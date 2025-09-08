НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Это подарок природы»: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

«Это подарок природы»: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

Чего ждать в Ярославской области с 8 по 14 сентября

339
В Центральной России прогнозируют теплую неделю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России прогнозируют теплую неделю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России прогнозируют теплую неделю

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе с 8 по 14 сентября синоптики прогнозируют практически летнюю погоду в Центральной России.

«Очаг высокого давления не позволит появиться плотной облачности. Здесь будет преобладать солнечная и тихая погода, а температурный режим окажется теплее, чем положено по сентябрьскому климату», — рассказали в центре «Фобос».

При этом жителей предупредили, что сейчас с каждыми новыми сутками ночь становится длиннее, а день короче на 2 минуты. Соответственно солнечный прогрев уменьшается и воздух остывает. Поэтому неизбежно, что постепенно будет становиться все прохладнее.

«Тем не менее это — подарок природы, ведь если посмотреть летопись наблюдений, например, минимальная температура 11 сентября 1892 года составила −1,4°С», — отметили в «Фобосе».

В Ярославской области на наступившей неделе в дневные часы воздух будет прогреваться в среднем до +20…+22 градусов. Ночью обещают +7…+9 градусов. Самым теплым днем недели должен стать понедельник, 8 сентября, когда столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

Погода по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • понедельник, 8 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;

  • вторник, 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +6…+11 градусов, днем: +18…+23 градуса;

  • среда, 10 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +18…+23 градуса;

  • четверг, 11 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +7 градусов, днем: +22 градуса;

  • пятница, 12 сентября: облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +20 градусов;

  • суббота, 13 сентября: облачно, без осадков. Ветер южный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +21 градус;

  • воскресенье, 14 сентября: облачно, без осадков. Ветер южный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +22 градуса.

Актуальный прогноз погоды для Ярославской области также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр России Центр Фобос
