселке что-то горит, — он высылает ее на помощь.

Коллекционирует он не только транспорт, но и часы — но это раньше было, потом он коллекцию распродал. А она была на миллионы долларов, самые дорогие стоили два миллиона долларов. Это была лимитированная серия швейцарского бренда «Жаке Дро». Почему распродал? «Перестал кайфовать от часов», говорит. Оставил лишь несколько.

Фролов следит за фигурой и занимается в собственном спортзале. Чтобы туда было удобно и не холодно добираться из особняка, он проложил к залу тоннель, длиной 350 метров.

350 метров под землей — и ты в спортзале Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Зачем ему столько всего, спросил Павел Гительман.

— Земля дорожает каждый год и ее много не бывает. Тут и место само по себе [важное], рядом станица Старочеркасская, экологически чистое место. Ехать на работу 35–40 минут. Дышу я свежим воздухом, рядом река Дон. Место на самом деле классное. Всё свое: молоко, сметана, яйца.

Земля эта — сельскохозяйственная, и Алексей Фролов хотел выращивать там виноград, но с этим вопросом еще не разобрался.

Быт Фролова обслуживают 28 человек из числа персонала. На зарплаты им бизнесмен тратит в месяц около миллиона рублей. А на все остальное… «Все остальное еще что-то стоит», бросает Фролов и загадочно улыбается.

Офис с террасой

У Алексея Фролова личный двухэтажный офис в БЦ «Гвардейский» с выходом на собственную террасу. Второй этаж офиса, как он сказал, раньше был техническим, но он решил сделать тут что-то, что принесет эстетическое удовольствие.

— Когда ты грамотно всё обустраиваешь, ты кайфуешь и лучше работаешь. Вот такая логика заложена в этом.

Эта терраса — часть двухэтажного офиса. Тут, кстати, можно приготовить гриль Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Фролов очень много путешествует. Раньше у него был личный самолет со спальней. Проснулся — и уже на Мальдивах.

— Когда самолет свой покупал, строил его под себя. То есть выбирал полностью интерьер, ковролин, дерево, даже салфетки. Пледы выбрал Loro Piana. Специальный человек прилетал из Америки, мы провели два дня, собирая весь дизайн.

В общем, бизнесмен уделяет очень большое внимание эстетическим деталям: «Тебе визуально от этого становится хорошо».

Детство в Новошахтинске

Однажды в соцсетях Фролов показал свой дом детства в Новошахтинске: двухэтажный маленький кирпичный домик квартир на 8–10. Во дворе, по воспоминаниям бизнесмена, стоял летний душ, туалет, гаражи, в том числе и его отца.

— Сделал как-то поджигняк: зажал трубку в тиски, и забил туда дробину подшипниковую. Поджег — и оно как бахнуло! А в туалет зашел сосед, я не заметил. Папа мне потом [пенделей] таких навалял за то, что я чуть соседа не убил.

Дом, где родился Алексей Фролов Источник: Павел Гительман / Youtube.com Источник: Павел Гительман / Youtube.com

Наследие

У Фролова четверо детей от трех женщин, живут они за границей. Он инвестирует в образование детей. Все они учились в Лондоне, старшая дочь уже окончила, младшая заканчивает университет.

— Мы договорились с детьми, что я могу дать им самое ценное — это обучение. Могут выбирать учиться, где захотят, и я буду им всячески помогать. Но дарить им квартиры, машины, акции и облигации я не буду. Мне важно, чтобы они самостоятельно научились выживать в этом мире. Основной ресурс, который они должны научиться извлекать — это знание и умение выстраивать отношения с окружающим миром.

Все нажитое Фролов хочет превратить после своей смерти в какой-нибудь венчурный фонд или капитал, который будет управляться определенными условиями. Это все останется детям, но не в чистом виде — квартира, машина, деньги — а в формате «достижение за достижение».