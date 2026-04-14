Возрожденная «Волга» показала вторую модель — крупный седан типа ГАЗ-3110

Дизайн прототипа неплохо воспроизводит традиционный стиль «Волги» Источник: пресс-служба Volga

Возрожденная Volga (да, почему-то латиницей) анонсировала вторую модель C50, внешность которой полностью повторяет Geely Preface. Первенцем бренда после его реанимации стал кроссовер K50, копирующий Geely Monjaro.

Спрос на Geely Preface пока очень умеренный. Поможет ли локализация? Источник: пресс-служба компании Geely

Седан С50 длиной 4825 мм выступает в одном классе с Toyota Camry. Автомобили нижегородской сборки получат 2-литровый мотор с двумя уровнями форсировки, 150 л. с. и 200 л. с., в паре с семиступенчатым роботом. Изначально Geely Preface имел в России только 200-сильную версию мотора, но в марте появился дефорсированный двигатель, позволяющий сэкономить на утилизационном сборе и налогах. Крутящий момент сохранен на уровне 325 Н·м, но время разгона до 100 км/час заметно ухудшилось — с 7,1 до 9,5 секунды.

Интерьер Volga C50 также не отличается от «джилевского» Источник: пресс-служба Volga

Volga C50 получит светодиодную оптику, зимний пакет, адаптивный круиз-контроль, систему бесключевого доступа, камеру кругового обзора, ассистент удержания в полосе, аудиосистему с 12 динамиками — в общем, все опции, доступные для прототипа. Стоимость Preface в таком исполнении составляет 3,43 миллиона рублей, но есть версия попроще (без помощников водителю и еще ряда опций), которая стоит от 3,33 миллиона. Старт продаж нового седана намечен на лето 2026 года.

В таком ракурсе автомобиль действительно можно принять за «Волгу» будущего. Жаль, это лишь дитя бейдж-инжиниринга Источник: пресс-служба Volga

Geely Preface близок по стилистике и по формату к «Волгам» прежней эпохи: например, он почти идентичен по длине ГАЗ-3110 — последней массовой модели завода, разработанной самостоятельно. У ГАЗа был опыт выпуска лицензионной модели Siber на базе Chrysler Sebring, который также соразмерен Preface, но проект потерпел фиаско: устаревшая американская модель с небольшим просветом и прожорливым мотором уступала более современным Ford Focus и Chevrolet Cruze.

Последняя массовая модель оригинальной «Волги» — седан ГАЗ-3110 Источник: Артем Краснов

После «Сайбера» ГАЗ отказался от собственных легковушек, но сдавал цеха Chevrolet (седан Aveo) и Skoda (Karoq, Kodiaq, Octavia). Производство моделей Geely планируется наладить в помещениях, которые ранее использовала чешская марка. До этого ГАЗ присматривался к автомобилям Changan и даже показал их премьер-министру Михаилу Мишустину, но сотрудничество не сложилось, и китайская марка сейчас собирает две модели в Калининграде.

Проект по сборке Geely реализует не сам ГАЗ, а компания АО «Производство легковых автомобилей», зарегистрированная в Нижнем Новгороде. Известно о ней немного: по данным «Контур.Фокуса», она создана в мае 2024 года, имеет ноль сотрудников, а учредителем числится некий Александр Подоплелов. Именно этому АО принадлежат права на бренд Volga, и оно же числится производителем автомобилей в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).

Geely Monjaro станет Volga K50 Источник: Артем Краснов