От жары до дождей: синоптик рассказал, какой погоды ждать в сентябре в Центральной России

Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как говорится, вот и лето и прошло. Однако не стоит расстраиваться: сентябрьская погода еще порадует жителей Центральной России зноем. Какой погоды ждать в первый месяц осени и когда будет бабье лето, рассказал синоптик метеорологического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, первый месяц осени будет теплее, чем это ожидается по климату.

«Уже первая декада сентября станет тому подтверждением. До 10-х чисел температура воздуха ожидается +18… +23 градуса, без существенных осадков», — отметил Александр Ильин.

На стыке первой и второй декад начнутся дожди и станет прохладнее. Температура воздуха упадет до +13… +18 градусов.

«До 20-х чисел сентября температура воздуха в отдельные дни может подниматься до +20 градусов, а существенных осадков почти не ожидается», — добавил синоптик.

Последние 10 дней сентября принесут в Центральную Россию более продолжительные дожди.

«С 26 сентября может начаться похолодание вместе с дождями. Температура опустится до +10… +15 градусов, а в отдельных районах Московской области днем столбик термометра не поднимется выше +10 градусов», — предупредил Ильин.

А когда ждать бабьего лета?

Что касается бабьего лета, синоптики поясняют: это первый период потепления и солнечной погоды после осеннего ненастья. Если после солнечных дней наступят затяжные дожди и резкое похолодание, первое потепление и будет бабьим летом.

Поскольку вторая половина августа была достаточно прохладной, по данным Александра Ильина, потепление в последние выходные лета — это и есть ранее бабье лето: «В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +25… +28 градусов без осадков, это уже раннее бабье лето».