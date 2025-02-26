«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона

На фоне переговоров России и США в Эр-Рияде многие надеются на возвращение Apple. Есть ли для этого основания? Источник: Артем Устюжанин











После встречи делегаций России и США в Эр-Рияде поползли слухи о скором возвращении иностранных брендов в Россию. Якобы уже через три месяца полки магазинов будут ломиться от бутылок Coca-Cola и все будут ходить в одежде от Zara. А покупать всё это будут с помощью Apple Pay. Колумнист 74.RU и директор авторизованного сервисного центра Apple и «Яндекс» iCentreService Анна Мартыновская рассказала, почему эти суждения спорные. Далее — от первого лица.

Вернутся ли Apple в Россию в течение трех месяцев? Возможно, я скажу неожиданное: Apple никогда и не уходила.

Дело в том, что компания не накладывала санкций на Россию. Она исполняла санкции, наложенные властями западных стран. И хотя ощущается это совершенно одинаково, в рамках поставленного вопроса разница огромная.

Стоит ли объяснять почему Apple будет всегда и неукоснительно соблюдать санкции США и Европы? Конечно, ответ кроется в доле рынка.

Что же случилось с пресловутым Apple Pay? Российские банки попали под западные санкции, платежная система «Мир» — тоже. Visa и Mastercard ушли из России. Какую тогда карту привязать к Apple Pay для оплаты? Если к iPhone, купленному в России у официального реселлера, вы привяжете карту иностранного банка и будете ею расплачиваться за границей, то всё будет работать. Правда, при условии, что у вас модель iPhone не новее 13-й, потому что более новые в России уже не продавались.

По этой же причине Apple выкинула из App Store банковские приложения тех банков, которые попали под санкции. При этом каждый раз, когда подсанкционный банк загружает в App Store новую версию своего «маскировочного» приложения, оно отлично проходит модерацию и висит в App Store по два месяца. И Apple «совсем ничего не замечает», а потом: «Ой, нашли! Как нехорошо, удалим!»

Apple никогда не устраивала демаршей. Не уходила, громко хлопнув дверью. Не отменяла оплаченных подписок. В некрасивых историях и обмане пользователей не участвовала. Выполнила все взятые на себя обязательства. Еще летом прошлого года работали авторизованные сервисные центры Apple.

Да, все новые устройства, ввезенные по параллельному импорту, не обслуживались в сервисных центрах в РФ. Но ради справедливости: Apple и не брала на себя таких обязательств. А как же мировая гарантия? Как человек с многолетним опытом работы в авторизованном сервисном центре скажу: не существует никакой мировой гарантии и никогда не было, это миф. Apple выполняет локальные обязательства по гарантии, всё остальное — ее добрая воля. Тем не менее мы уже два года обслуживаем все устройства, требующие гарантийного ремонта, в странах ближайшего зарубежья.

Всё, что не попало под санкции, работает и по сей день. Для примера — покупка приложений в App Store, оплата iCloud. Отлично оплачивается из России, и карта иностранного банка для этого не нужна.

Apple и, например, Coca-Cola, уходя из России, имели разную мотивацию. Если Coca-Cola не хочет нести имиджевые убытки и быть заклейменной «спонсором войны», то у Apple причины другие. Те же санкции США и Евросоюза на экспорт электроники. При этом никакие санкции не запрещают продавать сладкую газированную водичку.

Поэтому дам ответ на главный вопрос: Apple вернется только после отмены санкционных ограничений.

При этом совершенно не обязательно, что всё заработает сразу в полном объеме. Возможны разные комбинации в зависимости от очередности снятия санкций. Например, начнутся официальные продажи техники, но не будет работать Apple Pay. Или появятся приложения санкционных банков в App Store, но официальные продажи и сервисное обслуживание еще не начнутся.

Поэтому, вероятно, через три месяца оплачивать Coca-Cola в «Макдоналдс» надо будет все-таки картой «Мир».

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Анна Мартыновская Директор авторизованного сервисного центра Apple и «Яндекс» iCentreService Сервисный центр iCentreService.ru