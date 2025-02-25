Всё достанется двухлетней внебрачной дочери? Как делят миллиарды долларов умершего от COVID-19 олигарха

Разбираемся в тонкостях наследственного дела покойного миллиардера Источник: Oceanco, РЕН ТВ, Марк Томас / Alamy, Forbes, София Шевцова / Instagram (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), Мария Романова / Городские медиа











В судах продолжаются споры о наследстве умершего в Москве от COVID-19 олигарха Олега Бурлакова. Миллиарды делят его сестра со своим мужем, жена с детьми, а с недавних пор еще и внебрачная дочь, кровное родство с бизнесменом которой признали только в суде через два года после ее рождения. И то после исследований спермы покойного.

MSK1.RU разобрался в хитросплетениях аргументов сторон — сомнительном завещании, написанном на листке блокнота, договора займа на сумму капитала, узах брака и кровном родстве, а также внезапном появлении двухлетней внебрачной дочери покойного.

Кто такой Олег Бурлаков?

Олег Бурлаков родился в Санкт-Петербурге. Его отец — военный инженер, мать — медработница. Сам он много лет отдал военной службе, стал кандидатом технических наук, дошел до должности начальника кафедры эксплуатации авиационного оборудования в Харьковском высшем военном авиационном инженерном училище.

В 1989 году он ушел с военной службы по моральным соображениям. В интервью Forbes он говорил так: «Государство, в котором мы жили и давали присягу, начинало исчезать. Всё трещало по швам. Советской армии не стало».

Олег Бурлаков нажил многомиллиардные активы Источник: Forbes

Позже с мужем своей родной сестры открыл в Харькове предприятие «Интеграл». Оно разрабатывало топливные системы для советской военной промышленности и детали для космических аппаратов.

Затем постепенно партнеры ушли в нефтяную отрасль. Так в 2005 году появился «Бурнефтьгаз», который скупал нефтяные месторождения на аукционах. Параллельно Бурлаков занимался производством цемента в «Новоросцементе», а самым известным его активом, пожалуй, стал Стройлесбанк.

Также в собственности были доли лакокрасочной фабрики Terpentin (Босния и Герцоговина) и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Финансовые аналитики журнала Forbes оценивали его состояние в 650 миллионов долларов. Олег Бурлаков занимал 177-е место в рейтинге богатейших людей России.

Еще в 90-е вместе с женой Людмилой и дочерями Бурлаков переехал в Канаду. Такое решение он принял из-за попыток людей из криминального мира похитить детей. Впоследствии Олег посещал Россию чаще остальных членов своей семьи, но в 2018 году на него было совершено покушение — неизвестный расстрелял его Cadillac Escalade, пока бизнесмен сидел внутри машины. В результате нападения никто не пострадал. В том же году предприниматель попал в больницу и у него в крови нашли мышьяк.

Покушения он связывал с бракоразводным процессом и не исключал, что к ним могут быть причастны его жена и дочери. Однако следственные органы не нашли никаких подтверждений этой версии. Тем не менее Бурлаков переехал в Княжество Монако, где и жил последние годы до самой смерти.

Людмила Бурлакова судилась с мужем при жизни. А после смерти начала судиться с его родственниками Источник: Марк Томас / Alamy

В 2019 году предприниматель подал иск к жене и младшей дочери. Он обвинил их в мошенничестве с присвоением более миллиарда долларов, которые якобы принадлежали ему и Николаю Казакову. Людмила в ответ обвинила мужа и его бизнес-партнера в изготовлении фиктивного договора займа примерно на ту же сумму.

В июне 2021 года Бурлаков скончался от последствий коронавируса в московской больнице. Сестра Бурлакова и супруга его бизнес-партнера из 90-х — Вера — спорила с вдовой бизнесмена Людмилой о месте захоронения. После череды скандалов с телом предпринимателя всё же похоронили в канадском Торонто.

По мотивам фильма «Достать ножи»

Затем начался процесс наследования имущества. Изначально на него претендовала вдова Людмила. Она руководствовалась завещанием, которое в 2004 году составил предприниматель.

Но уже после смерти его сестра Вера Казакова и ее муж (давний партнер Николай Казаков) пришли в суд с другим завещанием, якобы составленным миллиардером в 2019 году. В нем было сказано, что всё свое имущество он оставляет им, просит семью сестры позаботиться о его любовнице Софии Шевцовой и других членах его семьи. Вдова и дети Олега Бурлакова в этом завещании не упоминались вовсе.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Общая сумма активов и имущества, которое делят стороны, в 2021 году оценивалась Forbes в 2,7 миллиарда долларов.

Казаковым удалось «протащить» их версию завещания через три судебные инстанции, несмотря на жалобы вдовы и дочерей Бурлакова. Документ был составлен на простом листке бумаги, который, по данным некоторых источников, мог быть вырван из обычного блокнота. Вот, что там написано:

«Я, Бурлаков Олег Леонидович, паспорт №***** выдан отделением по району Тверской ОУФМС России по городу Москва в ЦАО выдан *****, завещаю всё мое состояние в виде денежных средств на счетах моих, моих компаний, акций, принадлежащих мне, долей, бондов, недвижимости, автомобилей и других ценностей вложить в фонд Казаковых Веры и Николая, откуда осуществлять выплаты также для удовлетворения жизненных потребностей семей Гинзбург, Беленьких, Сони Шевцовой (ей — $ 10 000 000), Альтшуллер. Яхту „Черная жемчужина“ передать Казаковым Николаю и Вере. 21.10.2019 г. (Подпись.)»

Вера Казакова считает себя и мужа главными претендентами на наследство покойного брата Источник: РЕН ТВ

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали это завещание. Истцы также аргументировали его подлинность заключениями доцента юридического факультета, профессора университета Пантеон-Ассас и Патрисии Рей Эрве Лекюйе, адвоката-защитника Княжества Монако, а также принципами права княжества.

Однако Бурлаковы не отчаивались и дошли до Верховного суда РФ, который развернул дело на 180 градусов — вернул его в суд первой инстанции с отменой всех вынесенных ранее решений. Ключевой претензией ВС РФ к своим «младшим» коллегам стало игнорирование статьи 1224 ГК РФ, которая регулирует права по определению отношений наследства.

Источник: данные Forbes на 2021 год

Из нормы следует, что суд должен руководствоваться правом той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, а также той страны, где он жил на момент составления завещания. Однако есть исключения.

— Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву.

Всё заберет двухлетняя внебрачная дочь?

Решение Верховного суда — не единственное препятствие, возникшее на пути Казаковых к наследству. Пока суды первых трех инстанций одобряли их версию завещания, в Санкт-Петербурге состоялся другой, не менее важный для наследственного дела процесс.

София Шевцова, которую называли любовницей Бурлакова, обратилась в суд в интересах своей дочери с требованием признать ее ребенком миллиардера. Текст решения на сайте суда скрыт от общественности, однако его подробности раскрыл Legal.Report со ссылкой на преподавателя юридического факультета ВШЭ, партнера юридического бюро TM DEFENCE Яну Брутман.

По данным издания, дочь Шевцовой и Бурлакова родилась за 10 месяцев до смерти Олега. Девочку зарегистрировали в столичном ЗАГСе, но в графе «отец» был поставлен прочерк. В судебном процессе свидетели подтвердили, что Олег Бурлаков прилюдно признал ее и принимал поздравления с ее рождением.

София Шевцова родила дочь от Олега Бурлакова Источник: София Шевцова / Instagram (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ)

Процесс установления отцовства длился в Выборгском районном суде и городском суде Санкт-Петербурга около полутора лет. Рассмотрение иска осложнялось тем, что ребенок был зачат в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Экспертам пришлось анализировать семь криоконтейнеров со спермой покойного миллиардера, сравнивать их с геномом дочери Шевцовой, а также с митохондриальной ДНК Веры Казаковой. В итоге обе инстанции признали девочку дочерью Бурлакова, а также отменили обеспечительные меры другого суда, который запретил нотариусу выдавать свидетельства о праве на наследственное имущество миллиардера вдове Людмиле и их дочерям. То есть теперь теоретически нотариус может признать дочь Шевцовой, жену и других дочерей покойного имеющими право на имущество.

Получается, что сторонам осталось пройти всё с нуля в иске по версии завещания Казаковых, которое ВС РФ, напомним, вернул в суд первой инстанции. Журналисты MSK1.RU связались с адвокатами обеих сторон — Бурлаковых и Казаковых, — однако все они отказались от комментариев без объяснения причин.

В списке наследуемого имущества бизнесмена отдельного внимания достойна его яхта «Черная жемчужина» (Black Pearl). В 2019 году она была признана лучшим парусником года, входит в рейтинг яхт Forbes.

Эта яхта может ходить на солнечной и ветряной энергии Источник: Oceanco

По некоторым оценкам, Олег Бурлаков потратил на ее строительство порядка 220 миллионов долларов. Как сообщат Forbes, судно было спущено на воду в сентябре 2016 года голландской верфью Oceanco. Максимальная скорость яхты —17,5 узла. Отличительной особенностью Black Pearl является способность передвигаться лишь за счет солнечной и ветряной энергии, которую вырабатывают генераторы. Судно также может ходить на дизельном топливе.

В настоящее время, по данным сервисов Marinetraffic.com и Vesselfinder.com, находится у острова Гренада на юго-востоке Карибского моря.

Правда, есть определенная доля вероятности, что прямые наследники Бурлакова (его вдова и их общие дети) так и не получат наследство. На основании некоего договора займа между Николаем Казаковым и Олегом Бурлаковым, который его вдова пыталась оспорить в суде, покойного миллиардера признали банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру реализации имущества Бурлакова сроком до 2 апреля 2025 года.

Источник: картотека Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Людмила Бурлакова в настоящее время пытается обжаловать это решение, но пока безуспешно. Сначала она подала апелляцию, но затем ее отозвала. Прекращение производства пытались обжаловать другие стороны — представитель ООО «Грифон», которое при жизни принадлежало Бурлакову. Но кассационный суд оставил эту жалобу без удовлетворения.