Продала авто за 700 тысяч, а теперь должна государству 2 миллиона: как многодетная мама попала на утильсбор

Виктория утверждает, что не знала о последствиях продажи машины. Таможня настаивает: вся информация была в открытом доступе

Когда Виктория Купчинская продавала свой автомобиль в трейд-ин, она была уверена: все документы оформлены правильно, а обязательные платежи давно сделаны. Спустя больше года мама троих детей неожиданно обнаружила на «Госуслугах» судебную задолженность — более 1,2 миллиона рублей утилизационного сбора и еще около 650 тысяч пеней. Теперь счета Виктории заблокированы, бизнес закрыт, а сама она пытается оспорить решение суда и добиться изменений в системе информирования граждан. Подробности этой истории — в материале наших коллег из 51.RU.

Машина для семьи и оформление после получения гражданства

У Виктории Купчинской три дочери. Она в разводе, бывший супруг живет за границей и, по ее словам, практически не помогает семье. До всей этой истории у женщины был собственный салон красоты, однако позже бизнес пришлось закрыть. Сейчас она работает как самозанятая.

Российское гражданство Виктория получила в ноябре 2022 года. К тому моменту автомобиль уже около семи месяцев находился у нее в собственности. Еще примерно год после этого она продолжала ездить с белорусскими номерами, поскольку не успевала заняться переоформлением машины.

Перед тем как начать процедуру оформления, Виктория неоднократно связывалась с таможней, пытаясь понять, какие документы нужны и сколько придется заплатить. По ее словам, получить подробные разъяснения было непросто: большую часть информации ей советовали искать самостоятельно на сайте. Из разговоров она поняла, что при ввозе автомобиля для личного пользования сумма утилизационного сбора будет небольшой — около пяти тысяч рублей.

— Мне объяснили, что, если ввозится автомобиль для личного пользования, это будет стоить около 5000 рублей. Никаких нюансов и последствий мне не сказали, — вспоминает Виктория.

Она оформила электронный ПТС, подала документы о снятии автомобиля с учета в Белоруссии, предоставила договор купли-продажи от 2022 года и заявление по форме с официального сайта. На оформление ЭПТС и экспертизу, по словам Виктории, ушло около 30 тысяч рублей. После этого она уплатила утилизационный сбор и завершила оформление.

Тогда, вспоминает бывшая предпринимательница, ей лишь напомнили о необходимости поставить автомобиль на учет в течение десяти дней.

Про запрет на продажу никто не сказал ни слова. В документах просто ставишь галочку, что автомобиль для личного пользования. Виктория Купчинская

О том, что продажа машины в течение года после оформления может привести к многомиллионным начислениям, речи не шло.

— Я не настолько глупый человек, чтобы, зная это, продать машину, — добавляет Виктория.

Почему автомобиль пришлось продать

По словам Виктории, машина была для нее не предметом заработка, а единственным семейным автомобилем.

— У меня три дочери, я в разводе, муж за границей и особо не помогает. Это был мой единственный автомобиль, на котором я ездила и возила детей, — рассказывает она.

Со временем автомобиль стало сложно обслуживать: возникли проблемы с сервисом и поиском запчастей. В итоге Виктория решила продать машину через трейд-ин.

Трейд-ин — это программа обмена старого товара на новый с доплатой. Салон оценивает ваш текущий девайс или автомобиль и вычитает эту сумму из стоимости нового, что экономит время и избавляет от самостоятельного поиска покупателей.

Автомобиль, который в мае 2022 года был куплен примерно за восемь тысяч долларов, в 2024 году ушел в трейд-ин за семь. Виктория обращает внимание, что за это время цены на авто значительно выросли.

— Какая же это коммерческая цель ввоза? Это просто был мой единственный автомобиль, — сетует многодетная мама.

Никаких предупреждений о рисках при продаже автомобиля, как утверждает Виктория, она не получила ни во время оформления документов, ни позже, в том числе со стороны автосалона.

«На „Госуслугах“ появилась судебная задолженность»

О проблеме она узнала только спустя год после продажи автомобиля, когда на «Госуслугах» появилась информация о судебной задолженности. Так бывшая владелица салона выяснила, что в отношении нее уже состоялся суд. При этом сама Виктория уверяет, что никаких повесток не получала.

— Я не жила по месту прописки в тот момент, возможно, туда пришла повестка, но я ее не получала, — говорит Виктория. — Получается, меня судили без меня.

Сейчас, по словам Виктории, сумма долга составляет около 1 миллиона 270 тысяч рублей утилизационного сбора и еще порядка 650 тысяч рублей пеней .

— Сумма абсолютно неподъемная, — говорит она. — Я не могу нормально работать, все счета заблокированы.

Произошедшее серьезно сказалось на ее жизни. Виктория признается, что была в тяжелом эмоциональном состоянии, а справляться с трудностями ей помогали близкие и друзья.

Это очень сказалось на моей семье, у меня была сильная депрессия, вообще не хотелось просыпаться в этот мир. Помогли друзья и родные. Виктория Купчинская

Она также рассказывает, что многие юристы, к которым она обращалась, изначально отказывались браться за дело, считая ситуацию практически безнадежной. Главной проблемой Виктория считает отсутствие понятного и обязательного информирования потенциальных продавцов.

— Ошибка в том, что государственный орган должен обязательно под подпись ознакомить людей с такими последствиями, — говорит она. — Я юридически неграмотный человек, я не могу знать всех законов.

Сейчас Виктория выступает за то, чтобы в процедуре оформления автомобилей появилось обязательное письменное ознакомление граждан со всеми последствиями.

Что говорят в таможне

В ведомстве сообщили, что порядок уплаты утилизационного сбора и условия его перерасчета действуют с 2013 года и регулируются постановлением правительства № 1291.

Таможня подчеркивает: запрета на перепродажу автомобиля в течение 12 месяцев нет. Однако если сделка совершена в этот период, возникает обязанность доплатить утилизационный сбор до уровня, установленного для машин, ввезенных не для личного пользования.

В ведомстве также сообщили, что информация об этих правилах размещена в открытом доступе на официальных ресурсах. Кроме того, в таможне пояснили, что консультации граждан могут проводиться устно, но юридическое значение имеют нормативные акты.

Также таможня напомнила, что имеет право в течение трех лет после ввоза автомобиля проводить проверку правильности уплаты утилизационного сбора. В ответе ведомства отдельно отмечается, что дело Виктории уже рассматривалось судами двух инстанций, которые приняли решение о взыскании утилизационного сбора.

Что нужно знать россиянам: памятка от юриста

Юрист Анастасия Нибаракова считает, что в подобных ситуациях ключевую роль играют документы, которые подписываются на этапе оформления автомобиля.

Если покупатель не был предупрежден о рисках, тогда нужно пытаться привлекать через суд продавца в качестве ответчика по делу. Анастасия Нибаракова юрист

По словам Анастасии, важно, был ли человек поставлен в известность о возможных расходах и последствиях при продаже автомобиля. Такие условия нередко действительно указываются в договорах.

Юрист отмечает, что при ввозе автомобиля для личного пользования действует льготный порядок уплаты утилизационного сбора, но при продаже раньше 12 месяцев сумма может быть пересчитана. Она также обращает внимание, что сведения об уплате сбора должны содержаться в ПТС или электронном ПТС и проверяться при любых сделках.

По словам юриста, подобные истории становятся всё более частыми из-за недостаточного понимания гражданами юридических последствий оформления автомобилей для личного пользования.