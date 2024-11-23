«Стартует метеорологическая зима»: циклон «Каэтано» завалит Ярославль снегом

В Ярославле прогнозируют снег и ветер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило жителей о снегопаде и сильном ветре 23 ноября.

— Сильные осадки (мокрый снег, снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с по Ярославской области и городу Ярославлю ожидаются днем 23 ноября с сохранением до конца суток, — сообщили власти региона.

Причиной ненастья станет циклонический вихрь «Каэтано», который ворвется в регион с юго-запада. Последствием принесенных им осадков станет начало формирования снежного покрова. На дорогах возможна гололедица.

При этом температура воздуха в Ярославской области в субботу будет держаться на отметках -2… +3 градуса.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, еще прогнозируют небольшой снег. Днем без осадков. Но вероятность гололедицы всё еще сохранится. Гидрометцентр прогнозирует в последний день недели -1… -6 градусов ночью, -3… +2 градуса днем.

На следующей неделе прогнозируются отрицательные температуры и ночью, и днем.

— Учитывая тот факт, что среднесуточная температура воскресного дня окажется немного ниже 0 градусов и в последующие 3–4 дня температура будет держаться в зоне отрицательных значений, 24 ноября с опозданием ровно на 10 дней стартует метеорологическая зима, — рассказали в центре «Фобос».

Прогноз погоды в Ярославской области по дням: