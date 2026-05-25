Необычный автомобиль заметили в Тольятти — заполонит ли он улицы наших городов

«Ладу-Азимут» с госномерами Самарской области неожиданно заметили и сфотографировали в Тольятти.
«Автомобили проходят финальный цикл дорожных тестов на улицах города уже полностью без камуфляжной пленки», — сообщил телеграм-канал «АвтоТольятти».
Новейший городской кроссовер от АВТОВАЗа на фото представлен в белом цвете, но для серийных машин завод готовит расширенную палитру: в частности, там будут стильный графитовый, глубокий темно-синий, красный, бежевый и два оттенка зеленого, рассказывает 63.RU.
Модель создана на модернизированной платформе «Весты», но стала крупнее, плюс добавился солидный дорожный просвет. Привод будет исключительно передним. Полноценный серийный выпуск новинки в Тольятти должен стартовать в начале осени, а продажи откроют, предположительно, в конце года.
Lada Azimut станет первой моделью Lada с панорамной крышей и сдвижным люком — планируется, что около 40% автомобилей будут оснащаться этой опцией.
«Новый Azimut — самая продвинутая Lada в плане комфорта и оснащения», — пишут автоэксперты.
Уже в базовой комплектации на машине есть:
мультимедийная система с 10-дюймовым экраном;
цифровая приборная панель;
встроенная навигационная система;
камера заднего вида;
полностью светодиодная оптика;
система контроля давления в шинах;
бесключевой доступ в салон.
В списке опций — панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, система выбора режима движения, электрорегулировка руля и сидений, обогрев боковых стекол и другие навороты.
Что касается цены будущего кроссовера, журналисты пока только гадают: точных цифр никто не называл. Однако Максим Соколов заявил, что стоить Lada Azimut будет дешевле, чем автомобили того же класса, но дороже линейки АВТОВАЗа. Поэтому автоиздания предполагают, что речь идет о сумме в районе 2,7–2,9 млн рублей.
Проект создали быстро: от замысла до дебюта предсерийной модели прошло всего 3 года. Для выпуска Lada Azimut АВТОВАЗ освоил технологию лазерной сварки, которая обеспечивает высокопрочное соединение кузовных элементов.
Заполонит ли «Азимут» российские дороги? Есть разные мнения на этот счет.
«Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов», — считает автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.
Но при этом у Lada будут и козыри в борьбе с соперниками.
«Во-первых, это самая широкая дилерская сеть в стране. Во-вторых, доступное техническое обслуживание и недорогие запчасти. В-третьих, адаптация под российские дороги и климат», — отмечает NEWS.ru.
«Выводя кроссовер ценой 2–3 миллиона рублей, АВТОВАЗ реагирует на несуществующую потребность рынка. Но поскольку завод имеет полномочия министерского уровня, эту потребность создадут административно», — предположил журналист Артем Краснов.
Конкурентами новинки считают «целую орду» китайских кроссоверов (Haval Jolion, Omoda C5, Chery Tiggo 4, Belgee X50, Geely Coolray, Kaiyi X3, BAIC X35), а еще парочку «корейцев» (KGM Tivoli, Solaris HC) и «Москвич-3».