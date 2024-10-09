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В Ярославской области выпал первый снег. Видео

Зима подкралась внезапно

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1 комментарий

Первый снег выпал на севере региона

На севере Ярославской области заметили первый снег. Об этом рассказали 76.RU в Ярославском ЦГМС.

— За последний срок в районе Пошехонья, по северу области, был отмечен снег с дождем. [Прошел] мокрый снег, который не дает высоту. В Ярославле осадки будут в виде дождя, — рассказали 76.RU в ЦГМС России по Ярославской области.

В соцсетях также завирусилось видео снегопада из Любимского района. Судя по кадрам, в области припорошило траву.

Первый снег прошел в Любимском районе

— В Любимском районе стоит автоматическая метеостанция, она не учитывает дождь или мокрый снег, — обратили внимание в ЦГМС.

Как ранее разъясняли синоптики «Фобоса», осадки в Центральной России идут из-за поля дождевой облачности и холодного фронта. Первый снег в Ярославле прогнозировали на 9 октября.

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Комментарии
1
Гость
19 минут
"В соцсетях также завирусилось видео снегопада из Любимского района. Судя по кадрам, в области припорошило траву." Заместитель главного редактора.... В Любимской области припорошило траву?
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