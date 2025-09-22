Ярославна вырастила на огороде тыкву-гиганта. В чем секрет щедрого урожая?

Ярославна вырастила тыкву-гиганта Источник: Ольга Новикова

Жительница Рыбинска Ярославской области Ольга Новикова вырастила у себя на участке тыкву-гиганта весом 219 килограммов. Свой урожай она представила на открытии выставки «Овощи-гиганты» в «Аптекарском огороде» в Москве 19 сентября.

В разговоре с 76.RU Ольга отметила, что раньше никогда не увлекалась садоводством. В 2025 году она впервые решила что-то вырастить. Знакомая поделилась с ней специальными семенами для выращивания овощей-гигантов. С этого и началось ее увлечение.

«У нас в Рыбинске Ольга Догадаева выращивает огромные овощи. В 2024 году она вырастила гигантский кабачок и зарегистрировала его в Книге рекордов Гиннесса. Она и поделилась со мной семечком», — рассказала Ольга.

У нашей собеседницы было три семени. Она их прорастила, но высадила только две тыквы: третья заболела.

«Остался один куст. И вот на этом кусте у меня выросли две тыквы — 219 килограммов и около 100 килограммов. Если бы я приняла решение оставить одну тыкву, она бы, скорее всего, сейчас уже была под 300 килограммов», — подметила Ольга Новикова.

Как попасть на выставку овощей-гигантов в Москве

На участке у Ольги выросли две тыквы весом в 219 и 100 килограммов Источник: Ольга Новикова

Компания, которая производит удобрения, организовала конкурс овощей-гигантов в Москве. Жительница Рыбинска решила представить на состязании свою тыкву.

«Для конкурса создали общий чат в Telegram, где нас курировал призер прошлых лет по тыкве — Александр Чусов. Он сразу прислал подробную методичку на 30 страниц: как прорастить семена, как поливать, чем подкармливать и как защищать от вредителей. Мы выращивали тыквы именно по этой инструкции», — пояснила Ольга.

Конкурс завершился 10 сентября. Все участники отправили финальные отчеты о результатах, на основе которых выбрали десять победителей. Их тыквы забрали в Москву на выставку. Дополнительно можно было подать заявку и отправить свой овощ на экспозицию. Так вместе с кабачком и арбузом Ольги Догадаевой в «Аптекарский огород» отправилась и тыква Ольги.

Тыква Ольги была представлена на выставке овощей-гигантов в Москве Источник: Ольга Новикова

«Всего на выставке представили 30 тыкв — самых больших по всей России. Моя оказалась примерно 27-й по весу: средний вес большинства был в пределах 300–400 килограммов», — отметила наша собеседница.

Кроме тыквы Ольга вырастила у себя на участке гигантские арбузы по 30 килограммов, 20-килограммовый кабачок и огромные помидоры.

Такой кабачок вырос за 35 дней Источник: Ольга Новикова

Как ухаживать за тыквой

Жительница Рыбинска отмечает, что изначально начала выращивать тыквы для себя. Ей нравилось, как на участке смотрится огромная ярко-оранжевая «мандариновая» тыква.

Основной уход за тыквой — ежедневный полив. В жаркую погоду на овощ уходит около 100 литров утром и вечером.

«Но поливать нужно не просто водой, а с удобрениями. Ничего химического — кальций, магний и универсальные органические смеси. Кроме того, раз в две недели проводила обработку от болезней и вредителей. В этом году повезло: почти никаких проблем не было, только к концу появилась мучнистая роса», — рассказала Ольга Новикова.

Еще важно правильно формировать куст: раскладывать плети елочкой, чтобы они не мешали друг другу и каждая укоренялась отдельно. Ольга Новикова садовод-любитель

Куда отправляют овощи-гиганты после выставок?

Тыкву с выставки должны разрезать в ноябре, семена из овоща отправят владельцам урожая. Ольга планирует подарить их друзьям или пустить на продажу.

«У меня есть еще одна тыква весом около 100 килограммов. Ее, скорее всего, пущу в дело — сварю варенье или компот», — отметила Ольга Новикова.