Белоруссия вслед за Казахстаном резко поднимает утильсборы на автомобили. Параллельному импорту конец?

Через Белоруссию идет транзитный импорт дорогих европейских машин Источник: BMW / chatgpt.com

С 29 апреля вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь, которое многократно увеличивает утилизационный сборы при ввозе автомобилей в страну. В отличие от недавней инициативы Казахстана, который отгородился от импорта из России, Белоруссия напротив пытается унифицировать законодательство с российским с целью затормозить приток в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) иностранных машин. Ранее из-за разности тарифов оставались лазейки, позволяющие использовать Белоруссию как транзитную страну при импорте из Европы в РФ.

Ставки для граждан Белоруссии, которые везут автомобили для личного пользования, изменились незначительно. Например, для новых машин они поднимаются с 544,5 до 624,9 белорусского рубля (до 16,5 тысячи российских рублей).

Но для остальных категорий, то есть для юрлиц и частников-перекупщиков, тарифы выросли многократно и практически сравнялись с российскими. Например, при импорте новой машины с мотором 1-2 литра нужно будет заплатить 669,5 тысячи рублей (здесь и далее — российских рублей). Для автомобилей с моторами 2-3 литра сумма составит 1,88 миллиона, для более «объемистых» машин — свыше 2 миллионов. В России ставки для соответствующих категорий зависят также от мощности: минимальная величина для машин с моторами 1-2 литра составляет 800 тысяч рублей, 2-3 литра — 2,250 миллиона. То есть белорусский утильсбор еще не идентичен российскому, но уже сравним.

Ставки для электромобилей в Белоруссии даже после реформы будут ниже наших: 32,6 тысячи российских рублей против минимум 800 тысяч при ввозе в РФ Источник: Артем Краснов

Есть и ряд других изменений, например, ужесточены требования к физлицу-иностранцу для получения им льгот, а шасси попали в перечень объектов, с которых взимается утильсбор.

В правительстве Белоруссии отмечают, что целью изменений является гармонизация законодательства в рамках ЕАЭС и защита внутреннего рынка.

Представитель компании Black Rock Premium cars&club Дмитрий Еременко считает, что как такового удара по импорту дорогих автомобилей из Европы новые правила не нанесут, по крайней мере, для компаний, которые работают по прозрачным схемам ввоза.

— Если автомобиль растаможен в Минске, в любом случае в России платится коммерческая ставка утильсбора, — объясняет он. — Утильсбор в самой Белоруссии не уплачивается, так как автомобиль не ставится на учет.

Новые ставки нужны скорее для отсечения схем ввоза, при которых импортер пытался занизить все возможные платежи, хотя эта практика в любом случае усложнилась с 2024 года из-за появления формулы утильсбора, когда к нему приплюсовывают всю разницу в НДС, акцизах и пошлинах. С апреля 2026 года власти РФ планировали распространить эту формулу и на частный ввоз по таможенно-приходным ордерам, и хотя дату сместили, от самой идеи не отказались.

— Борются с тем, чтобы предприимчивые россияне не таможили в Минске и не ездили на белорусских номерах: в таком случае сейчас то на то и выходит, — заключает Дмитрий Еременко.

Аналогичная схема действует при ввозе через Киргизию, и мы уже рассказывали о рисках езды по РФ с номерами одной из стран ЕАЭС.

Белоруссия — важная для России сборочная площадка: здесь делают популярные модели Geely под маркой Belgee. Но на их цене поднятие внутреннего утильсбора сказаться не должно, так как при ввозе в РФ в любом случае он оплачивался по коммерческим ставкам Источник: Belgee

Полной блокировки импорта из Европы не произойдет, поскольку в силе остаются два основных способа ввоза. Первый, самый надежный, но дорогой: через специализированную фирму, которая растамаживает автомобиль на свое юрлицо, страхуя будущего покупателя от возможных претензий ФТС. Второй способ — это частный импорт без права продажи машины в течение года. В этом случае таможенная пошлина заметно выше, зато нет акциза и НДС (кроме электромобилей), а утилизационный сбор составляет символические 3,4-5,2 тысячи рублей в зависимости от возраста машины.