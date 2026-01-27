Подорожали даже «Лады». Утильсбор спровоцировал массовое переписывание прайс-листов

Город замерз, а цены оттаяли Источник: Артем Краснов

Январское подорожание машин — давняя российская традиция, но в 2026 году оно стало особенно заметным. Ценники переписали почти все марки, и средняя «дельта» — 50–100 тысяч рублей. Важно учитывать, что машины непрерывно росли в цене с середины осени, и некоторые марки за последние пару месяцев корректировали прайсы 3–4 раза. Рассказываем, какие модели и на сколько подорожали.

Почему разогнались цены

Одна из причин подорожания — резко возросший утильсбор. Для новых автомобилей с моторами 1–2 литра он возрос с 667 тысяч до 800 тысяч рублей (+133 тысячи), но если мощность более 160 л. с. — еще сильнее. Например, за 224 л. с. утильсбор составляет более 1 млн рублей (+333 тысячи), а для подержанной техники, электромобилей, гибридов и более мощных машин удорожание еще сильнее. На это наложилась общая инфляции и повышение НДС.

Лидером по росту цен в прошлом году стал Lixiang: его модели, по данным Олега Мосеева, подорожали на 1,8–1,9 млн рублей Источник: Артем Краснов

АВТОВАЗ не исключение

Утильсбор платят и отечественные производители, так что подорожание не обошло стороной и АВТОВАЗ. Но поскольку местные сборщики получают компенсации из бюджета, им проще удерживать цены.

Минимальная цена Granta составляет теперь 771 тысячу рублей, версии с 16-клапанным мотором стоят от 1,218 млн Источник: Артем Крансов

Интересно, что АВТОВАЗ уже поднимал стоимость моделей в декабре. Например, тогда подорожала Lada Vesta. Это, кстати, дорого обошлось АВТОВАЗу: по итогам декабря продажи модели просели почти вдвое, на 45%, пропустив вперед не только Haval Jolion, но и Tenet T4 и T7. Отчасти сказалось и появление Lada Iskra, которая конкурирует с Vesta.

Тем не менее завод снова увеличил цены в январе, правда, для свежих версий той же Vesta стоимость изменилась символически — на 2 тысячи рублей. Но прошлогодние машины подорожали на 33 тысячи рублей: например, базовая Vesta в версии Comfort'25 стоит теперь не 1,525 млн, а 1,558 млн. Седан в исполнении Techno с 1,8-литровым мотором и вариатором подорожал до 2,020 млн, такой же кросс-универсал — до 2,251 млн, а самая дорогая версия SW Sportline — до 2,525 млн.

Когда-то эта тестовая Vesta в версии с вариатором стоила 700 тысяч, сейчас цена таких модификаций перевалила за 1,6 млн Источник: Артем Краснов

Подорожали и остальные Lada: Granta — на 21 тысячу, Niva — на 23–35 тысяч. Зато Largus наоборот скинул 73 тысячи.

Новинка АВТОВАЗа Lada Iskra понемногу набирает обороты и в декабре попала в топ-10 продаж с результатом 3,2 тысячи машин, так что имеет шанс догнать теряющую клиентов Vesta. Но подорожание не обошло и ее: если базовая цена Lada Iskra начиналась от 1,249 млн рублей, то сейчас — 1,277 млн. Версия SW Cross в комплектации Techno, которую мы тестировали осенью, стоит сегодня 1,747–1,827 млн.

Lada Iskra позирует в карьере Кондуки в Тульской области. Здесь несколько лет назад мы тестировали Renault Duster II, который стоил дешевле Источник: Артем Краснов

А почем иномарки?

По данным автоэксперта Олега Мосеева, на сумму в пределах 50–100 тысяч рублей подорожали модели Haval, Geely, Belgee, Changan, Solaris, Omoda, Jaecoo.

Прибавил и новоявленный бестселлер Tenet: если в сентябре экс-Chery Tiggo 4 предлагались от 1,999 млн, то сейчас цена Tenet T4 выросла до 2,039 млн рублей. Версии с турбомотором и роботом стоили от 2,22 млн, сейчас — 2,295 млн. Tenet T7 осенью можно было купить за 2,68 млн, сейчас — от 2,735 млн.

Tenet калужской сборки взял прекрасный старт: с сентября по декабрь удалось продать 33 тысячи машин. Только в последний месяц года россияне купили 12 тысяч Tenet Источник: Артем Краснов

Для марок, которые торгуют мощными и дорогими автомобилями, повышение сильнее: Tank добавил 100–300 тысяч, Lixiang — 140–190 тысяч, и это в дополнение к декабрьской надбавке в районе 1 млн рублей. Новоявленный бренд Nordcross, под которым продают чайнизированные аналоги Volvo XC90, поднял цены на 540 тысяч, а Rox 01 подорожал на 133 тысячи.

Будет ли дальнейшее удорожание?

Многое зависит от платежеспособности населения. Осенью цены стали расти из-за укрепления спроса на фоне негативных ожиданий, и после таких пиков рынок традиционно проседает. Аналитики не ждут активности в первой половине года, что должно притормозить рост цен.

«Москвич-8» подорожал на 140 тысяч рублей. Наиболее популярная модель «Москвич-3» прибавила не так сильно — 28–32 тысячи (данные Олега Мосеева) Источник: пресс-служба автозавода «Москвич»

Однако нынешние наценки еще не отыграли повышения утильсбора (примерно 130 тысяч), поэтому очередное удорожание машин к весне не исключено. Пока дилеры распродают прошлогодние остатки, иногда с большими скидками, но следующие партии пойдут уже по новым ценам. Дополнительный фактор риска — курсы валют. Ослабление рубля может дать новый толчок росту цен, хотя обычно такой цикл растягивается на 3–6 месяцев.

Печальная новость, но дни проекта Solaris (экс-Hyundai) могут быть сочтены: южнокорейская марка не готова выкупать завод Источник: Артем Краснов

Из позитивных факторов: Россия пересаживается на машины местной сборки. В 2025 году их доля превысила 50%: речь о Lada, локализованных иномарках (Haval) и «новых русских брендах» (Tenet, «Москвич»). За счет правительственных субсидий такие производители гибче формируют цены, но захотят ли они этим пользоваться, зависит опять же от интенсивности спроса.

