НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

зап.

 754мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Недвижимость «Дадут три года»: что теперь будет садоводам за заброшенные участки и как спасти забытую дачу

«Дадут три года»: что теперь будет садоводам за заброшенные участки и как спасти забытую дачу

Узнали, за что могут забрать землю

269
Начали действовать новые правила для дачников | Источник: Дарья Пона / 74.RUНачали действовать новые правила для дачников | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Начали действовать новые правила для дачников

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

В России этой осенью утвердили признаки, по которым земельные участки будут считаться неиспользуемыми. Многие любители фитнеса на грядках нововведения восприняли как угрозу потерять свои драгоценные «сотки». Как избежать проблем и нарушений, UFA1.RU выяснил у замруководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Натальи Низамутдиновой.

С 1 марта 2025 года продать участок можно только при наличии установленных границ в Едином государственном реестре недвижимости, а также введен трехлетний срок для освоения земельных участков. С 1 сентября вступило в силу постановление Правительства РФ, которое утвердило признаки неиспользования земельных участков

Заметим, что изымать участки власти могли у владельцев и раньше. Например, если земля предназначена под сельское хозяйство, а фактически какой-либо деятельности хозяин не ведет как минимум три года. Если же владелец использовал землю, но для чего-то другого, забрать участок могли и не дожидаясь истечения трехлетнего периода. В обоих случаях собственность продавали на торгах.

Теперь упомянутые правила будут действовать и в границах населенных пунктов. Отныне они также распространяются на садовые и огородные участки.

— Зачем вообще были нужны новые правила, если не для упрощения процедуры изъятия участков?

— Ранее в отношении этих категорий земель не было ясных критериев, позволяющих однозначно определить, используется участок по назначению или нет. Сейчас эта правовая неопределенность устранена: создан прозрачный механизм контроля и ответственности. Собственники теперь точно знают, какие действия или бездействие могут быть расценены как нарушение, а контролирующие органы руководствуются едиными, измеримыми нормами, что исключает субъективность при оценке ситуации.

Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, срок освоения начинает исчисляться с даты возникновения права собственности. Для уже принадлежащих гражданам участков отсчет ведется с 1 марта 2025 года.

Задача не наказать собственников или изъять у них землю, а вернуть их на свои участки для надлежащего использования. Теперь у владельцев есть ясные правила и время, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Кроме того, утвержденные признаки неиспользования земли снижают риски пожаров и санитарных угроз, способствуют улучшению облика населенных пунктов и сокращению количества заброшенных территорий.

— Что имеется в виду под «освоением участка»?

— Необходимо понимать, что данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дополнительно дается 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию. Перечень мероприятий включает, среди прочих, очистку территории, подготовку почвы, рекультивационные работы и другие действия, обеспечивающие пригодность участка к целевому использованию. В частности, это очистка от сорняков, мусора и посторонних предметов, увлажнение, осушение, восстановление плодородия и т. д.

Таким образом, пока идет отведенный срок на освоение, оштрафовать за нескошенную траву, например, никто не будет. Как максимум власти могут обращаться к владельцу с разъяснениями.

В каких случаях могут изъять земельный участок с 2025 года | Источник: Дарья Пона / 74.RUВ каких случаях могут изъять земельный участок с 2025 года | Источник: Дарья Пона / 74.RU

В каких случаях могут изъять земельный участок с 2025 года

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

— Что будет после истечения трехлетнего срока — условно, после 1 марта 2028 года?

— Владелец обязан начать использовать участок по целевому назначению — например, строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию и т. д.

— На что еще стоит обратить особое внимание?

  • На садовых и огородных участках нельзя допускать зарастания сорняками выше 1 метра на 50% площади;

  • для земель под строительство (не ИЖС) отсутствие оформленного объекта в течение 5 лет с момента оформления прав на участок (плюс 3 года на освоение) может стать основанием для признания участка неиспользуемым — то есть проверка возможна не ранее чем через 8 лет с момента оформления прав;

  • для участков под индивидуальное жилищное строительство срок строительства составляет 7 лет с момента оформления прав на участок, соответственно, контроль начнется не ранее чем через 10 лет;

  • если здание уже есть, то его нельзя оставлять в аварийном состоянии: разрушенная крыша, стены, отсутствие окон — все это является признаками неиспользования. Восстановление должно начаться в течение года после фиксации нарушения инспектором;

  • захламление или загрязнение отходами более 50% площади — общий признак неиспользования для всех участков в населенных пунктах и на садово-огородных территориях.

— Многие боятся, что участок могут изъять из-за нарушений. Это действительно так?

— При первоначальном выявлении нарушения использования земельного участка выдается предписание о его устранении с указанием срока для принятия мер. Если владелец не может освоить и использовать участок по объективным причинам, он представляет подтверждающие документы об этом, продлевая таким образом срок. Также собственник может передать участок в аренду или безвозмездное пользование. Важно помнить, что при первом выявлении нарушения административный штраф не назначается, наказание ограничивается предупреждением.

— А если владелец все равно не устраняет нарушение?

— Тогда местные власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и инициировать продажу участка на публичных торгах. Вырученные средства (за вычетом расходов на торги и приведение участка в порядок) возвращаются бывшему владельцу.

В начале октября Госдума предлагала переложить аналогичные меры и на квартиры россиян. Согласно инициативе, у хозяев будут изымать пустующие жилплощади. Мы разобрались, как именно хотят реализовать скандальный законопроект.

ПО ТЕМЕ
Андрей СивецАндрей Сивец
Андрей Сивец
Садоводство Росреестр Земельная собственность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
47 минут
что теперь будет садоводам «Дадут три года» :)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление