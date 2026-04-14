Возрожденная «Волга» показала вторую модель — крупный седан типа ГАЗ-3110

Возрожденная Volga (да, почему-то латиницей) анонсировала вторую модель C50, внешность которой полностью повторяет Geely Preface. Первенцем бренда после его реанимации стал кроссовер K50, копирующий Geely Monjaro.
Седан С50 длиной 4825 мм выступает в одном классе с Toyota Camry. Автомобили нижегородской сборки получат 2-литровый мотор с двумя уровнями форсировки, 150 л. с. и 200 л. с., в паре с семиступенчатым роботом. Изначально Geely Preface имел в России только 200-сильную версию мотора, но в марте появился дефорсированный двигатель, позволяющий сэкономить на утилизационном сборе и налогах. Крутящий момент сохранен на уровне 325 Н·м, но время разгона до 100 км/час заметно ухудшилось — с 7,1 до 9,5 секунды.
Volga C50 получит светодиодную оптику, зимний пакет, адаптивный круиз-контроль, систему бесключевого доступа, камеру кругового обзора, ассистент удержания в полосе, аудиосистему с 12 динамиками — в общем, все опции, доступные для прототипа. Стоимость Preface в таком исполнении составляет 3,43 миллиона рублей, но есть версия попроще (без помощников водителю и еще ряда опций), которая стоит от 3,33 миллиона. Старт продаж нового седана намечен на лето 2026 года.
Geely Preface близок по стилистике и по формату к «Волгам» прежней эпохи: например, он почти идентичен по длине ГАЗ-3110 — последней массовой модели завода, разработанной самостоятельно. У ГАЗа был опыт выпуска лицензионной модели Siber на базе Chrysler Sebring, который также соразмерен Preface, но проект потерпел фиаско: устаревшая американская модель с небольшим просветом и прожорливым мотором уступала более современным Ford Focus и Chevrolet Cruze.
После «Сайбера» ГАЗ отказался от собственных легковушек, но сдавал цеха Chevrolet (седан Aveo) и Skoda (Karoq, Kodiaq, Octavia). Производство моделей Geely планируется наладить в помещениях, которые ранее использовала чешская марка. До этого ГАЗ присматривался к автомобилям Changan и даже показал их премьер-министру Михаилу Мишустину, но сотрудничество не сложилось, и китайская марка сейчас собирает две модели в Калининграде.
Проект по сборке Geely реализует не сам ГАЗ, а компания АО «Производство легковых автомобилей», зарегистрированная в Нижнем Новгороде. Известно о ней немного: по данным «Контур.Фокуса», она создана в мае 2024 года, имеет ноль сотрудников, а учредителем числится некий Александр Подоплелов. Именно этому АО принадлежат права на бренд Volga, и оно же числится производителем автомобилей в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).
Пока седан Preface не пользуется особенной популярностью, в отличие от Monjaro: по итогам прошлого года последний разошелся тиражом почти 38 тысяч штук (включая параллельный импорт), Preface — чуть более 4 тысяч. Но локализация откроет модели новые рынки, например в такси и чиновничьих автопарках.
Ранее мы рассказывали, в чём потенциальные сложности проекта «новая Волга». А вот сравнение Geely Monjaro против сильных конкурентов.
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев