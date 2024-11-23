«Стартует метеорологическая зима»: циклон «Каэтано» завалит Ярославль снегом

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Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни

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В Ярославле прогнозируют снег и ветер

Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило жителей о снегопаде и сильном ветре 23 ноября.

— Сильные осадки (мокрый снег, снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с по Ярославской области и городу Ярославлю ожидаются днем 23 ноября с сохранением до конца суток, — сообщили власти региона.

Причиной ненастья станет циклонический вихрь «Каэтано», который ворвется в регион с юго-запада. Последствием принесенных им осадков станет начало формирования снежного покрова. На дорогах возможна гололедица.

При этом температура воздуха в Ярославской области в субботу будет держаться на отметках -2… +3 градуса.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, еще прогнозируют небольшой снег. Днем без осадков. Но вероятность гололедицы всё еще сохранится. Гидрометцентр прогнозирует в последний день недели -1… -6 градусов ночью, -3… +2 градуса днем.

На следующей неделе прогнозируются отрицательные температуры и ночью, и днем.

— Учитывая тот факт, что среднесуточная температура воскресного дня окажется немного ниже 0 градусов и в последующие 3–4 дня температура будет держаться в зоне отрицательных значений, 24 ноября с опозданием ровно на 10 дней стартует метеорологическая зима, — рассказали в центре «Фобос».

Прогноз погоды в Ярославской области по дням:

  • 23 ноября, суббота: облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега, местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Ветер южный, 7–12 м/с. Температура днем -2… +3 °С;

  • 24 ноября, воскресенье: облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью -1… -6 °С, днем -3… +2 °С;

  • 25 ноября, понедельник: облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Температура воздуха ночью -1… -6 °С, днем -4… +1 °С;

  • 26 ноября, вторник: малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4 м/с. Температура воздуха ночью -6 °С, днем -2 °С;

  • 27 ноября, среда: облачно, без осадков. Ветер южный, 2 м/с. Температура воздуха ночью -4 °С, днем -2 °С;

  • 28 ноября, четверг: облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Температура воздуха ночью -3 °С, днем -0 °С;

  • 29 ноября, пятница: облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью -3 °С, днем -1 °С.

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