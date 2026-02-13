Правила утильсбора вновь ужесточат: что изменится

Ввоз автомобилей из всех стран ЕАЭС будут считать по единому тарифу российской таможни с 1 апреля 2026 года. Теперь сэкономить на внутренних пошлинах какой-то отдельной страны не получится. О том, кому придется заплатить больше, разбираемся в материале.

Утилизационный сбор — налог, который автопроизводители и импортеры платят в государственную казну за каждый выпущенный с завода или завезенный из-за рубежа автомобиль. Средства от утильсбора направляются на поддержку и развитие индустрии утилизации.

Что предлагает Минпромторг

Минпромторг хочет уравнять условия оплаты утильсбора на иномарки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ввозимые физлицами для личного пользования или для последующей перепродажи (с доплатой коммерческого «утиля»). С 1 апреля нововведения затронут машины, поставляемые из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.

«Предлагается распространить формулу, которая применяется для расчета суммы утильсбора, на автомобили, которые ввозятся частными лицами. При этом, учитывая предусмотренный Договором о Евразийском экономическом союзе порядок уплаты косвенных налогов на автомобили, произведенные на территории таких стран и ввозимые в Россию юридическими лицами, суммы уплаченных косвенных налогов при расчете суммы утильсбора учитываться не будут», — отметили в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство вводит новые правила, чтобы не допустить занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС. Эксперты отмечают, что в основном раньше покупатели автомобилей из Киргизии занижали стоимость, чтобы платить меньше налогов, оформляя ввоз на физлицо по ТПО (таможенный приходный ордер). Теперь же разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учтена в утильсборе.

Суть поправок

Автомобили, которые ввозят в РФ, оформляются двумя способами:

По ГТД (таможенная декларация с уплатой полной коммерческой ставки утильсбора и российских пошлин для последующей перепродажи товара). По ТПО (таможенная декларация для автомобилей под личное пользование).

Во втором случае также возможна перепродажа либо спустя год, если был уплачен льготный налог, либо ранее года, но с доплатой коммерческого утильсбора. Такой способ использовали некоторые предприниматели, привозившие иномарки из той же Киргизии по таможенной пошлине с заниженной входной стоимостью.

Таможня в РФ не могла с этим бороться, несмотря на то что первые «компенсационные» изменения по утильсбору произошли еще два года назад, в апреле 2024 года.

«С 1 апреля 2024 года ввели утильсбор для автомобилей из стран ЕАЭС, которые приезжают по ГТД под перепродажу, это была компенсация недоплаченной таможни. Рассчитывалась стоимость таможни в РФ, сравнивалась со стоимостью уплаченной таможни соседней страны. И если есть разница, то ее нужно было доплатить. По таким схемам, как правило, ввозят официальные товары юрлица. А вот машин, ввозимых физлицами по ТПО, эти изменения не коснулись. И наш бизнес стал этим пользоваться», — объяснил эксперт по автобизнесу Артем Самородов в разговоре с «Авто.ру».

Например, машина стоит 40 тысяч долларов (3 082 160 рублей). В Киргизии ее можно растаможить, но не по рыночной цене, а по стоимости в два раза ниже, поэтому таможенные платежи за нее оказались в два раза меньше — условно союзное государство получило миллион вместо двух миллионов.

Если эта машина дальше отправляется в Россию, за ее ввоз нужно будет заплатить утильсбор. Даже если он будет коммерческий, машина всё равно окажется на миллион дешевле, чем если бы ее привезли в Россию напрямую, заплатив 40 тысяч долларов сразу. Именно из-за таких способов ввозить машины из Киргизии в Россию было по-прежнему выгодно.

Однако уже с апреля 2026 года ввоз машин из Киргизии станет бессмысленным, так как стоимость растаможки будет равна российской.

«Нужно наводить порядок. У нас в салонах стоят европейские иномарки, которые приехали из Китая через Киргизию. А продают их как от физлица. И юридически нет разницы, купить на улице у человека такую машину или в этом салоне. По документам всё одинаково. И когда кто-то честно привозит такую же машину через российскую таможню, это выходит дороже, чем та же модель у дилера в салоне, но привезенная из Киргизии. Теперь всё будет одинаково», — считает автор канала carintrade Павел Карин.

Возможны ли доначисления утильсбора за уже ввезенные машины

Эксперты считают, что такие варианты не стоит исключать. Правило «закон обратной силы не имеет» здесь не подходит, так как речь идет не о законе, а о постановлении правительства, принятом в 2013 году, который регулярно обновляют.

Теоретически все, кто после 1 апреля 2024 года привез машины с заниженной стоимостью, могут получить доначисления. Активно ввоз из Киргизии по ТПО идет уже 1,5 года, отметил Самородов. Также стоит учитывать, что вероятные доначисления будут адресованы конечному собственнику автомобиля, а не тому, кто продал ему машину.

Как изменения утильсбора повлияют на ввоз авто из других стран

В основном новые правила касаются машин, которые привозят из Киргизии, где есть шанс снизить закупочную стоимость. Но в том же Казахстане таможенные правила более жесткие и отрегулированные. Все способы ввоза оттуда, связанные с ГТД, были заблокированы еще в 2024 году.

Армения, став последним участником ЕАЭС, столкнулась с другими трудностями. На автомобили с пробегом, растаможенные там до ее вступления в союз, начисляется утильсбор по российским тарифам.

Схема ввоза автомобилей физлицами в Белоруссии отличается участием льготников. Машины проходят полную процедуру растаможки, а затем государство возвращает часть уплаченных налогов льготнику.

Минпромторг РФ предлагает уравнять автомобили, ввозимые для личного пользования, и машины, предназначенные для продажи. В случае принятия таких поправок утильсбор будет взиматься независимо от способа оформления.