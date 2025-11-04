НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В регионах России уже выпал снег. Когда ждать прихода зимы в Ярославле

В регионах России уже выпал снег. Когда ждать прихода зимы в Ярославле

Подробный прогноз погоды

1 637
Когда выпадет первый снег в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда выпадет первый снег в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда выпадет первый снег в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых регионах России в ноябре уже наступила настоящая зима. Так, например, по данным центра «Фобос», выпал снег и были отмечены первые 20-градусные морозы в Ненецком автономном округе и Республике Коми. А на Чукотке столбик термометра и вовсе опустился до -40 °C.

При этом в центральных областях Европейской России погода остается осенней.

«Несмотря на всё чаще отмечающиеся ночные заморозки, по температурным характеристиками продолжается отставание от календаря, — уточнили в „Фобосе“. — Ожидается, что средний температурный фон в предстоящие 9–10 дней будет на 2–7 градусов выше климатической нормы, а переход синоптических процессов на зимние рельсы произойдет ближе к середине ноября».

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле до конца недели — с 3 по 9 ноября — столбик термометра днем будет держаться в пределах +6… +8 °C, ночью — +5… +9 °C. Каждый день ожидаются дожди.

По долгосрочному прогнозу, первый снег должен выпасть в Ярославле 10 ноября.

Погода в Ярославле по дням:

  • во вторник, 4 ноября, переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем — +7… +9 °C, ночью ясно, +3… +5 °C;

  • в среду, 5 ноября, в течение суток переменная облачность; ночью — +3… +5 °C, днем — +6… +8 °C;

  • в пятницу, 6 ноября, переменная облачность, небольшой дождь; температура ночью и днем — +8… +10 °C;

  • в субботу, 7 ноября, в течение суток переменная облачность; ночью и днем — +7… +9 °C;

  • в воскресенье, 8 ноября, переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем — +9… +11 °C.

Ждете зиму?

Да
Нет
Больше люблю теплое время года
Отвечу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Ноябрь
Гость
38 минут
«У природы нет плохой погоды!» Ау нас дождяра льёт с утра: Ну, не знаю, в это время года, Как-то уж не очень я бодра!
Гость
1 час
В Ярославской области тепла всё ещё ждём, похоже, осень решила задержаться.
