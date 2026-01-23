Группа разбора: «гуманные автоподставщики» попались на видео. Разбираемся, грозит ли им уголовка

В авариях участвуют разные машины, но схема одинаковая Источник: читатель 74.RU

Камера видеофиксации в Челябинске сняла несколько однотипных ДТП, которые имеют все признаки инсценировки. На видео ниже — пример двух таких происшествий, но приславший записи в редакцию читатель говорит, что идентичные аварии случаются на этом перекрестке раз в месяц.

Источник: читатель 74.RU

Перекресток находится в промзоне у дороги, соединяющей два тракта. Олег, приславший видео в редакцию, считает, что автоподставщики выбрали место вдали от камер и свидетелей, но просчитались.

Вид на перекресток с дороги, по которой ехал ВАЗ-2110 Источник: сервис Google.Maps

Главная дорога здесь поворачивает. В ролике видно, как одна из машин (вероятно, белый ВАЗ-2110) останавливается на второстепенной дороге и ждет, когда по главной подъедет иномарка. Последняя останавливается на пересечении, белая машина ускоряется, тормозит и бьет ее в бок. Вскоре «десятка» отъезжает с места аварии на стоянку, но через некоторое время возвращается: вероятно, «авторов» ДТП не устроили снимки или повреждения.

Источник: читатель 74.RU

Второе видео снято ночью: здесь в качестве виновника ДТП выступает водитель микроавтобуса вроде «Газели» или «Соболя». Сначала он стоит на парковке, ожидая напарника, затем выезжает на перекресток со второстепенной дороги, останавливается, после чего его бьет вторая машина.

Олег говорит, что ДТП такого типа в городе участились и происходят не только здесь, просто мошенники попали в кадр именно на этом участке дороги.

«Водители останавливаются, обсуждают план действий лично или по телефону, садятся по машинам и бьют их, — рассказывает Олег. — ГАИ не вызывают, оформляют через европротокол. Одна машина обычно старая отечественная, вторая — иномарка, видимо, чтобы получить побольше от страховой компании. Также на аварии приезжает Mazda, видимо, „руководителей“ процесса. У меня зафиксирован ее госномер».

Мошенники изменили тактику

Ранее мы писали про автоподставщиков, которые подлавливают других водителей на нарушениях ПДД. Но такая схема влечет риски, и несколько лет назад поднялась волна возмущения со стороны пострадавших и страховых компаний. Методика, при которой мошенникам принадлежат обе машины, в чем-то «гуманнее» и безопаснее для них самих, поскольку единственным пострадавшим в этом случае является страховая компания.

Но даже так автоподставщики наносят прямой вред автомобилистам: в регионах с активными мошенниками действуют завышенные территориальные коэффициента ОСАГО, что приводит к сильному удорожанию полисов. Например, в Челябинске коэффициент долгое время был рекордным для России (2,1), затем его снизили до 1,77, но даже так он остался одним из самых высоких в стране. Во время декабрьской корректировки ОСАГО для Новосибирска территориальный коэффициент увеличили вдвое — с 1,56 до 3,12 единицы. Банк России объяснил этот шаг активностью автомошенников, поэтому весь их «доход» так или иначе раскидывается на всех автомобилистов через завышенные базовые ставки ОСАГО (их страховые могут выбирать из диапазона) и территориальные коэффициенты.

Можно ли привлечь водителей к уголовной ответственности?

Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что в последнее время ГАИ всё реже выезжает на оформление аварий без пострадавших, предлагая водителям вызывать аварийных комиссаров и оформлять аварию в рамках европротокола. В целом это не противоречит закону, а при определенных условиях лимит выплат по европротоколу составляет 400 тысяч рублей (как и при оформлении через ГАИ).

Но такой «щедрый» европротокол облегчает жизнь и мошенникам, и в описанной выше схеме оформлением ДТП занимаются только они.

Перспективу привлечь их к ответственности после публикации подобных видео Лев Воропаев оценивает скептически.

«Полиция вряд ли будет заниматься делом, где не видно ни номеров машин, ни лиц, тем более если речь об одном-двух случаях, — говорит он. — Подавать заявление в полицию должна пострадавшая сторона, в данном случае это страховая компания. У нее есть все данные машин и водителей, и в этом случае возбуждение уголовного дела возможно».

Как найти страховую?

Олег готов передать записи страховым, но не знает, куда именно отправлять видео.

«Крупных страховых в целом не так много, но, думаю, самое разумное для автора видео — направить заявление в Российский союз автостраховщиков, приложив видео, и они уже смогут установить страховую компанию и передать записи ее службе безопасности», — считает Лев Воропаев.

При этом он сомневается, что уголовное дело возбудят на основании единственного видео: по мнению Льва Воропаева, для уголовных дел нужны неопровержимые доказательства.

«Необходимо доказать умысел, а для этого требуется показать цепочку событий, связанных одним мотивом, — говорит он. — Сам факт, что водитель остановился на перекрестке, а другой в него врезался, вряд ли послужит веским доказательством умысла. Один водитель скажет, что у него сломалась машина, второй — что отвлекся. Поэтому нужно предоставить как можно больше записей».

Должна ли полиция самостоятельно заняться поиском таких автомошенников (без заявлений страховых)? Да, налицо преступление Нет, это проблема страховых Не вижу факта преступления