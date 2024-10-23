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Осень «Вызывает отравления»: ярославна нашла в лесу странные грибы — что это

«Вызывает отравления»: ярославна нашла в лесу странные грибы — что это

Миколог Ольга Лазарева рассказала, что это за экземпляр

1 962
7 комментариев

Миколог рассказала, что за грибы с вытянутой шляпкой

В октябре 2024 года ярославна Елена Тихонова обнаружила необычные грибы. В небольшой канавке в лесу под Угличем по Московской дороге выросли бело-серые экземпляры с вытянутой шляпкой — такие часто рисуют в книгах со сказками.

— Нашла в смешанном лесу, просто в канаве со мхом, никаких муравейников не было рядом, — поделилась в беседе с 76.RU Елена Тихонова.

Для любительницы тихой охоты гриб оказался незнаком. Да и немногие грибники знают его название. Мы спросили у миколога Ольги Лазаревой, что за неведомая находка.

—  Это навозник серый или чернильный. Растет с июля по октябрь на богатых гумусом или унавоженных почвах, — рассказала в беседе с 76.RU эксперт.

Гриб оказался условно съедобен, то есть его можно употреблять в пищу только в молодом возрасте — пока пластинки не потемнели.

— Ни в коем случае нельзя употреблять совместно со спиртными напитками или после их приема. В этом случае вызывает отравления. Используется в народной медицине, — добавила Ольга Лазарева. — Употреблять в пищу можно только после предварительного отваривания.

Ранее в спальном районе Ярославля нашли гигантские грибы, похожие на вешенки. Мы публиковали их фото и рассказывали, съедобны ли они.

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Комментарии
7
с++
24 минуты
поосторожнее с грибами, могут и посадить
Гость
4 часа
Елена не училась в школе🤔
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