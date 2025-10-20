НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зима откладывается: в Центральную Россию идет потепление

Зима откладывается: в Центральную Россию идет потепление

Синоптики дали прогноз для Ярославской области на конец октября

В Центральной России потеплеет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России потеплеет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России потеплеет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию идет потепление. Об этом 20 октября сообщили специалисты центра «Фобос».

«Над центральными областями Европейской России господствует глубокая осень, и синоптические процессы сохранят погоду в этот период довольно облачной с высокой вероятностью дождей и с температурой немного превышающей рамки климата», —  рассказали в «Фобосе».

Самыми холодными днями на этой неделе станут понедельник и вторник. В ночные часы в ряде районов Ярославской области ожидаются минусовые температуры: до -3…-4 градусов.

Но ближе к выходным ситуация изменится.

«В среду управление погодой перейдет к гребню антициклона, вытягивающемуся с северо-востока. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди. А в изменении температурных показателей наметится тенденция к повышению», — отметили в «Фобосе».

Еще более заметные изменения прогнозируются в пятницу и выходные, когда в центральные регионы начнет поступать хорошо согретый Гольфстримом атлантический воздух.

Прогноз погоды для Ярославской области от Гидрометцентра:

  • вторник, 21 октября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -4…+1 градус, днем: +2…+7 градусов;

  • среда, 22 октября: облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: +2…+7 градусов;

  • четверг, 23 октября: облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем: +2…+7 градусов;

  • пятница, 24 октября: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +1 градус, днем: +7 градусов;

  • суббота, 25 октября: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +8 градусов;

  • воскресенье, 26 октября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +9 градусов.

Актуальный прогноз погоды также можно узнать с помощью сервиса «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
4
Гость
54 минуты
Начало октября, а уже думаешь о зиме — переменчивая погода.
Гость
54 минуты
В Москве с погодой вообще что-то непонятное творится, не знаешь, чего ждать.
Читать все комментарии
