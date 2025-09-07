Вот тебе и бархатный сезон: Сочи затопило и ожидается шторм

Автобусы плывут Источник: Сочи с огоньком / Telegram

Сочи столкнулся с мощными ливнями, которые привели к серьезным подтоплениям. Одно из самых проблемных мест — площадь у Адлерского железнодорожного вокзала, которая ушла под воду, превратившись в большое озеро.

Источник: Сочи с огоньком / Telegram

Местные жители и туристы вынуждены буквально переходить улицы вброд. В соцсетях появляются шутливые, но жизненные советы: «Надеваем пакеты на ноги», «надуваем матрасы и вперед». Движение на многих дорогах курорта сильно затруднено из-за стоячей воды.

Источник: Любимый Сочи / Telegram

Некоторых туристов погода не пугает. Они продолжают купаться, но уже под зонтиком.

Источник: Сочи с огоньком / Telegram

На дороги падают деревья и перекрывают проезжую часть. Но самое страшное еще впереди.

Источник: Любимый Сочи / Telegram

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных явлений: сильными дождями, грозами и шквалистым ветром до 20 м/с. Основной удар прогнозируют 8 сентября.

Источник: Сочи Онлайн / Telegram