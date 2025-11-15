НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Осень «Готовимся встречать Новый год»: в Ярославской области выпал первый снег. Видео

«Готовимся встречать Новый год»: в Ярославской области выпал первый снег. Видео

Сугробы намело на юге региона

1 112
В Ростовском и Переславском округах выпал первый снег | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВ Ростовском и Переславском округах выпал первый снег | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В Ростовском и Переславском округах выпал первый снег

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Утром 15 ноября в Ярославской области выпал первый снег. Как сообщают жители региона в соцсетях, сугробы намело в Переславском и Ростовском округах.

«Видео из Ростовского района, готовимся встречать Новый год. У нас уже зима», — комментирует закадровый голос.

Как ранее объясняли в центре «Фобос», похолодание принес арктический воздух, который пробивается с севера Европейской России. При столкновении тепла и холода также усилился ветер. Предварительно, снежный покров сохранится ненадолго.

В Ростовском округе выпал первый снег

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщают читатели 76.RU, небольшие снежинки также замечены в Красноперекопском районе Ярославля.

По прогнозу Ярославского ЦГМС, температура воздуха днем будет варьироваться от -3 до +2 градусов. Холоднее всего в эти выходные будет в Пошехонье и Данилове, устойчивый плюс прогнозируется в Рыбинске и Переславле.

К слову, в прошлом году первый снег в регионе выпал на месяц раньше — 9 октября.

Этим утром первый снег также выпал в Москве, Нижнем Новгороде и Костроме.

Узнать прогноз погоды можно также в сервисе «Погода 76.RU».

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снег Прогноз погоды Переславль-Залесский Ростов Великий
Комментарии
8
Гость
1 час
Предзимье, грустная пора, Уходит осень, смыты краски, День хмурый, с самого утра, Уже забыты солнца ласки. Не радует и первый снег, Укрывший куцо серый город. Зима придёт, наверно, скоро...
Гость
1 час
На дворе -зима, а на календаре- осень.
Читать все комментарии
Гость
