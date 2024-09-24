Первый снег уже в октябре? Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие месяцы Источник: Александра Мамонтова











Осень в этом году выдалась по-летнему жаркая. Сентябрь радовал солнечными ясными днями, но со второй половины месяца температура воздуха плавно начала спадать.

Когда выпадет первый снег и ждать ли суровой зимы, мы спросили у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

Ситуация неоднозначная

В беседе с 76.RU специалист отметил, что над европейской частью России находятся две воздушные массы — теплая и холодная. Погода в октябре и выпадение первого снега зависит от того, какая из них займет лидирующую позицию.

— В московском регионе, центре европейской части страны, эти две воздушные массы будут соприкасаться, встречаться. При такой ситуации могут образовываться волновые процессы, — объяснил в беседе с корреспондентом 76.RU Александр Ильин. — Каким образом погода поведет себя, сейчас спрогнозировать очень сложно. Нет определенности. Даже с вероятностью в 75% невозможно предугадать, какая из воздушных масс перетянет. Поэтому существует два мнения среди синоптиков: одни говорят, что начало октября в Центральной России будет очень теплым, другие специалисты считают, что наоборот победит холодная волна.

По словам специалиста, при хорошем развитии событий температура воздуха на начало октября составит +12… +17 градусов. При плохом — +7… +12 градусов и первый снег выпадет уже в первые недели месяца.

— В случае преобладания холодных воздушных масс первые снежинки сможем увидеть уже в первой декаде октября, — добавил синоптик. — В дождливые дни, а их однозначно будет больше, чем в сентябре, при температуре в пределах +7 градусов в утренние часы могут примешаться мокрые снежинки. Соответственно, вот и будет первый снег. А если по теплому сценарию, то снег переносится на период с 13 по 18 октября.

Получается, жители Центральной России уже в октябре смогут увидеть первый снег.

Снег уже лежит

В некоторых областях России снег уже лежит. Как рассказал в беседе с корреспондентом 76.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сказать точно, когда нагрянет зима в остальных регионах, затруднительно.

— В азиатской части страны уже снег лежит: в Якутии, на северо-западе, на северо-востоке и даже на юге. В Иркутской области он уже выпал. Будет ли это временный снежный покров? Может быть, сойдет, а может быть, и останется. Прогнозировать, когда выпадет снег в разных регионах, — совершено неблагодарная задача, поскольку изменчивость этих дат в каждом регионе очень большая, — объяснил нашему порталу эксперт.

Также, по словам эксперта, с годами время выпадения снега сдвигается.

— Есть средние значения, установленные за последние тридцатилетия. В Центральной России за последние годы они менялись существенно. Во второй половине XX века средняя дата установления снежного покрова была около середины ноября. В конце XX века эта дата была установлена 19–20 декабря. А сейчас снег ложится в последнюю пятидневку декабря, — добавил Роман Вильфанд.

А зима будет морозная?

Народные приметы гласят: если лето было жаркое, то зима точно будет морозной. Синоптик Александр Ильин опроверг эту теорию.

— Если бы эта примета была достоверной, у нас цикличность зимы и лета не менялась бы, — заметил эксперт. — Жаркое лето — холодная зима. А на фоне глобального потепления как же будет холодная зима? Она наоборот должна быть теплой.

Так что нас ждет снежная, местами даже морозная зима.

С уверенностью можно сказать, что зима будет. Александр Ильин синоптик прогностического центра «Метео»