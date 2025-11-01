Как подготовить дачу к зиме: список дел от агронома

Агроном Людмила Шубина рассказала, как подготовить дачу к новому сезону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Длинные выходные — самое время устроить финальный заезд на дачу. Перед новым сезоном нужно законсервировать хозяйство. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина составила список обязательных дел, что нужно успеть дачнику до зимы. Проверяйте, все ли вы сделали.

Как подготовить дачу к зиме

В первую очередь нужно слить воду из всех емкостей. Это бочки на улице, система отопления, если она есть, емкости в бане. Проверить целостность труб и перекрыть возможность подачи воды.

Лучше всего будет полностью обесточить дом. Если для этого нет возможности, например, работает видеонаблюдение, обязательно убедиться в целостности проводки. Важно отключить газ и проверить баллон.

В доме нужно разложить отраву от грызунов. Также сейчас есть и другие средства от мышей — клеевые ловушки.

«Мыши могут таких дел натворить за зиму! Помимо того, что раскладываем отраву по всем укромным местечкам, еще и забираем все продукты. Обязательно увозим крупы, печенья, семечки. Все, чем могут полакомиться мыши», — перечислила агроном Людмила Шубина.

Специалист советует забрать с собой все горючие материалы. Не забыть рассадные горшки, а также накопать земли и сделать питательный грунт для рассады на следующий сезон. Важно не забыть на даче семена, закрыть все подсобные помещения, погреб, колодец.

«В дачных сообществах зимой часто кражи происходят, поэтому все ценное лучше забрать, а инвентарь спрятать подальше. Проверить целостность всех замков и сооружений», — напомнила агроном.

С участка нужно убрать все украшения — садовые фигурки, гирлянды. А также бассейн, игрушки, мангал.

Как подготовить теплицу к зиме

В теплице после обработки от вредителей и грибковых заболеваний нужно внимательно осмотреть конструкцию. Не должно быть щелей или серьезных трещин.

«Лучше всего оставить ее открытой, а землю перекопать крупными комьями. Если есть возможность за зиму 2-3 раза приехать и накидать внутрь снега. Так земле будет намного лучше. Какую-то часть снега все равно наметет, но лучше набросать, — советует Людмила Шубина.

Весной снег будет таять и вымывать все лишнее из верхних слоев грунта.

Как подготовить огород и сад к зиме

Под зиму должен быть укрыт виноград, ежевика, плетистые розы. Важно проверить, чтобы на участке не осталось мусора.

«Нужно убрать все опоры растений, кирпичики, доски. Все, что использовалось для организации огорода. Если есть высокие грядки, то нужно их проверить на целостность. Стоит обозначить как-то грядки с чесноком, чтобы весной было удобнее ориентироваться», — подчеркнула специалист.

Стоит побелить стволы деревьев, чтобы защитить их от солнечных ожогов весенними лучами, которые будут отражаться от снега. Побелки есть и со специальным составом от грызунов.

«В начале ноября важно защитить деревья от зайцев и мышей. Можно обмотать стволы специальными сетками», — посоветовала специалист.

Стволы нужно обматывать на высоту залегания снега. Также будет полезно утрамбовывать снег вокруг деревьев, чтобы грызуны не могли к ним подобраться.