В Центральной России ожидается мощное потепление — подробный прогноз

— На большей части Русской равнины будет теплее положенного. В Центре и на Северо-Западе столбики термометров поднимутся до 0… +5 °С, — отметили специалисты «Фобоса». — Очаг повышенного давления и дальше будет противостоять попыткам зимы закрепиться на Русской равнине. А затем атмосферная ситуация станет еще благоприятнее. К концу недели вглубь континента устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы, и западно-восточный перенос обеспечит Европейскую Россию почти октябрьским теплом.