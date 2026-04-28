Страна «джеландия». Новый квазироссийский кроссовер бросает вызов Lada Azimut

Первой моделью стал самый доступный кроссовер в линейке, Jeland (Jaecoo) J6 Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

В России началось формирование дилерской сети автомобильного бренда Jeland, сообщает «АГР Холдинг», его владелец. Автоцентры планируют открыть в 95 городах — от Владивостока до Калининграда, продажи стартуют в наступившем квартале. Первый тестовый автомобиль уже собран на питерском заводе компании. Рассказываем, что это за модель и почему дебют марки важен для российского рынка, хотя может стать плохой новостью для АВТОВАЗа.

Еще одной моделью станет кроссовер Jaecoo J8 Источник: Артем Краснов

Бренд Jeland в первую очередь получат автомобили Jaecoo, сборку полного цикла которых налаживают на бывшем заводе GM в Шушарах. Предприятие принадлежит «АГР Холдингу», как и еще два завода: бывший Hyundai в Каменке (на нем производство остановлено) и бывший Volkswagen в Калуге, где собирают Tenet и Omoda. Jeland заместит Jaecoo так же, как Tenet сменил Chery. При этом сама «Чери» в проекте не фигурирует: партнером с китайской стороны для Tenet и Jeland является малоизвестная китайская компания Defetoo.

На заводе в Шушарах планируют выпускать Jaecoo J7 и J8, импортируемые версии которых продаются в России уже несколько лет. Однако первенцем марки станет новый Jaecoo J6, внешне похожий на «семерку», но конструктивно близкий к Tenet T4 (Chery Tiggo 4).

Jaecoo J6 предложили в трех версиях с ценой от 2,29 до 2,649 млн Источник: Артем Краснов

За счет умеренной цены кроссовер будет конкурировать с Haval Jolion, Belgee X50+, «Москвичом-3», а также старшими версиями Lada Vesta. Jeland наверняка станет проблемой и для Lada Azimut — кроссовера, серийный выпуск которого стартует осенью 2026 года. Предположительно, Azimut будет стоить в районе 2,2–2,7 млн рублей, то есть конкуренция может получиться самой лобовой. При этом у Jaecoo J6 (Jeland) со временем появится полноприводная версия, которой «Азимут» лишен.

Судя по пресс-фото, от Jaecoo J6 новый Jeland J6 отличается только шильдиками Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

В отличие от прямого импорта, придушить который помогают возросшие утилизационные сборы, Jeland менее чувствителен к таможенной политике РФ: «АГР Холдинг» подписал специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и может претендовать на компенсацию утильсбора. Опыт тульского Haval Jolion показывает, что это позволяет гибче играть ценой и оказывать существенное давление на АВТОВАЗ, поскольку стоимость таких иномарок близка к цене тольяттинских машин.

Chevrolet Captiva и Opel Antara выпускались на заводе GM в Шушарах (это муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга) Источник: Артем Краснов

Завод General Motors в Питере запущен осенью 2008 года, и в период расцвета делал несколько моделей-бестселлеров, в частности Chevrolet Cruze и Captiva, Opel Astra и Antara. В 2014 году планировалось расширение ассортимента кроссовером Opel Mokka, но из-за обострения российско-американских отношений GM сократил присутствие в стране, и завод законсервировали.

В 2020 году предприятие выкупила корпорация Hyundai, планируя перенести сюда производство кроссоверов с калининградского «Автотора». Однако проект не успел стартовать до 2022 года, когда Hyundai свернул деятельность в России (и уже не вернется). В 2024 году шушарский завод купил «АГР Холдинг», и производство модернизировали под выпуск китайских машин.