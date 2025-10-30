НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 751мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,47
EUR 92,25
Погода на выходные
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Скандал из-за качества питания в школах
«Умные решения» в недвижимости
Переезжает факультет крупного вуза
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
Приговор за хищение 40 млн
Две новые дороги
Объединение колледжей
Повысят налоги на дома и квартиры
Осень «До зимы также ещё далеко»: какая погода будет на ноябрьских праздниках в Центральной России

«До зимы также ещё далеко»: какая погода будет на ноябрьских праздниках в Центральной России

Публикуем подробный прогноз на ближайшую неделю

342
Синоптики опубликовали прогноз на ноябрьские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики опубликовали прогноз на ноябрьские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики опубликовали прогноз на ноябрьские праздники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России ожидается аномально тёплая погода в ноябрьские праздники. По данным специалистов центра «Фобос», такой климат обусловлен стационарным азиатским антициклоном. По предварительным оценкам, теплая погода сохранится до десятых чисел ноября.

«В Центральной России до зимы также ещё далеко, — уточнили в „Фобосе“, — По предварительным прогнозам, в первую декаду ноября обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало: атлантические циклоны, смещающиеся по периферии очага высокого давления, продолжат закачивать в регион согретые Гольфстримом воздушные массы».

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле в первую неделю декабря температура воздуха днём будет держаться в пределах от +3 до +9 градусов, ночью — от +2 до +7 градусов.

Прогноз погоды по дням

  • в субботу, 1 ноября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +2..+4 °С, днем — +4..+6 °С;

  • в воскресенье, 2 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью +1..+3 °С, днем +4..+6 °С;

  • в понедельник, 3 ноября, ожидается переменная облачность. Температура ночью +2..+4 °С, днем +6..+8 °С;

  • во вторник, 4 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +6..+8 °С, днем +9..11 °С;

  • в среду, 5 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +6..+8 °С, днем +9..11 °С.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
21 минута
Отличная новость для любителей тепла!
Гость
21 минута
# У нас в Центральной России уже привыкли к переменам погоды, но такая аномалия — это необычно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление