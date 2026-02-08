Авто Сдачу экзаменов по ПДД хотят упростить: в чем повезет будущим водителям

Рассказываем, на что стоит обратить внимание

Будущих водителей ждут значительные изменения в этом году

Сдачу экзаменов на водительские права планируют сделать проще. Речь о том, что будущим водителям разрешат не предъявлять один из важных документов перед самим экзаменом.

Кандидатов на получение водительских прав могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через «Госуслуги» на сдачу экзамена. Однако это будет возможно, если информация о здоровье человека уже есть в электронном реестре, сообщает РИА Новости.

В настоящее время при подаче заявления на сдачу экзамена на водительские права нужно предоставить:

  1. Паспорт.

  2. Медицинскую справку.

  3. Документ о прохождении обучения в автошколе.

  4. Для несовершеннолетних — еще и письменное согласие законных представителей.

Это не все изменения, с которыми столкнутся будущие водители в этом году. В Госдуме анонсировали масштабное обновление программы.

С 1 марта вступят в силу новые стандарты подготовки водителей. Основные нововведения коснутся тех, кто сдает на категорию B. Для них увеличится количество часов практики. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водитель ПДД Водительские права Экзамен в ГАИ
Комментарии
Гость
8 февраля, 07:52
Больше всего им повезёт с ценами на повозки и бензин, платные дороги и штрафы за всё - бонусом!
Гость
8 февраля, 09:11
Если ты больной, то ПДД можно не знать, просто красота.
