На заправках запретили разговаривать по телефону: какое наказание вам грозит

При заправке авто говорить по телефону нельзя Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 1 июня на автозаправках ужесточат противопожарные правила. Теперь водителям запрещено пользоваться телефоном у колонки, если они находятся вне салона автомобиля, рассказала адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Причина запрета — риск возникновения искры, которая может привести к пожару. При этом есть исключение: телефоном можно пользоваться при оплате топлива по QR‑коду на терминале.

За нарушение запрета вам могут отказать в обслуживании (сотрудники АЗС вправе не включить колонку или аннулировать оплату). Также вы рискуете оказаться в черном списке заправочной станции, а еще работники вправе потребовать вас покинуть территорию АЗС, рассказала Ирина Гребнева в беседе с ТАСС. В отдельных случаях сотрудники даже могут вызвать полицию, например, если посчитают ваши действия угрозой безопасности.