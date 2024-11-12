НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

ю-з.

 763мм 80%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Легковушка протаранила скорую. Видео
Причина пробки на Фрунзе
Водитель умер за рулем
Кучи грязи под окнами нового ЖК
Что с проектом моста
Исчезнут популярные маршруты?
Исчезнут популярные маршруты?
Скандал из-за концерта Лолиты
Крамской и Репин завели соцсети
Осень В Центральной России ожидается мощное потепление — подробный прогноз

В Центральной России ожидается мощное потепление — подробный прогноз

Какой будет погода в ближайшие дни

878
7 комментариев

Прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшую неделю погода порадует жителей Центральной России теплом. Как сообщают синоптики, этому поспособствуют Гольфстримские воздушные массы.

— На большей части Русской равнины будет теплее положенного. В Центре и на Северо-Западе столбики термометров поднимутся до 0… +5 °С, — отметили специалисты «Фобоса». — Очаг повышенного давления и дальше будет противостоять попыткам зимы закрепиться на Русской равнине. А затем атмосферная ситуация станет еще благоприятнее. К концу недели вглубь континента устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы, и западно-восточный перенос обеспечит Европейскую Россию почти октябрьским теплом.

По данным специалистов центра «Фобос», на неделе температура воздуха в Ярославле прогреется до +7 градусов.

Погода в Ярославле на неделю:

  • во вторник, 12 ноября, ожидается переменная облачность, температура 0.. +2 °С, давление немного выше нормы;

  • в среду, 13 ноября, в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем +1.. +3 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в четверг, 14 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой снег с сильным туманом. Температура ночью и днем -1… +1 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в пятницу, 15 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. Температура ночью -1… +1 °С, днем +2… +4 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в субботу, 16 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +2… +4 °С, днем +5… +7 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в воскресенье, 17 ноября, ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем +3… +5 °С, ветер южный, сильный, порывы до 15 м/с.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз Осень Зима Ноябрь Тепло
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
это радует ♥️
Гость
1 час
Мощное потепление:. +4-5 градусов. Да даже зимой +2-3 обычная оттепель.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление