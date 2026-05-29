На заправках запретили разговаривать по телефону: какое наказание вам грозит

С 1 июня на автозаправках ужесточат противопожарные правила. Теперь водителям запрещено пользоваться телефоном у колонки, если они находятся вне салона автомобиля, рассказала адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
Причина запрета — риск возникновения искры, которая может привести к пожару. При этом есть исключение: телефоном можно пользоваться при оплате топлива по QR‑коду на терминале.
За нарушение запрета вам могут отказать в обслуживании (сотрудники АЗС вправе не включить колонку или аннулировать оплату). Также вы рискуете оказаться в черном списке заправочной станции, а еще работники вправе потребовать вас покинуть территорию АЗС, рассказала Ирина Гребнева в беседе с ТАСС. В отдельных случаях сотрудники даже могут вызвать полицию, например, если посчитают ваши действия угрозой безопасности.
При этом отдельной статьи КоАП за использование телефона на заправке нет. Но АЗС — это частная территория, поэтому администрация вправе устанавливать свои правила безопасности. Поэтому с 1 июня лучше убирать телефон, пока не сядете в машину после заправки.