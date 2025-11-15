«Готовимся встречать Новый год»: в Ярославской области выпал первый снег. Видео

В Ростовском и Переславском округах выпал первый снег Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Утром 15 ноября в Ярославской области выпал первый снег. Как сообщают жители региона в соцсетях, сугробы намело в Переславском и Ростовском округах.

«Видео из Ростовского района, готовимся встречать Новый год. У нас уже зима», — комментирует закадровый голос.

Как ранее объясняли в центре «Фобос», похолодание принес арктический воздух, который пробивается с севера Европейской России. При столкновении тепла и холода также усилился ветер. Предварительно, снежный покров сохранится ненадолго.

В Ростовском округе выпал первый снег Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщают читатели 76.RU, небольшие снежинки также замечены в Красноперекопском районе Ярославля.

По прогнозу Ярославского ЦГМС, температура воздуха днем будет варьироваться от -3 до +2 градусов. Холоднее всего в эти выходные будет в Пошехонье и Данилове, устойчивый плюс прогнозируется в Рыбинске и Переславле.

К слову, в прошлом году первый снег в регионе выпал на месяц раньше — 9 октября.

Этим утром первый снег также выпал в Москве, Нижнем Новгороде и Костроме.

Узнать прогноз погоды можно также в сервисе «Погода 76.RU».