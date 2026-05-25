Необычный автомобиль заметили в Тольятти — заполонит ли он улицы наших городов

Облик модели сочетает брутальность, эмоциональность и технологичность Источник: АвтоТольятти / T.me

«Ладу-Азимут» с госномерами Самарской области неожиданно заметили и сфотографировали в Тольятти.

«Автомобили проходят финальный цикл дорожных тестов на улицах города уже полностью без камуфляжной пленки», — сообщил телеграм-канал «АвтоТольятти».

Новейший городской кроссовер от АВТОВАЗа на фото представлен в белом цвете, но для серийных машин завод готовит расширенную палитру: в частности, там будут стильный графитовый, глубокий темно-синий, красный, бежевый и два оттенка зеленого, рассказывает 63.RU.

Модель создана на модернизированной платформе «Весты», но стала крупнее, плюс добавился солидный дорожный просвет. Привод будет исключительно передним. Полноценный серийный выпуск новинки в Тольятти должен стартовать в начале осени, а продажи откроют, предположительно, в конце года.

Lada Azimut станет первой моделью Lada с панорамной крышей и сдвижным люком — планируется, что около 40% автомобилей будут оснащаться этой опцией.

От «Весты» кроссовер унаследовал силовую структуру кузова, передние лонжероны, моторный щит и переднюю часть пола. Всё остальное новое Источник: АвтоТольятти / T.me

«Новый Azimut — самая продвинутая Lada в плане комфорта и оснащения», — пишут автоэксперты.

Уже в базовой комплектации на машине есть:

мультимедийная система с 10-дюймовым экраном;

цифровая приборная панель;

встроенная навигационная система;

камера заднего вида;

полностью светодиодная оптика;

система контроля давления в шинах;

бесключевой доступ в салон.

В списке опций — панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, система выбора режима движения, электрорегулировка руля и сидений, обогрев боковых стекол и другие навороты.

Что касается цены будущего кроссовера, журналисты пока только гадают: точных цифр никто не называл. Однако Максим Соколов заявил, что стоить Lada Azimut будет дешевле, чем автомобили того же класса, но дороже линейки АВТОВАЗа. Поэтому автоиздания предполагают, что речь идет о сумме в районе 2,7–2,9 млн рублей .

Проект создали быстро: от замысла до дебюта предсерийной модели прошло всего 3 года. Для выпуска Lada Azimut АВТОВАЗ освоил технологию лазерной сварки, которая обеспечивает высокопрочное соединение кузовных элементов.

АВТОВАЗ впервые заходит в совершенно новый для него сегмент Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Заполонит ли «Азимут» российские дороги? Есть разные мнения на этот счет .

​«Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов», — считает автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Но при этом у Lada будут и козыри в борьбе с соперниками.

«Во-первых, это самая широкая дилерская сеть в стране. Во-вторых, доступное техническое обслуживание и недорогие запчасти. В-третьих, адаптация под российские дороги и климат», — отмечает NEWS.ru.

«Выводя кроссовер ценой 2–3 миллиона рублей, АВТОВАЗ реагирует на несуществующую потребность рынка. Но поскольку завод имеет полномочия министерского уровня, эту потребность создадут административно», — предположил журналист Артем Краснов.