«До зимы также ещё далеко»: какая погода будет на ноябрьских праздниках в Центральной России

В Центральной России ожидается аномально тёплая погода в ноябрьские праздники. По данным специалистов центра «Фобос», такой климат обусловлен стационарным азиатским антициклоном. По предварительным оценкам, теплая погода сохранится до десятых чисел ноября.
«В Центральной России до зимы также ещё далеко, — уточнили в „Фобосе“, — По предварительным прогнозам, в первую декаду ноября обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало: атлантические циклоны, смещающиеся по периферии очага высокого давления, продолжат закачивать в регион согретые Гольфстримом воздушные массы».
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле в первую неделю декабря температура воздуха днём будет держаться в пределах от +3 до +9 градусов, ночью — от +2 до +7 градусов.
Прогноз погоды по дням
в субботу, 1 ноября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +2..+4 °С, днем — +4..+6 °С;
в воскресенье, 2 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью +1..+3 °С, днем +4..+6 °С;
в понедельник, 3 ноября, ожидается переменная облачность. Температура ночью +2..+4 °С, днем +6..+8 °С;
во вторник, 4 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +6..+8 °С, днем +9..11 °С;
в среду, 5 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +6..+8 °С, днем +9..11 °С.