В Ярославской области выпал первый снег. Видео

Первый снег выпал на севере региона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На севере Ярославской области заметили первый снег. Об этом рассказали 76.RU в Ярославском ЦГМС.

— За последний срок в районе Пошехонья, по северу области, был отмечен снег с дождем. [Прошел] мокрый снег, который не дает высоту. В Ярославле осадки будут в виде дождя, — рассказали 76.RU в ЦГМС России по Ярославской области.

В соцсетях также завирусилось видео снегопада из Любимского района. Судя по кадрам, в области припорошило траву.

Первый снег прошел в Любимском районе Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

— В Любимском районе стоит автоматическая метеостанция, она не учитывает дождь или мокрый снег, — обратили внимание в ЦГМС.