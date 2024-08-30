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Главное — не проворонить: агроном рассказала, когда убирать тыквы

Не каждый плод подойдет для хранения

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4 комментария

Агроном рассказала, когда снимать тыквы

Начинается сезон сбора урожая. Под конец лета вслед за кабачками набирают в весе тыквы. Но как понять, что оранжевый плод созрел и пригоден для употребления? Такой вопрос задали наши коллеги из NGS.RU агроному, кандидату сельскохозяйственных наук Людмиле Шубиной. Публикуем работающие советы.

По словам эксперта, затягивать с уборкой тыквы с грядок не стоит. Заморозки бьют по листьям и нарушают целостность плода, ухудшают сохранность растения.

— В октябре тыква точно станет непригодной для хранения. Ее можно будет отправить на поделки или украшение к Хеллоуину, который у нас тоже стал популярен. И то, если выпадет снег, тыква испортится, — предупредила Людмила Шубина.

О спелости тыквы говорит кожура — она должна быть яркого и насыщенного цвета. По словам агронома, корка не должна протыкаться ногтем при надавливании. А при постукивании должен идти глухой звук.

Плодоножка, как и у арбузов, не должна быть полностью высохшей. Имейте в виду: плоды с вмятинами и царапинами не подойдут для хранения. При нарушении целостности овощ быстрее гниет.

Ранее мы показывали тыкву-гигант, которая выросла на участке домохозяйки из Рыбинского района. Ольга Догадаева поделилась секретом, как добиться рекордного урожая.

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Тыква Овощи Заготовки Хранение Дача Урожай
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Комментарии
4
Гость
30 августа 2024, 18:29
Правильно обжаренные сечки тыквы большое лакомство!
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