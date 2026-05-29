НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 743мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
Афиша на День города
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Концерты звезд
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто может стать тренером «Локомотива»
Новый офисный центр
Застройка у третьего моста
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Авто На заправках запретили разговаривать по телефону: какое наказание вам грозит

На заправках запретили разговаривать по телефону: какое наказание вам грозит

Рассказываем, зачем ввели новое правило

355
При заправке авто говорить по телефону нельзя | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПри заправке авто говорить по телефону нельзя | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

При заправке авто говорить по телефону нельзя

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 1 июня на автозаправках ужесточат противопожарные правила. Теперь водителям запрещено пользоваться телефоном у колонки, если они находятся вне салона автомобиля, рассказала адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Причина запрета — риск возникновения искры, которая может привести к пожару. При этом есть исключение: телефоном можно пользоваться при оплате топлива по QR‑коду на терминале.

За нарушение запрета вам могут отказать в обслуживании (сотрудники АЗС вправе не включить колонку или аннулировать оплату). Также вы рискуете оказаться в черном списке заправочной станции, а еще работники вправе потребовать вас покинуть территорию АЗС, рассказала Ирина Гребнева в беседе с ТАСС. В отдельных случаях сотрудники даже могут вызвать полицию, например, если посчитают ваши действия угрозой безопасности.

При этом отдельной статьи КоАП за использование телефона на заправке нет. Но АЗС — это частная территория, поэтому администрация вправе устанавливать свои правила безопасности. Поэтому с 1 июня лучше убирать телефон, пока не сядете в машину после заправки.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Заправка Телефон Запрет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
2 часа
Типа телефон может коротнуть?., непонятно.. А аккумулятор в самой машине не может что ли? А плейер или другой гаджет?
Гость
2 часа
Почему я не могу зажигалкой подсветить если темно? Не понимаю
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем