12-летний ярославец вырастил тыкву-гиганта весом 357 килограммов. Как ему это удалось — видео

Ярославец вырастил огромную тыкву Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

12-летний Степан Разин из Ярославля вырастил гигантскую тыкву весом 357 килограммов. Свой урожай он представил в московском «Аптекарском огороде» на выставке «Овощи-гиганты» 19 сентября.

«Захотелось мне выращивать тыквы, потому что очень много роликов гуляет по интернету с гигантскими тыквами более 1 тонны 200 килограммов — это очень хороший результат. В этом году в России никому не удалось вырастить тыкву более тонны», — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU Стёпа.

Как уточнила 76.RU мама Степана Ольга, мальчик выращивает огромные овощи на участке у бабушки.

Степан поделился, почему решил выращивать гигантские овощи Источник: Городские медиа

Ради конкурса он посадил сразу несколько семян. Весной выбрал самые крепкие ростки и высадил их в грунт. Но погода в этом году выдалась капризной: после теплого мая пришел затяжной холодный июнь, и растениям пришлось непросто.

«Под каждой тыквой был проведен греющий кабель, чтобы земля подогревалась. Сверху был сделан парник для каждой, чтобы ее ночью не подбивало морозом. В каждый парник был куплен тепловентилятор», — поделилась мама Степана.

В итоге все четыре тыквы выжили, но плоды удалось получить только с одной — именно она и выросла до 357 килограммов.

На выставку в «Аптекарский огород» семья Разиных приезжает уже второй год подряд. История участия в фестивале началась в 2024-м, когда старший брат Степана, Иван, узнал о выставке гигантских овощей.

«Иван нашел информацию о фестивале и сам позвонил главному архитектору ботанического сада Артему. Мы списались, договорились — и нас пригласили участвовать. В прошлом году наша тыква весила 400 килограммов и заняла четвертое место. Это был очень хороший результат», — рассказала мама Степана.

Помимо тыквы Степан выращивает гигантские арбузы, свёклу, помидоры, баклажаны и даже подсолнухи.