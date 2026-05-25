НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 747мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ранило при атаке БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Чествование «Локомотива». Видео
Авто Подробности Необычный автомобиль заметили в Тольятти — заполонит ли он улицы наших городов

Необычный автомобиль заметили в Тольятти — заполонит ли он улицы наших городов

Посмотрите фото этой брутальной прелестницы

241
Облик модели сочетает брутальность, эмоциональность и технологичность | Источник: АвтоТольятти / T.me Облик модели сочетает брутальность, эмоциональность и технологичность | Источник: АвтоТольятти / T.me

Облик модели сочетает брутальность, эмоциональность и технологичность

Источник:

АвтоТольятти / T.me

«Ладу-Азимут» с госномерами Самарской области неожиданно заметили и сфотографировали в Тольятти.

«Автомобили проходят финальный цикл дорожных тестов на улицах города уже полностью без камуфляжной пленки», — сообщил телеграм-канал «АвтоТольятти».

Новейший городской кроссовер от АВТОВАЗа на фото представлен в белом цвете, но для серийных машин завод готовит расширенную палитру: в частности, там будут стильный графитовый, глубокий темно-синий, красный, бежевый и два оттенка зеленого, рассказывает 63.RU.

Модель создана на модернизированной платформе «Весты», но стала крупнее, плюс добавился солидный дорожный просвет. Привод будет исключительно передним. Полноценный серийный выпуск новинки в Тольятти должен стартовать в начале осени, а продажи откроют, предположительно, в конце года.

Lada Azimut станет первой моделью Lada с панорамной крышей и сдвижным люком — планируется, что около 40% автомобилей будут оснащаться этой опцией.

От «Весты» кроссовер унаследовал силовую структуру кузова, передние лонжероны, моторный щит и переднюю часть пола. Всё остальное новое | Источник: АвтоТольятти / T.me От «Весты» кроссовер унаследовал силовую структуру кузова, передние лонжероны, моторный щит и переднюю часть пола. Всё остальное новое | Источник: АвтоТольятти / T.me

От «Весты» кроссовер унаследовал силовую структуру кузова, передние лонжероны, моторный щит и переднюю часть пола. Всё остальное новое

Источник:

АвтоТольятти / T.me

«Новый Azimut — самая продвинутая Lada в плане комфорта и оснащения», — пишут автоэксперты.

Уже в базовой комплектации на машине есть:

  • мультимедийная система с 10-дюймовым экраном;

  • цифровая приборная панель;

  • встроенная навигационная система;

  • камера заднего вида;

  • полностью светодиодная оптика;

  • система контроля давления в шинах;

  • бесключевой доступ в салон.

В списке опций — панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, система выбора режима движения, электрорегулировка руля и сидений, обогрев боковых стекол и другие навороты.

Что касается цены будущего кроссовера, журналисты пока только гадают: точных цифр никто не называл. Однако Максим Соколов заявил, что стоить Lada Azimut будет дешевле, чем автомобили того же класса, но дороже линейки АВТОВАЗа. Поэтому автоиздания предполагают, что речь идет о сумме в районе 2,7–2,9 млн рублей.

Проект создали быстро: от замысла до дебюта предсерийной модели прошло всего 3 года. Для выпуска Lada Azimut АВТОВАЗ освоил технологию лазерной сварки, которая обеспечивает высокопрочное соединение кузовных элементов.

АВТОВАЗ впервые заходит в совершенно новый для него сегмент | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUАВТОВАЗ впервые заходит в совершенно новый для него сегмент | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

АВТОВАЗ впервые заходит в совершенно новый для него сегмент

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Заполонит ли «Азимут» российские дороги? Есть разные мнения на этот счет.

​«Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов», — считает автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Но при этом у Lada будут и козыри в борьбе с соперниками.

«Во-первых, это самая широкая дилерская сеть в стране. Во-вторых, доступное техническое обслуживание и недорогие запчасти. В-третьих, адаптация под российские дороги и климат», — отмечает NEWS.ru.

«Выводя кроссовер ценой 2–3 миллиона рублей, АВТОВАЗ реагирует на несуществующую потребность рынка. Но поскольку завод имеет полномочия министерского уровня, эту потребность создадут административно», — предположил журналист Артем Краснов.

Конкурентами новинки считают «целую орду» китайских кроссоверов (Haval Jolion, Omoda C5, Chery Tiggo 4, Belgee X50, Geely Coolray, Kaiyi X3, BAIC X35), а еще парочку «корейцев» (KGM Tivoli, Solaris HC) и «Москвич-3».

ПО ТЕМЕ
Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Тольятти АВТОВАЗ Кроссовер Автомобилестроение Новинка Lada Azimut
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
китай рулит
Гость
1 час
Нет бы создали что-нибудь компактное типа Оки, матиза, пиканты. В городах проблемы с парковками и пробки, а они все "трактора" выпускают
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем