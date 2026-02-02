Казахстан наносит ответный удар. Республика вводит заоблачный утильсбор на российские автомобили

Новые тарифы сделают импорт машин из России в Казахстан бессмысленным Источник: Артем Краснов / Qwen

Казахстан планирует установить запретительные ставки утилизационного сбора при ввозе автомобилей из России и Белоруcсии. Проект приказа опубликовали на портале правовой информации. Мера выглядит ответным шагом в отношении РФ, которая последовательно увеличивает утильсбор и практикует его доначисления конкретно на автомобили казахстанского производства. Мы разобрались, на сколько и зачем Казахстан хочет поднять утильсбор для российских машин и ударит ли это по АВТОВАЗу.

Что предлагает Казахстан

Опубликованный СМИ текст законопроекта подразумевает введение отдельного повышающего коэффициента для машин из РФ и РБ: он варьируется в зависимости от объема мотора. Для простоты рассмотрим наиболее популярную категорию — автомобили с ДВС объемом 1–2 литра.

Сейчас утилизационный сбор при ввозе автомобиля в Казахстан составляет 757 тысяч тенге, или 114 тысяч рублей , что значительно ниже российского «утиля» (800 тысяч рублей), действующего при импорте в обратном направлении. Проект приказа предлагает увеличить коэффициент примерно в 40 раз, что сделает тарифы заградительными: 29 миллионов тенге, или 4,4 миллиона российских рублей . Уточним, что эти значения не являются финальными, — идет обсуждение.

Для остальных стран-участниц ЕАЭС, Киргизии и Армении, казахстанские ставки утильсбора остаются прежними.

Зачем это Казахстану?

Авторы инициативы объясняют, что проект направлен на защиту национальных интересов государства.

«Он предусматривает устранение дисбаланса в уровне утилизационного сбора между Республикой Казахстан и странами Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также выравнивание условий доступа казахстанских автомобилей на рынок стран ЕАЭС за счет приведения механизмов расчета утилизационного сбора к сопоставимым параметрам», — говорится в пояснении к проекту.

В Казахстане собирают ряд популярных моделей, включая Hyundai Tucson. В 2025 году многие владельцы таких машин получили требование ФТС доплатить в районе миллиона рублей таможенных сборов Источник: пресс-служба компании Hyundai

Проще говоря, Казахстан пытается отзеркалить практику повышения утилизационного сбора в РФ и РБ. Почему тогда предлагаемые ставки в разы выше даже российского утильсбора? Как пишет издание Kolesa.kz со ссылкой на авторов инициативы, Россия при исчислении утильсбора добавляет в него также таможенные пошлины, НДС и акцизы, поэтому новые ставки вычислялись с учетом этого обстоятельства.

С 2024 года в России действует практика включения всей «недостачи» по таможенным платежам в сумму утильсбора. Именно поэтому владельцы Skoda, Kia и Hyundai из Казахстана получают требования доплатить более миллиона рублей, даже если изначально таможили машину по коммерческим ставкам утильсбора.

Нашкодили — получайте

По сути, между РФ и Казахстаном идет спор о том, на каких условиях машины местной сборки могут поступать на рынок соседней страны.

В Казахстане развивается свой автопром, и российский рынок мог бы обеспечить большой спрос на такие машины, если бы работали правила единого таможенного пространства. Инициаторы повышения «утиля» в РК ссылаются на Таможенный кодекс ЕАЭС, который признает автомобили, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, товарами ЕАЭС. Не вдаваясь в детали, эта процедура позволяет казахстанским автосборщикам существенно экономить на растаможке компонентов для сборки, что делает такие машины сравнительно доступными. Именно это стало яблоком раздора между владельцами казахстанских Skoda, Kia, Hyundai и Федеральной таможенной службой РФ.

«Соответственно, применение в Беларуси и России так называемых таможенных коэффициентов к авто казахстанской сборки неправомерно», — цитирует издание Kolesa.kz авторов проекта приказа.

В Казахстане запустили несколько крупных автозаводов. Республика заинтересована в том, чтобы склонить Россию к ввозу таких машин по льготным правилам. Но у РФ много собственных простаивающих заводов и недозагруженный АВТОВАЗ Источник: Astana-motors.kz

«Казахстан придерживается сбалансированного и открытого экономического подхода, выстраивая свою политику в сфере утильсбора и импорта на основе баланса интересов государства, бизнеса и потребителей, сохраняя предсказуемый режим для отечественного производства, импорта из стран ЕАЭС и третьих государств, — заявил директор Департамента промышленной политики министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев. — Такой подход демонстрирует открытость рынка и стремление к стабильным и понятным правилам для всех участников».

«Пытаются закрыть рынок от АВТОВАЗа»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что такой шаг — очередной удар по Евразийскому экономическому союзу.

«Это снова внутренняя разграничительная история: Казахстан пытается закрыть свой рынок от АВТОВАЗа, потому что Россия закрыла свой рынок от всех остальных, — говорит он. — И я боюсь, что такая практика будет распространяться на другие виды продукции, будут меры по блокированию российских сертификатов и товаров, которые поступают на казахский рынок».

По его словам, Национальный автомобильный союз не приветствует подобные шаги.

«Утилизационный сбор используется как инструмент политического давления, так что будем надеяться, что сейчас идут большие переговоры о том, как будет развиваться ЕАЭС, как будет работать таможня, сохранится ли единое пространство, в том числе для сертификации, — продолжает Антон Шапарин. — Это всё большие вопросы, будем ждать их разрешения».

До 2021 года «Лады» выпускались в самом Казахстане, в Усть-Каменогорске. Шли разговоры о запуске их сборки в Костанае (Allur), но и эта инициатива не состоялась. Республика переориентировалась на выпуск китайских, южнокорейских и европейских машин Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Помимо легкового транспорта, утилизационные сборы в Казахстане планируют поднять для грузовиков и сельскохозяйственной техники из России и Белоруссии, что, вероятно, нанесет даже больший удар по российским производителям. По итогам 11 месяцев 2025 года из России в Казахстан отправили 6,7 тысячи автомобилей, 481 грузовик, 141 единицу спецтехники. Для сегмента легковых машин экспорт из России в Казахстан мал как по меркам рынка республики (235 тысяч), так в масштабах АВТОВАЗа, который реализовал в 2025 году 325 тысяч автомобилей. Но в области грузовой и специальной техники удельная доля может быть выше.

Публичное обсуждение проекта приказа будет идти в РК до 3 февраля 2026 года.

Как нарастали трения между Россией и Казахстаном

Обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В теории он должен был стать аналогом Евросоюза с единым таможенным и сертификационным пространством, что обеспечивало беспрепятственную торговлю между странами-участницами, в число которых также входили Белоруссия, Киргизия и Армения.

Однако разный уровень жизни участников ЕАЭС потребовал более гибкого подхода, и для некоторых стран оставили возможность устанавливать свои таможенные правила. Формально вывозить из стран-участниц ЕАЭС машины, растаможенные по внутренним правилам, было запрещено, но контроля над этим не устанавливали.

В 2022 году с уходом глобальных марок из России страны ЕАЭС превратились в перевалочный хаб для параллельного и серого импорта машин. Их таможили по местным правилам, а затем ввозили в РФ, пользуясь режимом открытых границ.

Аномальная популярность Zeekr 001 в 2022–2023 годах — одно из следствий существовавших тогда лазеек по «льготному» ввозу через Киргизию и Казахстан. В 2024 году лазейки прикрыли, спрос на Zeekr упал Источник: Артем Краснов

В 2024 году Россия ужесточила правила ввоза, введя новую формулу исчисления утильсбора. ФТС обязали приплюсовывать к нему всю разницу в НДС, акцизах и таможенных пошлинах для машин, растаможенных по казахским (киргизским, белорусским) правилам. Например, ставка НДС в Казахстане долгое время была 12%, в России до недавнего повышения — 20%. Эту «дельту» с 2024 года стали взимать в виде дополнительных начислений к утильсбору. Попутно росли и ставки самого «утиля», в результате таможенные сборы сравнялись с ценой ввозимого в Россию автомобиля.

Новый виток напряженности возник по мере развития в Казахстане автосборочных заводов, часть из которых ориентировалась на Россию. Еще до начала СВО в Алма-Ате собирали автомобили Hyundai, в Усть-Каменогорске — «Лады», а прямо у границ с Россией, в Костанае, работали предприятия Allur, выпускавшие широкий ассортимент автомобилей, от Chevrolet до JAC. Там же в Костанае обосновались заводы Skoda и Kia, собирающие и дешевые модели, конкуренты «ладам». Выбор места намекает на интерес к российскому рынку.

В Костанае, на заводах компании Allur, выпускают автомобили Kia. Попутно корейская марка построила там же отдельный завод мощностью 70 тысяч штук — это в 150 км от российской границы Источник: пресс-служба компании Allur

Казахстан пытался договориться с Россией о ввозе таких машин на льготных условиях, но не смог. Напротив, Россия повысила ставки утильсбора, а попутно начала доначислять «утиль» автомобилям казахстанской сборки. Де-факто это означает запрет на ввоз таких машин: их растаможка по новым ставкам делает импорт невыгодным. Проблема, насколько можно судить, возникла из-за разной трактовки понятия «режим свободного склада»: казахстанская сторона считает, что легализованные таким образом машины должны считаться произведенными в ЕАЭС, Россия рассматривает их как иномарки, требуя полной таможенной очистки.

Судя по всему, повышение утильсбора власти Казахстана хотят использовать как рычаг для восстановления диалога с Россией и создания прозрачного режима взаимной торговли. Но полуживой автопром РФ вряд ли обрадуется конкурентам из Казахстана.