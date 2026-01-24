Блат в законе: зачем продавать красивые автономера на «Госуслугах» и сколько на этом можно заработать

Кто-то зарабатывает на перепродаже государственных автономеров миллионы в обход самого государства Источник: скриншот сайта объявлений

ХХХ, ООО, АМР и прочая живопись на номерных знаках вашего авто — любой градус понтов за ваши деньги. Номера могут стоить от считаных тысяч до десятков миллионов — всё зависит от вашего кошелька и запросов. Почему государство допускает свободную торговлю регистрационными знаками и решит ли проблему закон о продаже номеров через «Госуслуги», разбирался VORONEZH1.RU.

Номер по цене новой «Лады»

Предложения 2026-го, выбирай на вкус: суровый челябинский номер — 120 тысяч, утонченный петербургский — 165, горячий краснодарский — 750. И это еще цветочки!

Вот, например, «эксклюзив»: три шестерки плюс три Р за полтора миллиона, не считая переоформления. Судя по данным из открытых источников, эта красота успела засветиться на «Ленд-Крузере-Прадо», «Инфинити FX37», БМВ Х6. Сейчас он украшает собой чей-то «Мерседес-Бенц». Продавец — житель Воронежа, но телефон его зарегистрирован почему-то в Дагестане.

Чем больше понтов, тем выше цена Источник: скриншот сайта объявлений

Да, за такие деньги можно купить подержанный автомобиль. Или даже новый — какая-нибудь Lada Vesta в автосалонах стоит как раз от полутора миллиона.

Но отдельные уникумы готовы платить миллионы за пластиковую табличку. Всё ради трех одинаковых цифр или букв — чтобы на дороге его «боялись, уважали и не трогали». Это как индульгенция на право вести себя на трассе, как в голову взбредет, и всегда оставаться правым.

Любой каприз за ваши деньги Источник: скриншот сайта объявлений

Пример из Воронежа: БМВ с «блатными» номерами ЕКХ устраивает аварию с тремя пострадавшими, но виновником выставляют другого водителя, у которого получила травмы двухлетняя дочь. Еще пример: адвокат — сын судьи — на трех иксах гонял по выделенной полосе под видом такси, пока его не догнали прокуроры.

И ведь бизнес по продаже номеров даже теневым не назовешь — всё на виду. Как и то, кто и зачем покупает «блатные» автознаки.

Случайности не случайны?

По Правилам регистрации транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 № 1764, автономера в России «присваиваются без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов» — это дословно пункт 41-го правительственного регламента. То есть формально номер машины в нашей стране формируется случайным образом, и «заказать» себе у государства что-нибудь эдакое нельзя.

По сути, региональные подразделения — это просто операторы на местах, которые выполняют указания сверху. Сверху — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. Федеральная информационная система Госавтоинспекции находится в ведении этого управления.

БМВ Х6 с номерами ЕКХ 5 января устроил в центре Воронежа аварию, в которой пострадали два пешехода и двухлетняя девочка в другой машине. Есть данные, что за рулем авто был крупный местный бизнесмен Источник: читатель Voronezh1.ru

Но откуда же тогда берутся номера с буквами ААА, ССС, ХХХ и другой красотой на машинах администраций, силовых ведомств и прочих важных структур? Не иначе как случайно надувает сквозняком.

Проблема в том, что государство противоречит само себе. 41-й пункт Постановления Правительства исключает закрепление автономеров за гражданином или организацией — при этом статья 8 Федерального закона № 283-ФЗ от 3 августа 2018 «О государственной регистрации транспортных средств» допускает «сохранение за собой присвоенного транспортному средству государственного регистрационного номера». Номер можно зарезервировать в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД на год. И это открывает дверь в тот самый бизнес по торговле красивыми табличками.

Закон не запрещает. Но хотел…

Интернет-барыги напирают на то, что их схема законна. Формально — не поспоришь: запрета торговать автономерами действительно нет, перевешивать их с машины на машину закон разрешает. Одна из ходовых схем основана на заведомо фиктивных для обеих сторон сделках с перепродажей авто, но это не уголовщина и даже не КоАП — гражданско-правовые отношения. Обе стороны довольны — вопросов у государства нет.

Тем не менее перекрыть аттракцион блатных номеров, где вращаются десятки миллионов рублей, и взять ситуацию под свой контроль государство всё же пыталось. Ведь это, по сути, гигантский бизнес, который не платит налоги.

Идею с аукционами по продаже красивых автознаков в Правительстве прорабатывали с 2010 года. В 2019-м полиция и Минэкономразвития обсуждали вариант с получением автознаков — в том числе красивых — через «Госуслуги»: чтобы водитель мог выбрать себе номер при регистрации машины, подав заявление и уплатив пошлину. При этом, если за обычный номер планировали установить тариф в 5 тысяч, то базовую ставку за «эксклюзивы» с одинаковыми буквами и цифрами предлагали в 600 тысяч — с правом применять повышающие или понижающие коэффициенты для регионов. Самые популярные номера хотели продавать на аукционах. Деньги от реализации всего этого бизнес-плана шли бы в федеральный и региональные бюджеты — на повышение качества дорог. Вагон идей. Но то ли пандемия помешала, то ли другие обстоятельства непреодолимой силы — вагон загнали в депо.

Весной 2024-го депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова вернулась к теме и обратилась с предложением продавать красивые автономера на официальных аукционах к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В пример привела комбинацию СВО, на которой с начала спецоперации на Украине теневые торговцы стали зарабатывать миллионы. Однако дальше разговоров снова не пошло. В августе стало известно, что работа над проектом госпродажи автомобильных номеров приостановлена. «КоммерсантЪ» тогда приводил исчерпывающее объяснение первого замглавы МВД Александра Горового — мол, «в реалиях настоящего времени» это не приоритетная задача. Только, как оказалось, у президента Владимира Путина на всякие «еду как хочу» другой взгляд.

…и снова надумал

— Продажа красивых номеров. Почему нет? Чего здесь такого? Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается, — это Владимир Путин, дословно, на встрече с руководителями фракций политических партий в Госдуме 18 сентября 2025.

На этот раз вопрос блатных номеров поднял лидер фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев. В пример привел Узбекистан, где «какими надо» автономерами официально торгует государство — и имеет с этого годовой доход порядка 2,5 миллиарда в рублевом эквиваленте. И это при 4 миллионах машин в республике — неплохой бонус для бюджета. У нас в стране, как подсчитал на ходу депутат, больше 50 миллионов авто — представьте масштаб бюджетных вливаний. А спустя полтора месяца после встречи депутатов с Путиным — 30 октября — в Госдуме зарегистрировали законопроект № 1056580-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О госрегистрации транспортных средств» за авторством Алексея Нечаева и 14 его коллег по фракции, среди которых актер Дмитрий Певцов.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев — один из инициаторов законопроекта с госпродажей красивых автомобильных номеров Источник: Фракция «Новые люди» / newpeople.ru

Законопроект короткий и предлагает две поправки: дать автовладельцу право резервировать за плату автономер «из числа доступных» (цитата) на портале «Госуслуги» и сохранять присвоенный номер за собой навсегда. В финансово-экономическом обосновании отмечается, что, «по экспертным оценкам, легализация продажи регистрационных знаков способна приносить федеральному бюджету порядка 25 миллиардов рублей в год».

«Но перевес — запретить»

О том, что пора поворачивать продажу автономеров в государственное русло, уверены и в Национальном автомобильном союзе (НАС). Там приводят свою арифметику:

— Для расчета мы взяли номера московского региона с кодами 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799: с одинаковыми цифрами, с зеркальными цифрами, с повторяющимися цифрами (121 и прочие), — объясняет вице-президент НАС Антон Шапарин корреспонденту Voronezh1. — Номера с особыми буквенными комбинациями (ССС, МММ, ВОР, ААА, УМР, ООО и прочие) в учет не принимали, так как их стоимость может резко превышать среднерыночные показатели. Также не учитывали номера с привязкой к модели автомобиля (например, 129 для Mercedes R129). В результате мы получили порядка 500 тысяч запоминающихся комбинаций номеров, или около 64 тысяч для каждого регионального кода.

Понятно, что есть некая неизвестная номерная емкость, которая еще не использована, поэтому наши расчеты ориентировочные. Однако они показательны. Если принять, что запоминающиеся номера в Москве стоят условно 200 тысяч рублей (хотя реальная цена может быть гораздо выше), то суммарная стоимость таких номеров превышает 100 миллиардов. Для регионов возьмем условную стоимость красивого номера за 100 тысяч — и для каждого регионального кода это 6 с лишним миллиардов. Упущенные бюджетные доходы…

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Источник: Общественный совет при ГУ МВД РФ по Москве

Шапарин говорит, что они не раз направляли свои расчеты и предложения в МВД, но результат известен. При этом в НАС предлагают несколько иной подход, чем сейчас «Новые люди». Первым правилом, согласны в автосоюзе, да — должна стать продажа номеров через «Госуслуги»:

— На первом этапе можно без аукциона — просто установив фиксированную цену каждой запоминающейся цифровой комбинации. А дальше — когда уже появится понимание о спросе и предложении на отдельные комбинации — можно ввести и аукционную модель.

Но вот здравое правило номер два, считает Антон Шапарин, это жесткий запрет на перевес номеров. Эта мера перекроет лазейку, которой пользуются продавцы на теневом автономерном базаре:

— Никакого хранения красивых автономеров — нажитых непосильным трудом, подаренных, купленных, перепроданных. Меняется у машины собственник — всё, государственный регистрационный знак возвращается в общую базу, его снова можно реализовать и получить доход в казну. Деньги, которые государству нужны! Хочешь выделиться — покупай заново.

***

То, что продажа красивых номеров через госкассу не очистит дороги от хамства, понятно: эта проблема — в головах. Но хотя бы денег страна получит. В Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры наметили срок рассмотрения законопроекта «Новых людей» в первом чтении на февраль 2026-го. Однако в правовом управлении добавили дегтя, напомнив: порядок госрегистрации авто, в том числе через «Госуслуги», устанавливает Правительство. Это во-первых. Во-вторых, пеняют юристы, понятие «резервирование номеров» в тексте не раскрыто. И наконец, из него неясно, куда пойдут деньги.