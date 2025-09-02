НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославцев предупредили об ухудшении погоды. Подробный прогноз на ближайшие часы

Когда накроет стихия

476
Написать комментарий
Ярославцев предупредили об ухудшении погоды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили об ухудшении погоды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для жителей Ярославля и области в МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде. По данным спасателей, в ближайшие часы 2 сентября в регионе ожидается сильный ветер, который продержится до вечера.

«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ „Центральное УГМС“, в ближайшие 1–3 часа с сохранением до 21:00 2 сентября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12–17 м/с», — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Из-за ветра прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Ожидаются перебои в работе электросетей, связи и коммунальных систем, затруднения на транспорте, падение деревьев, рекламных конструкций и кранов. Возможны травмы среди населения, возгорания в лесах и на дачных участках, а также гибель сельхозкультур.

Телефон экстренных служб: 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 2 сентября температура воздуха в Ярославле поднимется до +14 градусов, но будет ощущаться как +11.

Ранее у нас выходил прогноз погоды на сентябрь от синоптика центра «Метео» Александра Ильина.

