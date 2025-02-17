Продавать по-русски. Почему российский бизнес не испугался идеи Госдумы запретить вывески на английском

Все вывески будут только на русском? Источник: «Фонтанка.ру»











Бизнес-сообщество внимательно вчиталось в текст законопроекта об обязательном переводе на русский язык вывесок и с облегчением выдохнуло. Обойти этот запрет проще простого, а жертвовать придется совсем немногим. Реальные сложности — только у строителей. Подробности выясняла «Фонтанка».

Новость о принятии в первом чтении такого законопроекта заставила тысячи предпринимателей обращаться к юристам за разъяснениями. Многочисленные вывески на английском с названиями магазинов и ресторанов — естественная часть пейзажа любой большой улицы в каждом городе. В любом торговом комплексе в отделах с дизайнерской одеждой или даже на фуд-корте латиницей написаны исконно русские имена. Почему их нельзя было писать по-русски изначально — разговор отдельный. Главный вопрос: надо ли это будет делать теперь?

Пока короткий ответ на этот вопрос: нет.

Более детальный потребует изучения текста законопроекта и пояснительной записки к нему, а также ряда непростых юридических тонкостей.

Авторы проекта, девять депутатов во главе с Еленой Ямпольской, на момент представления этой инициативы — главы комитета по культуре Госдумы. В мае 2024 года она сдала мандат досрочно, чтобы принять должность советника президента России.

Согласно букве законопроекта, главной его целью является «формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных и заимствованных слов в публичном пространстве». Обоснование довольно амбициозное: «Защита и поддержка государственного языка РФ способствуют приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов Российской Федерации, сохранению общероссийской гражданской, культурной и языковой идентичности». Авторы проекта апеллируют в том числе к поправкам в Конституцию 2020 года, где закрепляется особое положение русского языка как языка государствообразующего народа.

Как бы это ни казалось не относящимся к основной задаче, которую декларируют авторы проекта, в числе прочих поправок к действующим законам они предлагают дополнить закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» вот такой новеллой: «Объединяющая роль в историческом сознании многонационального народа Российской Федерации принадлежит русскому языку и российской культуре. Российская Федерация гарантирует сохранение культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, этнокультурного и языкового многообразия».

Вот примерно с таким широкомасштабным подходом депутаты и приступают к основной задаче: покончить с ситуацией, когда «на практике отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами».

Нечего и сомневаться, что при таком сильном разбеге инициатива восьми действующих депутатов и одного бывшего получит широкую поддержку. Такую же, какую она уже получила в ходе первого чтения: «за» — 417 человек (93%), «против» — 0, «воздержалось» — 1.

Однако, читая текст пояснительной записки, понимаешь, что немедленной необходимости срочно менять всё иностранное на вывесках нет. Дело в том, что в нем содержится множество оговорок. К примеру, за рамки требований депутатов выводятся иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

К примеру, юристы предполагают, что к таким словам можно будет отнести «шугаринг» (способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты), «детейлинг» (комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем), «вейп» (электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль) и даже не только англицизмы, но и «шиацу» (японский вариант точечного массажа), «кальцоне» (итальянский пирог, закрытая форма пиццы) и многое другое. Описать одним словом эти товары и услуги по-русски невозможно, а значит, их можно будет употреблять на вывесках. Правда, только в кириллическом написании.

Еще одна лазейка — депутаты делают исключение для «фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания». На всякий случай юристы напоминают: первое относится к названию фирмы, второе — к товарам, третье — к услугам. Разумеется, чтобы иметь возможность сохранить вывеску Ivanov&Сo, это фирменное наименование необходимо в правильном порядке зарегистрировать.

Таким образом, получается, что подавляющее большинство нынешних вывесок ресторанов и магазинов на латинице могут спокойно продолжать висеть. Их владельцам главное уточнить у своих юристов, не закончились ли еще сроки регистрации их товарного знака и принадлежат ли они всё еще им.

Вместе с тем в законопроекте довольно четко написано, от чего именно надо избавиться: «Информация о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах». Таким образом, если вывеска содержит надпись Cafe Ivanov, а зарегистрированный торговый знак — Ivanov, ее придется поменять на «Кафе Ivanov».

Также в тексте пояснительной записки прямо указываются слова, от которых на вывесках и в витринах придется избавиться точно и в любом случае: coffee, fresh, sale, shop, open.

Сам бизнес, который уже ознакомился с деталями нового законопроекта, пока не видит особых рисков и проблем с ним.

— У нас товарный знак зарегистрирован именно с таким написанием, но на афишах мы непременно даем сноску на русском языке. Мы на этот счет не переживаем, — говорит исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана и компании Igor Butman Music Group Роман Христюк.

— А зачем нам вывеску менять? У меня так товарный знак зарегистрирован, нам менять не надо, — рассказал Михаил Чудный, основатель сети ООО «ВАПАР ШОП».

— Конечно, мы расстроены, у нас 200 вывесок Baggins Coffee. Замена 200 вывесок выльется в миллионы, только одна стоит, в зависимости от кофейни, тысяч пятьдесят, и это еще без согласования, — говорит Салман Фазилзаде, один из сооснователей ООО «Бэггинс компани». — Но, кажется, нас должно обойти стороной — у нас зарегистрированный товарный знак. А закон касается тех компаний, у которых товарный знак не зарегистрирован. Но тут вопрос того, насколько все поняли. У нас в целом это всё зарегистрировано по всему миру. Мы даже суд выиграли у «Мидл Иста», который в Голливуде находится. Сейчас мы изучаем вопрос, и, если нас касается напрямую, не хотелось бы получить штрафы.

Лишь шаг на пути к цели

Светлана Гузь, управляющий партнер LEGAL to BUSINESS вот что говорит о проблеме:

— Исходя из действующего законодательства, бизнесу не придется непременно переводить вывески. Например, если рассматривать влияние этого проекта на Санкт-Петербург, в нашем городе установлен следующий порядок согласования вывесок: разрешения на их установку выдаются на 5 лет и отзыв такого разрешения не предусмотрен. Скорее всего, при повторной подаче заявления на разрешение после возможного принятия законопроекта его уже не удастся получить при отсутствии перевода.

Что касается штрафов, можно сказать, что в этой части законопроект не доработан. В Кодекс об административных правонарушениях никаких изменений не вносится, а на региональном уровне есть штрафы только за самовольную установку объекта для размещения информации без разрешения (вывески). Следовательно, материальной ответственности можно (пока) не опасаться.

Неоднозначная ситуация возникает относительно элементов, которые расположены внутри заведения. К примеру, в кофейне на всю стену нарисовано слово Coffee. С одной стороны, это «информация о классе или виде товара», что в соответствии с законопроектом относится к «информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей», и предпринимателю придется дорисовать перевод, с другой — элемент дизайна, а значит, нарушения отсутствуют.

По поводу названий жилых комплексов отмечу следующее:

во-первых , непонятно, по какому принципу субъекты права законодательной инициативы выбрали именно коммерческие обозначения объектов долевого участия, а не коммерческие обозначения во всей совокупности;

во-вторых , использование иностранных слов застройщиками во многом регламентировано другими законами, в том числе «О рекламе»;

в-третьих, в принятом Государственной думой после первого чтения постановлении поднимается вопрос об исключения из-под действия проектируемых норм указанного законопроекта наименований объектов (группы объектов) капитального строительства, малоэтажных жилых комплексов, введенных в эксплуатацию.

Вероятно, нельзя единомоментно ограничить использование коммерческих обозначений на иностранном языке, поэтому вытеснение будет проводиться постепенно, а этот законопроект — лишь шаг на пути к «цели».

Закон есть, а ответственности нет

Ерлан Касенов, «Санкт-Петербургская коллегия адвокатов „ЮрКонсалт Интернешнл“», председатель.

— В настоящий момент КоАП РФ не содержит положений, предусматривающих ту или иную ответственность за нарушение Закона «О государственном языке». Законопроект, принятый в первом чтении Государственной думой, также не вносит соответствующие изменения. То есть закон и его новые положения есть, а ответственности за их нарушения нет. Пока нет.

При этом из законопроекта следует, что приоритетным для законодателя является ограничить необоснованное и избыточное использование иностранного языка при информировании потребителей. Согласитесь, не каждый потребитель с ходу считает смысл, например, термина compliance.