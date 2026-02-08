Сдачу экзаменов по ПДД хотят упростить: в чем повезет будущим водителям

Сдачу экзаменов на водительские права планируют сделать проще. Речь о том, что будущим водителям разрешат не предъявлять один из важных документов перед самим экзаменом.

Кандидатов на получение водительских прав могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через «Госуслуги» на сдачу экзамена. Однако это будет возможно, если информация о здоровье человека уже есть в электронном реестре, сообщает РИА Новости.

В настоящее время при подаче заявления на сдачу экзамена на водительские права нужно предоставить:

Паспорт. Медицинскую справку. Документ о прохождении обучения в автошколе. Для несовершеннолетних — еще и письменное согласие законных представителей.

Это не все изменения, с которыми столкнутся будущие водители в этом году. В Госдуме анонсировали масштабное обновление программы.