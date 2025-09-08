«Это подарок природы»: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

На неделе с 8 по 14 сентября синоптики прогнозируют практически летнюю погоду в Центральной России.
«Очаг высокого давления не позволит появиться плотной облачности. Здесь будет преобладать солнечная и тихая погода, а температурный режим окажется теплее, чем положено по сентябрьскому климату», — рассказали в центре «Фобос».
При этом жителей предупредили, что сейчас с каждыми новыми сутками ночь становится длиннее, а день короче на 2 минуты. Соответственно солнечный прогрев уменьшается и воздух остывает. Поэтому неизбежно, что постепенно будет становиться все прохладнее.
«Тем не менее это — подарок природы, ведь если посмотреть летопись наблюдений, например, минимальная температура 11 сентября 1892 года составила −1,4°С», — отметили в «Фобосе».
В Ярославской области на наступившей неделе в дневные часы воздух будет прогреваться в среднем до +20…+22 градусов. Ночью обещают +7…+9 градусов. Самым теплым днем недели должен стать понедельник, 8 сентября, когда столбики термометров поднимутся до +24 градусов.
Погода по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:
понедельник, 8 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;
вторник, 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +6…+11 градусов, днем: +18…+23 градуса;
среда, 10 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +18…+23 градуса;
четверг, 11 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +7 градусов, днем: +22 градуса;
пятница, 12 сентября: облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +20 градусов;
суббота, 13 сентября: облачно, без осадков. Ветер южный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +21 градус;
воскресенье, 14 сентября: облачно, без осадков. Ветер южный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +22 градуса.
