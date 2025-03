Ждать ожесточенной конкуренции? Бизнес-консультант объяснила, как возвращение Zara изменит рынок в России

Когда вернется Zara

В разговоре c 76.RU Галина Кравченко поделилась своим мнением о вероятности возвращения иностранных магазинов на российский рынок в скором времени.

Что будет с российскими брендами

«Нужно отметить, что непосредственные конкуренты Inditex — это крупные ретейлеры, такие как Melon Fashion Group (в нее входят Zarina, Love Republic, Sela и др.), а также Gloria Jeans, потому что у них в ассортименте есть одежда для взрослых и детей, чем славится та же Zara. Эти сети абсолютно конкурентоспособны, устойчивы и предлагают коллекции международного класса. Если мы говорим о других брендах холдинга Inditex, занимающих сегмент „средний плюс“, в котором работает Massimo Dutti, то здесь следует ожидать более ожесточенной конкуренции. Всё потому, что коллекции Massimo Dutti коммерчески выверены. И да, это именно тот сегмент, в котором активно развиваются российские дизайнерские марки, такие как 2MOOD, IDOL, All We Need, Lucio, Churel и другие. Вот для них конкуренция с Massimo Dutti будет гораздо более заметной», — отметила Галина Кравченко.