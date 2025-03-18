Ждать ожесточенной конкуренции? Бизнес-консультант объяснила, как возвращение Zara изменит рынок в России

Как возвращение Zara изменит российский рынок Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Уже второй месяц не стихают обсуждения возможного возвращения магазинов сети Inditex на российский рынок. За те три года, что испанские бренды перестали продаваться у нас в стране, увеличилось отечественное производство одежды. В Ярославле, как и в других городах страны, на местах иностранных бутиков открылись новые магазины.

Как камбэк Zara, Bershka и других магазинов может повлиять на уже имеющиеся магазины российского производства? На этот и другие вопросы ответила эксперт по управлению fashion-ассортиментом, бизнес-консультант Галина Кравченко.

Когда вернется Zara

По мнению эксперта, несмотря на то, что с 2022 года в России не продаются вещи популярной сети Inditex, лояльность к бренду у местных жителей сохранилась. Это подтверждает количество заказов из-за рубежа и в маркетплейсе Lamoda, где продают товары ушедших брендов.

В разговоре c 76.RU Галина Кравченко поделилась своим мнением о вероятности возвращения иностранных магазинов на российский рынок в скором времени.

«Смотря какой период мы называем ближайшим временем. Если рассматривать перспективу на 2025 год, то, скорее всего, это затруднительно, потому что возвращение брендов требует найма персонала, открытия офиса, восстановления всех логистических цепочек и открытия конкретных площадей. Исходя из всех этих факторов, если говорить о массовом открытии магазинов, то, скорее всего, в этом году это вряд ли возможно», — уточнила бизнес-консультант 76.RU.

При этом Галина Кравченко отметила, что возвращение брендов Inditex повлияет на уже имеющиеся магазины, которые были открыты после 2022 года.

Возвращение Inditex, безусловно, обострит конкуренцию, но, с другой стороны, это подстегнет российские компании к тому, чтобы выпускать более коммерческие коллекции. Наличие сильного международного игрока всегда мотивирует локальные марки усиливать технологии маркетинга и управления ассортиментом. Галина Кравченко эксперт по управлению fashion-ассортиментом, бизнес-консультант

Что будет с российскими брендами

Некоторые российские бренды, учитывая конкуренцию, могут укрепить свои позиции на рынке, в то время как другие, наоборот, могут оказаться в сложной ситуации.

«Нужно отметить, что непосредственные конкуренты Inditex — это крупные ретейлеры, такие как Melon Fashion Group (в нее входят Zarina, Love Republic, Sela и др.), а также Gloria Jeans, потому что у них в ассортименте есть одежда для взрослых и детей, чем славится та же Zara. Эти сети абсолютно конкурентоспособны, устойчивы и предлагают коллекции международного класса. Если мы говорим о других брендах холдинга Inditex, занимающих сегмент „средний плюс“, в котором работает Massimo Dutti, то здесь следует ожидать более ожесточенной конкуренции. Всё потому, что коллекции Massimo Dutti коммерчески выверены. И да, это именно тот сегмент, в котором активно развиваются российские дизайнерские марки, такие как 2MOOD, IDOL, All We Need, Lucio, Churel и другие. Вот для них конкуренция с Massimo Dutti будет гораздо более заметной», — отметила Галина Кравченко.