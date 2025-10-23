«Дадут три года»: что теперь будет садоводам за заброшенные участки и как спасти забытую дачу

Начали действовать новые правила для дачников Источник: Дарья Пона / 74.RU

В России этой осенью утвердили признаки, по которым земельные участки будут считаться неиспользуемыми. Многие любители фитнеса на грядках нововведения восприняли как угрозу потерять свои драгоценные «сотки». Как избежать проблем и нарушений, UFA1.RU выяснил у замруководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Натальи Низамутдиновой.

С 1 марта 2025 года продать участок можно только при наличии установленных границ в Едином государственном реестре недвижимости, а также введен трехлетний срок для освоения земельных участков. С 1 сентября вступило в силу постановление Правительства РФ, которое утвердило признаки неиспользования земельных участков

Заметим, что изымать участки власти могли у владельцев и раньше. Например, если земля предназначена под сельское хозяйство, а фактически какой-либо деятельности хозяин не ведет как минимум три года. Если же владелец использовал землю, но для чего-то другого, забрать участок могли и не дожидаясь истечения трехлетнего периода. В обоих случаях собственность продавали на торгах.

Теперь упомянутые правила будут действовать и в границах населенных пунктов. Отныне они также распространяются на садовые и огородные участки.

— Зачем вообще были нужны новые правила, если не для упрощения процедуры изъятия участков?

— Ранее в отношении этих категорий земель не было ясных критериев, позволяющих однозначно определить, используется участок по назначению или нет. Сейчас эта правовая неопределенность устранена: создан прозрачный механизм контроля и ответственности. Собственники теперь точно знают, какие действия или бездействие могут быть расценены как нарушение, а контролирующие органы руководствуются едиными, измеримыми нормами, что исключает субъективность при оценке ситуации.

Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, срок освоения начинает исчисляться с даты возникновения права собственности. Для уже принадлежащих гражданам участков отсчет ведется с 1 марта 2025 года.

Задача не наказать собственников или изъять у них землю, а вернуть их на свои участки для надлежащего использования. Теперь у владельцев есть ясные правила и время, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Кроме того, утвержденные признаки неиспользования земли снижают риски пожаров и санитарных угроз, способствуют улучшению облика населенных пунктов и сокращению количества заброшенных территорий.

— Что имеется в виду под «освоением участка»?

— Необходимо понимать, что данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью . Человеку дополнительно дается 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию . Перечень мероприятий включает, среди прочих, очистку территории, подготовку почвы, рекультивационные работы и другие действия, обеспечивающие пригодность участка к целевому использованию. В частности, это очистка от сорняков, мусора и посторонних предметов, увлажнение, осушение, восстановление плодородия и т. д.

Таким образом, пока идет отведенный срок на освоение, оштрафовать за нескошенную траву, например, никто не будет. Как максимум власти могут обращаться к владельцу с разъяснениями.

В каких случаях могут изъять земельный участок с 2025 года Источник: Дарья Пона / 74.RU

— Что будет после истечения трехлетнего срока — условно, после 1 марта 2028 года?

— Владелец обязан начать использовать участок по целевому назначению — например, строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию и т. д.

— На что еще стоит обратить особое внимание?

На садовых и огородных участках нельзя допускать зарастания сорняками выше 1 метра на 50% площади ;

для земель под строительство (не ИЖС) отсутствие оформленного объекта в течение 5 лет с момента оформления прав на участок (плюс 3 года на освоение) может стать основанием для признания участка неиспользуемым — то есть проверка возможна не ранее чем через 8 лет с момента оформления прав;

для участков под индивидуальное жилищное строительство срок строительства составляет 7 лет с момента оформления прав на участок, соответственно, контроль начнется не ранее чем через 10 лет;

если здание уже есть, то его нельзя оставлять в аварийном состоянии : разрушенная крыша, стены, отсутствие окон — все это является признаками неиспользования. Восстановление должно начаться в течение года после фиксации нарушения инспектором;

захламление или загрязнение отходами более 50% площади — общий признак неиспользования для всех участков в населенных пунктах и на садово-огородных территориях.

— Многие боятся, что участок могут изъять из-за нарушений. Это действительно так?

— При первоначальном выявлении нарушения использования земельного участка выдается предписание о его устранении с указанием срока для принятия мер. Если владелец не может освоить и использовать участок по объективным причинам, он представляет подтверждающие документы об этом, продлевая таким образом срок. Также собственник может передать участок в аренду или безвозмездное пользование. Важно помнить, что при первом выявлении нарушения административный штраф не назначается, наказание ограничивается предупреждением.

— А если владелец все равно не устраняет нарушение?

— Тогда местные власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и инициировать продажу участка на публичных торгах. Вырученные средства (за вычетом расходов на торги и приведение участка в порядок) возвращаются бывшему владельцу.