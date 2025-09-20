НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

ю-з.

 752мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Город 12-летний ярославец вырастил тыкву-гиганта весом 357 килограммов. Как ему это удалось — видео

12-летний ярославец вырастил тыкву-гиганта весом 357 килограммов. Как ему это удалось — видео

Свой урожай он повез на выставку в Москву

421
Ярославец вырастил огромную тыкву | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЯрославец вырастил огромную тыкву | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ярославец вырастил огромную тыкву

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

12-летний Степан Разин из Ярославля вырастил гигантскую тыкву весом 357 килограммов. Свой урожай он представил в московском «Аптекарском огороде» на выставке «Овощи-гиганты» 19 сентября.

«Захотелось мне выращивать тыквы, потому что очень много роликов гуляет по интернету с гигантскими тыквами более 1 тонны 200 килограммов — это очень хороший результат. В этом году в России никому не удалось вырастить тыкву более тонны», — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU Стёпа.

Как уточнила 76.RU мама Степана Ольга, мальчик выращивает огромные овощи на участке у бабушки.

Степан поделился, почему решил выращивать гигантские овощи

Источник:

Городские медиа

Ради конкурса он посадил сразу несколько семян. Весной выбрал самые крепкие ростки и высадил их в грунт. Но погода в этом году выдалась капризной: после теплого мая пришел затяжной холодный июнь, и растениям пришлось непросто.

«Под каждой тыквой был проведен греющий кабель, чтобы земля подогревалась. Сверху был сделан парник для каждой, чтобы ее ночью не подбивало морозом. В каждый парник был куплен тепловентилятор», — поделилась мама Степана.

В итоге все четыре тыквы выжили, но плоды удалось получить только с одной — именно она и выросла до 357 килограммов.

На выставку в «Аптекарский огород» семья Разиных приезжает уже второй год подряд. История участия в фестивале началась в 2024-м, когда старший брат Степана, Иван, узнал о выставке гигантских овощей.

«Иван нашел информацию о фестивале и сам позвонил главному архитектору ботанического сада Артему. Мы списались, договорились — и нас пригласили участвовать. В прошлом году наша тыква весила 400 килограммов и заняла четвертое место. Это был очень хороший результат», — рассказала мама Степана.

Помимо тыквы Степан выращивает гигантские арбузы, свёклу, помидоры, баклажаны и даже подсолнухи.

Подробнее о том, как прошла выставка гигантских овощей, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Тыква Урожай
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
53 минуты
Степан поделись пожалуйста секретом,я тоже люблю всякое выращивать овощи фрукты, и все остольноетв Ярославле
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление