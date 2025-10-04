НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Какой будет зима в 2025 году: узнаем погоду по народным приметам октября

Какой будет зима в 2025 году: узнаем погоду по народным приметам октября

По отдельным дням можно составить прогноз почти на весь год

228
Погода в октябре сама предскажет, когда ждать дождя, а когда — снега

Погода в октябре сама предскажет, когда ждать дождя, а когда — снега

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Октябрь во многих регионах России — месяц уже скорее зимний, чем осенний. Тем легче по нему предсказать погоду на самое холодное время года, а также на весну.

Так, если верить приметам, какого числа в октябре выпадет снег и ударят морозы, с такого числа придет настоящая весна в апреле. Если большая часть октября будет снежной, то и весной снег долго не будет таять. А еще запомните первый снежный день месяца — через 40 дней после него придет настоящая зима.

Рассказываем, на что еще нужно обращать внимание, судя по приметам и народным поверьям.

Если месяц будет теплым, радоваться не стоит: это признак морозной зимы. Но октябрь с продолжительными холодами тоже не сулит ничего хорошего и обещает, что зима будет очень суровой.

Какой будет зима, также подскажут деревья. Если ветки оголились очень быстро, зима будет суровой, а если листва осталась, да еще и зелени много — жди короткой зимы с небольшими морозами. Еще один индикатор — береза: если в начале октября листья еще не опали, снег ляжет нескоро.

Прогноз погоды можно составить по отдельным дням октября. Перечисляем самые «приметные» из них:

  • 4 октября — какой будет погода в этот день, такой она останется и на четыре недели. Еще одна примета: если погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной;

  • 7 октября обратите внимание на дубы: если желудей много, то зима будет теплой, а лето — урожайным;

  • 8 октября — какая погода в этот день, такая же будет и 8 апреля. А если в этот день выпал первый снег, то окончательно зима установится на Михайлов день — по новому стилю это 21 ноября;

  • 9 октября — если в этот день будет дождь со снегом, то в январе трижды ждите сильных оттепелей, а если будет солнечно и тепло, значит, июнь будет дождливым и холодным;

  • 21 октября — если облака низко, то в ближайшие дни будут сильные морозы;

  • 23 октября — если на улице слякотно и грязно, значит, до 4 ноября снега не будет;

  • 27 октября — сырой день — признак прихода зимы к 24 ноября, а если на улице сухо, то и лето будет без дождей.

Отдельные приметы есть и по тому, в какой день выпадет снег:

  • 13 октября — зима настанет нескоро;

  • 17 октября — через 40 дней придет настоящая зима;

  • 19 октября — если выпал сухой снег, значит, будет хорошее лето;

  • 20 октября — зима придет 22 ноября;

  • 24 октября — если утром выпал снег, зима будет суровой.

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Прогноз погоды Октябрь Народная примета Осень Зима
Комментарии
3
Гость
1 час
Интересно, насколько эти приметы актуальны в наш век изменений климата.
Гость
1 час
Посмотрим, насколько народные приметы точнее научных прогнозов.
Читать все комментарии
