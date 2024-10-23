«Вызывает отравления»: ярославна нашла в лесу странные грибы — что это

Миколог рассказала, что за грибы с вытянутой шляпкой Источник: Елена Тихонова











В октябре 2024 года ярославна Елена Тихонова обнаружила необычные грибы. В небольшой канавке в лесу под Угличем по Московской дороге выросли бело-серые экземпляры с вытянутой шляпкой — такие часто рисуют в книгах со сказками.

— Нашла в смешанном лесу, просто в канаве со мхом, никаких муравейников не было рядом, — поделилась в беседе с 76.RU Елена Тихонова.

Для любительницы тихой охоты гриб оказался незнаком. Да и немногие грибники знают его название. Мы спросили у миколога Ольги Лазаревой, что за неведомая находка.

— Это навозник серый или чернильный. Растет с июля по октябрь на богатых гумусом или унавоженных почвах, — рассказала в беседе с 76.RU эксперт.

Гриб оказался условно съедобен, то есть его можно употреблять в пищу только в молодом возрасте — пока пластинки не потемнели.

— Ни в коем случае нельзя употреблять совместно со спиртными напитками или после их приема. В этом случае вызывает отравления. Используется в народной медицине, — добавила Ольга Лазарева. — Употреблять в пищу можно только после предварительного отваривания.