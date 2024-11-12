В Центральной России ожидается мощное потепление — подробный прогноз

В ближайшую неделю погода порадует жителей Центральной России теплом. Как сообщают синоптики, этому поспособствуют Гольфстримские воздушные массы.
— На большей части Русской равнины будет теплее положенного. В Центре и на Северо-Западе столбики термометров поднимутся до 0… +5 °С, — отметили специалисты «Фобоса». — Очаг повышенного давления и дальше будет противостоять попыткам зимы закрепиться на Русской равнине. А затем атмосферная ситуация станет еще благоприятнее. К концу недели вглубь континента устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы, и западно-восточный перенос обеспечит Европейскую Россию почти октябрьским теплом.
По данным специалистов центра «Фобос», на неделе температура воздуха в Ярославле прогреется до +7 градусов.
Погода в Ярославле на неделю:
во вторник, 12 ноября, ожидается переменная облачность, температура 0.. +2 °С, давление немного выше нормы;
в среду, 13 ноября, в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем +1.. +3 °С, ветер юго-западный, умеренный;
в четверг, 14 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой снег с сильным туманом. Температура ночью и днем -1… +1 °С, ветер юго-западный, умеренный;
в пятницу, 15 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. Температура ночью -1… +1 °С, днем +2… +4 °С, ветер юго-западный, умеренный;
в субботу, 16 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +2… +4 °С, днем +5… +7 °С, ветер юго-западный, умеренный;
в воскресенье, 17 ноября, ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем +3… +5 °С, ветер южный, сильный, порывы до 15 м/с.